Thứ Tư, 20/08/2025

Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Bất động sản

Phát Đạt: Điểm đến hấp dẫn cho hợp tác chiến lược trong bất động sản

Lan Anh

20/08/2025, 08:00

Gần đây, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) nổi bật với mạng lưới quan hệ hợp tác sôi nổi, liên tục được thúc đẩy cùng nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Một số hợp tác mang tính chiến lược được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai, mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ cho công ty...

Giới đầu tư và tài chính quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt đến các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam. Xu hướng này không chỉ là nhất thời mà mang tính bền vững, nhờ vào những chuyển biến tích cực của nền kinh tế - xã hội trong nước, giữa bối cảnh thế giới đầy biến động. Các chuyên gia dự báo hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản sẽ tăng mạnh ở các phân khúc như dân dụng, công nghiệp, du lịch và nghỉ dưỡng.

Theo các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, các doanh nghiệp quốc tế thường lựa chọn đối tác dựa trên “công thức 5T”: Transparency (minh bạch), Tangible assets (quỹ đất thực), Track record (thành tích thực tế), Trend alignment (phù hợp xu hướng), và Trust (niềm tin vào năng lực quản trị và cam kết dài hạn).

Dự án Quy Nhơn Iconic tiêu biểu cho tiêu chí dự án của Phát Đạt luôn được phát triển trên địa thế đẹp.
Dự án Quy Nhơn Iconic tiêu biểu cho tiêu chí dự án của Phát Đạt luôn được phát triển trên địa thế đẹp.

Phát Đạt là doanh nghiệp có sức hấp dẫn mạnh với các đối tác lớn chính là vì có thể đáp ứng tốt các tiêu chí trên.

Đầu tiên, quản trị minh bạch và thành tích đáng ghi nhận: Phát Đạt là một trong những doanh nghiệp bất động sản tiên phong xây dựng triết lý quản trị chuyên nghiệp và minh bạch. Điều này được minh chứng qua nhiều giải thưởng và đánh giá khách quan từ các tổ chức uy tín trong nhiều năm. Đặc biệt, trong giai đoạn “khủng hoảng trái phiếu” của ngành bất động sản, Phát Đạt đã nhanh chóng tất toán nợ trái phiếu, cân bằng tài chính, khẳng định độ an toàn và đáng tin cậy trước các nhà đầu tư.

Cơ cấu quỹ đất hiện có của Phát Đạt.
Cơ cấu quỹ đất hiện có của Phát Đạt.

Quỹ đất lớn và pháp lý sạch: Một lợi thế nổi bật của Phát Đạt là sở hữu quỹ đất rộng lớn, lên đến gần 6.200 ha tại các vị trí đắc địa trên cả nước. Riêng tại TP.HCM và vùng phụ cận, quỹ đất của công ty đang tiến gần mốc 1.000 ha. Phát Đạt luôn ưu tiên phát triển quỹ đất sạch, đảm bảo đầy đủ pháp lý để nhanh chóng đưa vào khai thác. Việc duy trì quỹ đất dài hạn là nền tảng chiến lược, giúp công ty đảm bảo khả năng triển khai dự án liên tục và duy trì lợi nhuận bền vững.

Chiến lược sản phẩm hướng tới xu hướng mới: Chiến lược sản phẩm của Phát Đạt tập trung vào triết lý human-centric, đặt giá trị con người và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Định hướng này đã được Hội đồng Quản trị công bố tại Đại hội đồng cổ đông tháng 6/2025, nhấn mạnh vào phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực tại TP.HCM và vùng phụ cận – phân khúc đang được thị trường đón nhận và chính sách khuyến khích.

Phát Đạt cũng định vị sản phẩm theo xu hướng sống xanh, bền vững, tích hợp tiện ích đầy đủ trong mỗi dự án. Danh mục dự án đa dạng, từ nhà ở đô thị đến bất động sản nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, giúp công ty duy trì tăng trưởng năng động và khả thi.

Dự án Thuận An 1&2 được Phát Đạt phát triển trên tiêu chuẩn FITWEL.
Dự án Thuận An 1&2 được Phát Đạt phát triển trên tiêu chuẩn FITWEL.

Phát Đạt đã hoạch định chiến lược cụ thể với mục tiêu đạt doanh thu trên 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận tích lũy 8.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2025–2030. Sự chuẩn bị chu đáo và nền tảng vững chắc giúp công ty tự tin định lượng các mục tiêu này.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang phục hồi sau khủng hoảng, dòng vốn đầu tư nước ngoài đang đổ về mạnh mẽ. Tuy nhiên, cơ hội chỉ dành cho những doanh nghiệp đủ năng lực trở thành “điểm đến” cho các hợp tác chiến lược. Ban lãnh đạo Phát Đạt nhấn mạnh rằng công ty không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mà còn xây dựng nền tảng để lựa chọn đối tác phù hợp, hướng tới tầm nhìn phát triển dài hạn và bền vững.

Với những lợi thế vượt trội và chiến lược rõ ràng, Phát Đạt đang khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu, sẵn sàng đón đầu các cơ hội hợp tác và đầu tư trong giai đoạn mới.

PDR Phát Đạt

