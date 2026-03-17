Trang chủ Đầu tư

Cước vận chuyển container rục rịch tăng do biến động vận tải biển

Đan Tiên

17/03/2026, 07:41

Biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu leo thang đang tác động đến thị trường vận tải biển toàn cầu, kéo theo xu hướng điều chỉnh giá cước vận chuyển container tại Việt Nam, trong đó một số tuyến nội địa đã ghi nhận mức tăng đáng kể từ tháng 3...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Hoạt động vận tải container quốc tế đang chịu tác động từ tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Một số tuyến vận tải quan trọng, đặc biệt là tuyến Á – Âu, bị ảnh hưởng khi tàu không thể đi qua eo biển Hormuz.

Để duy trì hành trình, nhiều hãng tàu buộc phải điều chỉnh tuyến vận chuyển, đi vòng qua mũi Hảo Vọng, làm kéo dài thời gian vận chuyển và gia tăng chi phí khai thác đội tàu. Điều này đang tạo áp lực tăng chi phí vận tải trên thị trường quốc tế.

Dữ liệu từ Drewry – đơn vị phân tích thị trường vận tải biển toàn cầu – cho thấy chỉ số giá container thế giới (World Container Index – WCI) trong tuần gần nhất đã tăng 8%, lên mức 2.123 USD/container 40 feet. Mức tăng chủ yếu đến từ các tuyến Á – Âu và tuyến xuyên Thái Bình Dương.

Một số hãng vận tải lớn như MSC và CMA CGM cũng đã thông báo tăng giá cước FAK (Freight All Kinds) từ ngày 22/3. Theo dự báo của Drewry, trong bối cảnh các hãng tàu tiếp tục điều tiết năng lực vận chuyển, giá cước giao ngay trên thị trường quốc tế có thể tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Ngoài yếu tố địa chính trị, chi phí nhiên liệu cũng đang tạo thêm áp lực đối với các hãng vận tải biển. Dữ liệu từ Thurlestone Shipping cho thấy giá nhiên liệu dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp đã có thời điểm tăng từ 521 USD/tấn lên 822 USD/tấn, trong khi giá dầu diesel hàng hải có hàm lượng lưu huỳnh thấp từng đạt mức 1.383 USD/tấn.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, hiện phần lớn giá cước vận chuyển từ Việt Nam đi các thị trường quốc tế khác chưa bị điều chỉnh đáng kể. Tuy nhiên, một số hãng tàu có hành trình phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng đã thông báo áp dụng phụ phí chiến tranh.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cho biết hầu hết các hãng tàu lớn đã tạm dừng khai thác các tuyến vận tải hàng hóa từ Việt Nam đi Trung Đông và không tiếp nhận thêm đơn đặt chỗ mới trong giai đoạn hiện nay.

Trong bối cảnh chi phí vận tải biển quốc tế có xu hướng gia tăng, thị trường vận tải container nội địa tại Việt Nam cũng bắt đầu ghi nhận động thái điều chỉnh giá cước từ một số hãng tàu.

Công ty TNHH Vận tải Container Hải An vừa thông báo tăng giá dịch vụ vận chuyển container nội địa từ ngày 19/3. Theo biểu giá mới, giá vận chuyển container 20 feet có hàng trên tuyến Hải Phòng – TP.HCM được niêm yết ở mức 6,5 triệu đồng/container; tuyến Hải Phòng – Cái Mép ở mức 7,5 triệu đồng/container và tuyến Nghi Sơn – Cái Mép khoảng 8,5 triệu đồng/container.

Đối với container 40 feet có hàng, giá vận chuyển trên các tuyến Hải Phòng – TP.HCM, Hải Phòng – Cái Mép và Nghi Sơn – Cái Mép lần lượt ở mức 9 triệu đồng, 10,5 triệu đồng và 11 triệu đồng/container. Một số tuyến như Cái Mép – Đà Nẵng và Cái Mép – Nghi Sơn có mức giá khoảng 11,5 triệu đồng/container 40 feet.

So với mức giá được áp dụng từ tháng 3/2025, biểu giá mới của hãng tàu Hải An tăng trung bình khoảng 1–1,5 triệu đồng/container.

Tương tự, Công ty CP Hàng hải Vsico cũng thông báo điều chỉnh giá cước vận chuyển container từ ngày 25/3. Theo đó, tuyến Hải Phòng – TP.HCM có mức cước 7 triệu đồng/container 20 feet và 10 triệu đồng/container 40 feet. Ở chiều ngược lại, tuyến TP.HCM – Hải Phòng được niêm yết 6 triệu đồng/container 20 feet và 8,5 triệu đồng/container 40 feet.

So với kỳ kê khai trước đó, mức giá cước của Vsico tăng trung bình hơn 17%, trong đó tuyến Hải Phòng – TP.HCM đối với container 40 feet tăng tới 25%.

Ngoài việc điều chỉnh giá cước, doanh nghiệp này cũng áp dụng thêm phụ phí nhiên liệu từ ngày 15/3. Theo lý giải của hãng tàu, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu tăng mạnh và dự kiến có thể kéo dài trong thời gian tới.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, do vận tải biển vận hành theo mạng lưới kết nối toàn cầu, việc điều chỉnh hành trình hoặc tăng chi phí trên một số tuyến vận tải có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm giảm hiệu quả khai thác đội tàu, kéo dài lịch trình và gia tăng chi phí vận tải trên phạm vi rộng hơn.

Bộ Xây dựng kiến nghị loạt giải pháp ổn định vận tải

Tăng cường bảo đảm trật tự giao thông tại các cảng hàng không

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ

Kết nối và huy động hiệu quả nguồn tri thức của cộng đồng người Việt tại Silicon Valley (Hoa Kỳ)

Huế tìm nhà đầu tư cho khu công nghiệp hơn 225ha

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

