Tiền nội đứng chờ, tiền ngoại đảo chiều mua ròng

Phiên đáo hạn phái sinh kết thúc bình yên khi khối lượng hợp đồng mở còn rất thấp. Các cổ phiếu trụ giao dịch “hiền” và cung cầu quá khác biệt khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy 7 tháng.

VN-Index đóng cửa tăng 0,42% tương đương +6,99 điểm với sự phân hóa nhẹ ở cổ phiếu: 120 mã tăng/179 mã giảm. Mặc dù thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay đã cải thiện 43% so với phiên sáng nhưng tính chung cả ngày vẫn giảm mạnh 19%. Cộng cả HNX giá trị khớp lệnh hai sàn phiên này giảm 20% so với hôm qua, chỉ đạt 17.783 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là ngưỡng thanh khoản kém nhất kể từ đầu tháng 5/2025.

Thị trường phiên chiều cũng có nét tích cực hơn buổi sáng, dù không rõ rệt. Đầu tiên là độ rộng: VN-Index cuối phiên sáng chỉ có 96 mã tăng/196 mã giảm, đóng cửa là 120 mã tăng/179 mã giảm. Thứ hai là số lượng cổ phiếu tăng vượt 1% cũng lên 63 mã (phiên sáng 49 mã) và nhóm này chiếm 34,5% giá trị khớp sàn HoSE do có nhiều cổ phiếu thanh khoản khá tốt (phiên sáng chiếm khoảng 17%).

Đặc biệt, khối ngoại chiều nay đã quay lại mua ròng khá tốt với 643,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong khi phiên sáng còn bán ròng 350 tỷ đồng. Như vậy tính chung cả ngày, nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên mua ròng tổng thể dù mức độ không lớn. Đây là phiên mua ròng đầu tiên sau chuỗi 11 phiên bán ròng liên tiếp quy mô lớn trước đó.

VIC và VPB là hai cổ phiếu đã được mua ròng khá tốt buổi sáng, chiều nay tiếp tục nhận được tiền vào. Chung cuộc cả ngày VPB được mua ròng 180,5 tỷ đồng, VIC +123,6 tỷ. Loạt cổ phiếu khác được mua thêm đáng chú ý là SSI +134,6 tỷ, VIX +82,2 tỷ, FPT +76,3 tỷ, MSN +71,6 tỷ, HDB +68,7 tỷ… Phía bán ròng, VCI bị bán thêm khoảng 73 tỷ đồng nữa từ mức -98,8 tỷ đồng buổi sáng. MWG cũng bị xả thêm lên -92,1 tỷ đồng ròng, MBB -90,3 tỷ, PNJ -68,3 tỷ.

Mặc dù tổng quy mô giải ngân của khối ngoại hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ khoảng 2.334 tỷ đồng, nhưng thanh khoản của nhà đầu tư trong nước lại quá yếu, nên tỷ trọng tăng lên gần 11,9% tổng giá trị giao dịch sàn HoSE. Ba phiên đầu tuần này tỷ trọng vốn mua của khối ngoại chỉ trung bình đạt 9,8%.

Khá nhiều cổ phiếu thanh khoản cao vẫn giữ được sắc xanh trong phiên.

Trở lại với các giao dịch chính chiều nay, nhóm blue-chips phục hồi khá tốt với 12 cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giá so với mức chốt buổi sáng. Diễn biến bất ngờ nhất thuộc về SHB khi đột nhiên từ sau 2h nhận được lực cầu mạnh kéo giá lên dữ dội. Từ mức giảm 1,22% so với tham chiếu, SHB đảo ngược thành tăng 1,22%. Thanh khoản cổ phiếu này riêng buổi chiều lên tới 942,9 tỷ đồng, cao nhất rổ VN30. SHB cũng trở thành cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay với 1.372 tỷ đồng. Dù vậy SHB không phải là trụ nên tác động điểm số khá ít. VIC vẫn là trụ mạnh nhất với mức tăng 3,4%. So với phiên sáng VIC chiều nay chỉ tăng thêm 0,88%. VPB, CTG, VHM cũng tăng so với phiên sáng nhưng không đáng kể.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ phân hóa ở cổ phiếu có tốt hơn nhưng cũng chưa thực sự khác biệt. Trong 63 mã tăng vượt 1% thì 12 mã đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Ngoài SHB, có HDB tăng 1,6%, VJC tăng 6,97%, VPB tăng 1,6%, FPT tăng 1,02%, GEX tăng 1,94%, DXG tăng 1,57% xuất hiện thanh khoản tốt nhất. Ngược lại nhóm cổ phiếu nhỏ, thanh khoản ít đạt biên độ khá ấn tượng: HID, HII, VTB, ICT kịch trần; APH, NHH, OCG, TV2, DHA, DLG, CRC, KBC… cũng tăng từ 2% trở lên.

Ở phía giảm, 73 cổ phiếu điều chỉnh hơn 1% đồng nghĩa với nhà đầu tư thiệt hại thêm không ít vì hôm qua có cả trăm cổ phiếu rơi với biên độ tương tự. Loạt cổ phiếu chịu sức ép lớn, xuất hiện thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng là VIX giảm 1,8%, VCI giảm 2,09%, CII giảm 1,53%, MWG giảm 1,7%, NVL giảm 3,51%, NLG giảm 2,62%, NKG giảm 2,33%... Tính chung nhóm yếu nhất này cũng chiếm 27,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Về tổng thể, mức thanh khoản rất kém hôm nay phản ánh sự chênh lệch quan điểm cung cầu rõ ràng: Nhà đầu tư không muốn chốt lời ngắn hạn nhiều trong khi bên mua cũng chờ đợi giá điều chỉnh thêm. Mặc dù hiệu ứng của phiên đáo hạn cũng có thể tính đến, nhưng sự bình yên của các cổ phiếu trụ cho thấy yếu tố này rất mờ nhạt.