Quảng Trị dự kiến tổ chức đấu giá nhiều khu đất đô thị, du lịch trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định số 842/QĐ-UBND, trong năm 2026 tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 khu đất trên địa bàn nhiều phường và xã.

Trong đó, phường Đồng Hới có 8 khu đất gồm: thửa đất số 22, tờ bản đồ số 28; thửa đất số 342, tờ bản đồ số 10; khu nhà ở thương mại phía Tây đường Võ Nguyên Giáp; tổ hợp khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê Green Diamond; khu du lịch nghỉ dưỡng khu vực quảng trường biển Nhật Lệ 2; thửa đất số 591, tờ bản đồ số 18 thuộc dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Đông Nam đường Lê Lợi; khu dịch vụ du lịch Bảo Ninh và khu đô thị Bảo Ninh 6.

Phường Đồng Thuận có 6 khu đất gồm: khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Diamond; khu nghỉ dưỡng Quang Phú Luxury; cơ sở gia công cửa nhôm nhựa cao cấp; khách sạn Hoàng Linh Sơn; thửa đất số 752 và thửa đất số 763, tờ bản đồ số 48 thuộc dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn.

Phường Nam Đông Hà có 6 khu đất, chủ yếu là các khu đất sau thu hồi từ doanh nghiệp như: khu đất phía Tây trạm điện 110 kVA; khu đất thu hồi của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiến Khoa; Công ty Hoài Bảo Trân; Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị; Công ty Thạch cao xi măng Quảng Trị và khu đất trụ sở cũ của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà. Ngoài ra, phường Đông Hà có 2 khu đất thu hồi của Công ty cổ phần An Phú và Công ty cổ phần ô tô số 1 Quảng Trị.

Tại phường Quảng Trị, khu đất dự án tổ hợp khách sạn và dịch vụ phía Bắc cầu Thành Cổ cũng nằm trong danh mục đấu giá năm 2026. Bên cạnh đó, danh mục còn có nhiều khu đất tại các địa bàn khác như xã Ninh Châu, Bắc Trạch, Cửa Việt, Cam Lộ, Khe Sanh.

UBND tỉnh Quảng Trị giao các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Việc đưa nhiều khu đất ra đấu giá được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương và thu hút đầu tư phát triển các dự án đô thị, dịch vụ, du lịch trong thời gian tới.