Vị trí tâm điểm kết nối đa tiện ích của The Gali - Khải Hoàn Prime
Khánh Huyền
17/03/2026, 08:00
Toạ lạc tại vị trí trung tâm dự án Khải Hoàn Prime, The Gali sở hữu khả kết nối nhanh đến loạt tiện ích đẳng cấp nội khu cùng hệ sinh thái tiện nghi hiện đại sẵn có của khu Nam TP. HCM.
TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP CHUẨN RESORT “TẠI GIA”
Trong tổng thể dự án Khải Hoàn Prime, The Gali được ví như "Nàng hậu" nhờ vị trí trung tâm và kề cận nhất với khu Clubhouse quy mô 3.000m2. Từ sảnh tòa nhà, cư dân chỉ mất vài bước chân để trải nghiệm không gian đa tiện ích được phân tầng chuyên biệt, từ Coffee Shop sang trọng, phòng gym hiện đại đến Học viện phát triển tài năng trẻ chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn, rèn luyện và giáo dục chất lượng cao ngay trong nội khu.
Điểm nhấn độc bản giúp The Gali khác biệt hoàn toàn với các tòa tháp còn lại chính là trường mầm non quốc tế được tích hợp ngay dưới chân tòa nhà. Điều này mang lại sự thuận tiện và an tâm cho các gia đình có con nhỏ, đồng thời tạo nền tảng giáo dục chất lượng, giúp trẻ phát triển toàn diện.
Nhờ lợi thế gần sông nhất toàn dự án, cư dân The Gali có thể tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ quanh năm với 90% căn hộ hướng sông trực diện, không bị che chắn, mở ra không gian sống khoáng đạt, hài hoà cùng thiên nhiên. Cùng với đó là loạt tiện ích “chuẩn resort” đắt giá như: Hồ bơi muối khoáng, đường dạo bộ ven sông, Sky garden, khu BBQ ven sông,… mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thư thái giữa lòng thành phố.
HỆ SINH THÁI TIỆN ÍCH CHUẨN QUỐC TẾ LIỀN KỀ
Thừa hưởng vị trí đắt giá của dự án - ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, The Gali sở hữu khả năng kết nối nhanh đến các trục đường huyết mạch, trung tâm thành phố cùng hệ tiện ích đa dạng liền kề.
Đặc biệt, dự án nằm gần “tam giác đô thị” gồm khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu đô thị cảng Hiệp Phước và đại đô thị ZeitGeist – tạo nên trục phát triển năng động với hệ sinh thái tài chính, thương mại và dịch vụ cao cấp tại khu Nam. Nhờ đó, cư dân tại đây có thể thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích quốc tế đa dạng từ thương mại, giáo dục đến y tế chỉ trong bán kính vài phút di chuyển: Trung tâm thương mại SC VivoCity, Crescent Mall đến các bệnh viện đầu ngành như FV, Tâm Đức và hệ thống trường công lập, quốc tế liên cấp.
Bên cạnh đó, chỉ trong bán kính vài km, cư dân The Gali - Khải Hoàn Prime cũng dễ dàng tiếp cận hệ thống trường đại học lớn như Đại học RMIT (10 phút), Đại học Thể dục Thể thao (5 phút), Đại học Tài Nguyên Môi Trường (5 phút) và Đại học Tôn Đức Thắng (10 phút), Đại học Mở TP. HCM - Cơ sở 3 (5 phút), Đại học Tài chính & Marketing (15 phút)…
Ngoài ra, với sự bứt phá mạnh mẽ từ các công trình hạ tầng trọng điểm như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ cùng những dự án trọng điểm như cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến hoàn thành vào quý 2/2026, metro Bến Thành – Cần Giờ, vành đai 3, sân bay Long Thành, cầu Bình Khánh, cầu đường Nguyễn Khoái… dự án sẽ còn tiếp tục gia tăng giá trị hấp dẫn nhờ khả năng kết nối liên vùng thuận tiện mang lại giá trị bền vững cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư.
Tính đến giữa tháng 3/2026, Khải Hoàn Prime đã ghi nhận mốc tiến độ ấn tượng khi chính thức thi công đến tầng 18, sẵn sàng tiến đến tầng 19. Với công nghệ xây dựng hiện đại, dự án đang duy trì nhịp độ tích cực để đảm bảo kế hoạch bàn giao vào quý 1/2027.
Được biết, Khải Hoàn Prime đã đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán (HĐMB), đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đồng thời thúc đẩy khả năng thanh khoản và gia tăng giá trị tài sản trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại thành phố ngày càng khan hiếm.
Với lợi thế vị trí trung tâm thừa hưởng nhiều giá trị hấp dẫn, toà tháp “Hoa hậu” The Gali của Khải Hoàn Prime hứa hẹn sẽ là sản phẩm tiềm năng mở ra chuẩn sống xứng tầm và cơ hội đầu tư thông minh tại khu Nam TP. HCM.
