Chứng khoán Mỹ hồi điểm mạnh nhờ giá dầu hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (16/3), khi giá dầu xuống thang giúp giải tỏa bớt sức ép bán tháo đè nặng lên các chỉ số trong tuần trước...

Tuy giảm, giá dầu vẫn giữ mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 378,94 điểm, tương đương tăng 0,83%, chốt ở mức 46.946,41 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,01%, chốt ở mức 6.699,38 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,22%, đạt 22.374,18 điểm.

Trước phiên phục hồi này, S&P 500 đã có 2 tuần giảm liên tiếp và chốt phiên ngày thứ Sáu vừa rồi ở mức điểm thấp nhất kể từ đầu năm. Tuần trước, nguồn áp lực giảm chính đối với giá cổ phiếu ở Phố Wall là đà tăng dữ dội của giá dầu, với giá dầu Brent giao sau tại thị trường London đóng cửa trên mức 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Nguyên nhân khiến giá dầu tăng mạnh là Iran đóng cửa eo biển Hormuz - nơi khoảng 1/5 lượng dầu được tiêu thụ trên toàn cầu lưu thông qua.

Phiên ngày thứ Hai, giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 5,28%, chốt ở mức 93,5 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - giảm 2,84%, chốt ở mức 100,21 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent - trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC vào ngày thứ Hai - nói rằng Mỹ cho phép các tàu chở dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, một bài báo của tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin quan chức nói rằng Mỹ sẽ sớm công bố một liên minh các quốc gia làm công việc hộ tống tàu bè đi qua eo Hormuz.

Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi với các nhà báo vào giữa ngày, Tổng thống Donald Trump có vẻ như phát tín hiệu rằng một liên minh như vậy chưa thực sự được thiết lập, bởi ông vẫn đang kêu gọi các quốc gia tham gia. Ông bày tỏ sự không hài lòng với những nước chưa sẵn sàng gia nhập nỗ lực này của Mỹ.

“Một số nước rất hào hứng, và một số nước không được như vậy. Và tôi cho rằng một số nước sẽ không tham gia. Tôi cho rằng sẽ có một hoặc hai nước mà chúng tôi đã mất hàng chục tỷ USD để bảo vệ trong 40 năm qua sẽ không tham gia”, ông Trump nói.

Sau phát biểu này của ông Trump, giá dầu thô đã thoát khỏi mức đáy của phiên và các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng trượt khỏi đỉnh. Ở mức cao nhất trong phiên, Dow Jones tăng 1,3%, S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng tương ứng 1,5% và 1,9%.

Hôm thứ Sáu, ông Trump đã hạ lệnh tấn công các tài sản quân sự của Iran trên đảo Kharg - hòn đảo giữ vai trò là trung tâm xuất khẩu dầu của Iran - nhưng cuộc tấn công không ảnh hưởng tới hạ tầng năng lượng trên đảo. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ cân nhắc tấn công vào hạ tầng năng lượng trên đảo Kharg nếu Iran tiếp tục chặn eo biển Hormuz.

Trao đổi với kênh NBC vào cuối tuần, ông Trump nói Iran muốn đi đến một thỏa thuận với Mỹ nhưng ông chưa sẵn sàng.

“Thị trường thực sự có cảm giác rằng trong cái nhìn dài hạn, ông Trump quan tâm tới lợi ích của thị trường”, Phó chủ tịch quản lý danh mục David Krakauer của công ty Mercer Advisors nhận định với hãng tin CNBC. Ông giải thích cụ thể rằng thị trường “vẫn đang dựa vào ý nghĩ rằng ông Trump sẽ kết thúc tất cả những việc này nếu ông ấy nhận thấy mọi thứ bắt đầu xấu đi”.

Tình trạng bán tháo cổ phiếu ở Phố Wall diễn ra trong một mức độ tương đối kiểm soát kể từ khi xung đột nổ ra. S&P 500 hiện chỉ thấp hơn chừng 4% so với mức cao kỷ lục mọi thời đại thiết lập vào đầu năm nay.

“Sự bất định vẫn còn đó. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Trong màn sương của chiến tranh, nhà đầu tư muốn chờ xem”, ông Krakauer nhận xét.

Phiên phục hồi ngày thứ Hai diễn ra sau mấy tuần liên tiếp thị trường đương đầu áp lực giảm vì căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch phiên này không đạt mức đủ lớn để khiến các nhà đầu cơ giá lên tin vào một sự chuyển biến thực sự của thị trường.

Dù toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính trong S&P 500 đều chốt phiên trong trạng thái tăng, tổng số cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn chứng khoán Mỹ trong phiên này chỉ đạt 17,4 tỷ cổ phiếu, ít hơn mức bình quân 19,9 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 phiên giao dịch gần nhất.

Tuần này, ngoài tin tức về xung đột Mỹ - Iran, mối quan tâm của nhà đầu tư ở Phố Wall còn dành cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cuộc họp sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba và kết thúc vào ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, với dự báo cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang. Điều mà nhà đầu tư chờ đợi là đánh giá của Fed về tình hình kinh tế Mỹ và triển vọng đường đi của lãi suất trong thời gian tới.