Một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tới 1,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên 20/11, tuỳ từng thương hiệu, mức giảm giá vàng nhẫn dao động từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, gấp đôi các thương hiệu còn lại…

Sau nhịp đi ngang trong nửa đầu phiên sáng (20/11), các đơn vị kinh doanh đồng loạt hạ giá mua, bán vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên sáng 20/11, Công ty SJC vẫn niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 149 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng. Chỉ sau hơn 2 giờ mở cửa, giá giao dịch trên giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 148,3 triệu – 150,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ 30 phút, Công ty SJC vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (19/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức giảm trên, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 147,3 triệu – 150,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Mi Hồng, thương hiệu này cũng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 150,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào vàng miếng ở mức 149 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 19/11, giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng giảm 800 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra giảm 700 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu có mức điều chỉnh giảm giá vàng miếng bán ra gần gấp đôi so với giá mua vào.

Sau khi giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 148,8 triệu – 150,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất không điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng miếng trong phiên 20/11. Thương hiệu này vẫn niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 149,6 triệu – 151 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 20/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua, bán vàng nhẫn tại hầu hết các hệ thống lớn đều ghi nhận mức giảm từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chỉ có hai doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn tại hầu hết các phiên so với hôm qua (19/11).

Tập đoàn PNJ là đơn vị vẫn duy trì giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên 19/11. Mở cửa phiên sáng, hai thương hiệu trên vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146,5 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp này vẫn niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 148,3 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 151,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên 20/11. So với giá chốt phiên 19/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải không thay đổi. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán cao nhất trên thị trường.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC vẫn niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,5 triệu – 149 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (19/11). Chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút, mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 145,9 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 146,5 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Mở cửa phiên chiều, doanh nghiệp này giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,2 triệu – 149,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên chiều. Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148,3 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 151,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,8 triệu – 150,8 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 20/11 so với phiên 19/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Sau khi tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên tại Phú Quý niêm yết ở mức 147,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua bán vàng nhẫn ở mức 147 triệu – 150 triệu đồng/lượng và tiếp tục duy trì sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 19/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Mức giá giao dịch giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận tổng mức giảm là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.