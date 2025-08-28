Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chiều 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn...

Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee nhân dịp Chủ tịch Quốc hội đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee và đoàn đại biểu Quốc hội New Zealand thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand (1975-2025) cũng như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.

HAI NỀN KINH TẾ CÓ TÍNH BỔ TRỢ LẪN NHAU

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao New Zealand là người bạn gần gũi, thân thiết, luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng bí thư nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư hài lòng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - New Zealand, trong đó tin cậy chính trị là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, người dân, doanh nghiệp để gia tăng hiểu biết lẫn nhau.

Nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới có nhiều biến động, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho các sản phẩm thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD như đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, cảm ơn New Zealand đã tiếp nhận số lượng lớn học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành khác và đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đường bay thẳng cũng như thủ tục cấp thị thực, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Chủ tịch Quốc hội cũng như đoàn đại biểu Quốc hội New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand bày tỏ vui mừng chứng kiến bước chuyển mình quan trọng của Việt Nam và nhấn mạnh, New Zealand coi trọng vai trò chủ chốt của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, coi Việt Nam là đối tác quan trọng và gần gũi ở khu vực, đánh giá cao việc hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là quan điểm về phát triển dựa trên tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội và con người.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee khẳng định Quốc hội New Zealand, cơ quan đại diện cho tiếng nói của người dân New Zealand, sẽ tích cực đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand hoan nghênh sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam sang New Zealand học tập và nghiên cứu, nhất trí cần tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư, đặc biệt là thúc đẩy sớm có đường bay thẳng giữa hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, ủng hộ New Zealand tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN và tiến tới nâng cấp quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội New Zealand cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trụ sở Chính phủ.

HỢP TÁC CÙNG TRIỂN KHAI CÁC LĨNH VỰC MỚI

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn New Zealand đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực của cả hai bên trong suốt hơn 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao, đề nghị hai bên tích cực phối hợp cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu tương xứng với khuôn khổ mối quan hệ ở tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về “5 điểm hơn” nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-New Zealand trên tất cả các lĩnh vực, trong đó làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, đối ngoại, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác song phương, triển khai hiệu quả các văn kiện ký kết.

Hai bên sớm đề ra chiến lược kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch song phương 3 tỷ USD vào năm 2026.

Việt Nam và New Zealand cũng thống nhất triển khai các lĩnh vực mới hai nước có tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, hợp tác về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất và trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, trao đổi học sinh, sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; xem xét sớm mở đường bay thẳng kết nối hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế, thương mại cũng như hợp tác giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee ghi nhận những ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế đa phương và chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm tăng trưởng ổn định và thịnh vượng của từng quốc gia cũng như trên toàn cầu.