Hà Nội: Chuẩn bị khai trương Cổng thông tin việc làm Thành phố

Thứ Sáu, 21/11/2025
Thu Hằng
20/11/2025, 16:28
Cổng thông tin việc làm sẽ hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, dự báo xu hướng nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sàn giao dịch việc làm, và tăng tỷ lệ kết nối cung – cầu lao động trên địa bàn TP. Hà Nội...
Theo thông tin từ Sở Nội vụ TP. Hà Nội, vào ngày 26/11/2025 tới đây, đơn vị sẽ tổ chức khai trương Cổng thông tin việc làm TP. Hà Nội và tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin.
Cổng thông tin việc làm TP. Hà Nội với địa chỉ đăng nhập “congvieclam.hanoi.gov.vn” là cơ sở kết nối hiệu quả, thông minh và nhanh chóng giữa người lao động và doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động trên nền tảng số; tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập, xử lý và phân tích thông tin thị trường lao động.
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, hệ thống hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, dự báo xu hướng nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sàn giao dịch việc làm, và tăng tỷ lệ kết nối cung – cầu lao động trên địa bàn thành phố trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
Đây là giải pháp trực tiếp, chủ động nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho mọi tổ chức, cá nhân, người lao động tiếp cận thông tin việc làm một cách minh bạch, công bằng và thuận tiện.
Lễ khai trương Cổng thông tin việc làm TP. Hà Nội sẽ diễn ra tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội – Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Số 215 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Hà Nội). Kết nối trực tuyến giữa Sàn chính tại 215 Trung Kính với 14 Sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các xã, phường: Hà Đông, Thiên Lộc, Vật Lại, Thạch Thất, Việt Hưng, Thường Tín, Phú Xuyên, Đan Phượng, Sóc Sơn, Gia Lâm, Từ Liêm, Quang Minh, Hoài Đức, Vân Đình.
Trong khuôn khổ chương trình còn tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh; đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin.
Đồng thời, đáp ứng nguyện vọng của người lao động, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tìm kiếm được việc làm phù hợp. Cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động, học viên, sinh viên và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội trong dịp cuối năm 2025.
Phiên giao dịch việc làm ngày 26/11/2025 dự kiến có sự tham gia của hơn 30 đơn vị, doanh nghiệp công nghệ có uy tín như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Soft Việt, Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Thăng Long, Công ty Cổ phần MISA, Công ty TNHH Identity Việt Nam, Công ty Cổ phần Lotus Gold Việt Nam, Tập đoàn Trí Nam, Công ty Anan, Công ty GenAI…
Dự kiến có hơn 1.200 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, đa dạng các vị trí việc làm chất lượng như: Lập trình viên, công nghệ thông tin, kĩ sư IT, quản trị hệ thống, nhân viên thiết kế…, cùng quyền lợi và mức thu nhập hấp dẫn là cơ hội cho người lao động tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống.
Theo Sở Nội vụ Hà Nội, tham dự khai trương Cổng thông tin việc làm TP. Hà Nội và Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin, người lao động và doanh nghiệp sẽ không phải đóng góp bất kỳ khoản phí nào.
