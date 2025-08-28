Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD
Việt An
28/08/2025, 23:02
Tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chiều 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn...
Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee nhân dịp Chủ tịch Quốc hội đang thăm chính thức Việt Nam.
Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee và đoàn đại biểu Quốc hội New Zealand thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand (1975-2025) cũng như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.
HAI NỀN KINH TẾ CÓ TÍNH BỔ TRỢ LẪN NHAU
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao New Zealand là người bạn gần gũi, thân thiết, luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng bí thư nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tổng Bí thư hài lòng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - New Zealand, trong đó tin cậy chính trị là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, người dân, doanh nghiệp để gia tăng hiểu biết lẫn nhau.
Nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới có nhiều biến động, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho các sản phẩm thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD như đã đề ra.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, cảm ơn New Zealand đã tiếp nhận số lượng lớn học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành khác và đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đường bay thẳng cũng như thủ tục cấp thị thực, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Chủ tịch Quốc hội cũng như đoàn đại biểu Quốc hội New Zealand.
Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Chủ tịch Quốc hội New Zealand bày tỏ vui mừng chứng kiến bước chuyển mình quan trọng của Việt Nam và nhấn mạnh, New Zealand coi trọng vai trò chủ chốt của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, coi Việt Nam là đối tác quan trọng và gần gũi ở khu vực, đánh giá cao việc hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là quan điểm về phát triển dựa trên tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội và con người.
Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee khẳng định Quốc hội New Zealand, cơ quan đại diện cho tiếng nói của người dân New Zealand, sẽ tích cực đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu.
Chủ tịch Quốc hội New Zealand hoan nghênh sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam sang New Zealand học tập và nghiên cứu, nhất trí cần tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư, đặc biệt là thúc đẩy sớm có đường bay thẳng giữa hai nước.
Hai lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, ủng hộ New Zealand tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN và tiến tới nâng cấp quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội New Zealand cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trụ sở Chính phủ.
HỢP TÁC CÙNG TRIỂN KHAI CÁC LĨNH VỰC MỚI
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn New Zealand đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển.
Thủ tướng nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực của cả hai bên trong suốt hơn 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao, đề nghị hai bên tích cực phối hợp cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu tương xứng với khuôn khổ mối quan hệ ở tầm cao mới.
Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về “5 điểm hơn” nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-New Zealand trên tất cả các lĩnh vực, trong đó làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, đối ngoại, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác song phương, triển khai hiệu quả các văn kiện ký kết.
Hai bên sớm đề ra chiến lược kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch song phương 3 tỷ USD vào năm 2026.
Việt Nam và New Zealand cũng thống nhất triển khai các lĩnh vực mới hai nước có tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, hợp tác về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất và trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Hai lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, trao đổi học sinh, sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; xem xét sớm mở đường bay thẳng kết nối hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế, thương mại cũng như hợp tác giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee ghi nhận những ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế đa phương và chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm tăng trưởng ổn định và thịnh vượng của từng quốc gia cũng như trên toàn cầu.
Bộ Chính trị làm việc về Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc quan trọng với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Triển lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại...
[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuyên bố khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Triển lãm là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững...
Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế
Ngày 28/8, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định Nghị định về Trung tâm Trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt nam và việc áp dụng pháp luật, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Tài chính quốc tế
Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: