Trang chủ Bất động sản

Quảng Trị dự kiến tổ chức đấu giá nhiều khu đất đô thị, du lịch trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Thuấn

16/03/2026, 16:24

Năm 2026, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 khu đất trên địa bàn. Danh mục gồm nhiều khu đất tại các phường trung tâm và khu vực ven biển, được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy thị trường bất động sản địa phương.

Nhiều khu đất tại khu vực ven biển và đô thị Quảng Trị được đưa vào kế hoạch đấu giá trong năm 2026. Ảnh minh hoạ

Theo Quyết định số 842/QĐ-UBND, trong năm 2026 tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 khu đất trên địa bàn nhiều phường và xã.

Trong đó, phường Đồng Hới có 8 khu đất gồm: thửa đất số 22, tờ bản đồ số 28; thửa đất số 342, tờ bản đồ số 10; khu nhà ở thương mại phía Tây đường Võ Nguyên Giáp; tổ hợp khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê Green Diamond; khu du lịch nghỉ dưỡng khu vực quảng trường biển Nhật Lệ 2; thửa đất số 591, tờ bản đồ số 18 thuộc dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Đông Nam đường Lê Lợi; khu dịch vụ du lịch Bảo Ninh và khu đô thị Bảo Ninh 6.

Phường Đồng Thuận có 6 khu đất gồm: khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Diamond; khu nghỉ dưỡng Quang Phú Luxury; cơ sở gia công cửa nhôm nhựa cao cấp; khách sạn Hoàng Linh Sơn; thửa đất số 752 và thửa đất số 763, tờ bản đồ số 48 thuộc dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn.

Phường Nam Đông Hà có 6 khu đất, chủ yếu là các khu đất sau thu hồi từ doanh nghiệp như: khu đất phía Tây trạm điện 110 kVA; khu đất thu hồi của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiến Khoa; Công ty Hoài Bảo Trân; Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị; Công ty Thạch cao xi măng Quảng Trị và khu đất trụ sở cũ của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà. Ngoài ra, phường Đông Hà có 2 khu đất thu hồi của Công ty cổ phần An Phú và Công ty cổ phần ô tô số 1 Quảng Trị.

Tại phường Quảng Trị, khu đất dự án tổ hợp khách sạn và dịch vụ phía Bắc cầu Thành Cổ cũng nằm trong danh mục đấu giá năm 2026. Bên cạnh đó, danh mục còn có nhiều khu đất tại các địa bàn khác như xã Ninh Châu, Bắc Trạch, Cửa Việt, Cam Lộ, Khe Sanh.

UBND tỉnh Quảng Trị giao các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Việc đưa nhiều khu đất ra đấu giá được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương và thu hút đầu tư phát triển các dự án đô thị, dịch vụ, du lịch trong thời gian tới.

Hạ tầng cửa ngõ phía Tây TP. HCM nổi lên trong chu kỳ phát triển mới

15:00, 16/03/2026

Hạ tầng cửa ngõ phía Tây TP. HCM nổi lên trong chu kỳ phát triển mới

Bắc Ninh sắp có thêm một khu đô thị cao cấp

17:03, 14/03/2026

Bắc Ninh sắp có thêm một khu đô thị cao cấp

Đọc thêm

Hà Nội thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại

Hà Nội thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại

Theo định hướng của Thành phố, các cụm công nghiệp mới phải bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu về môi trường, phòng cháy chữa cháy và điều kiện sản xuất. Đồng thời, mô hình phát triển được xây dựng với tiêu chí xanh, hiện đại, bền vững, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghệ xanh…

Hạ tầng cửa ngõ phía Tây TP. HCM nổi lên trong chu kỳ phát triển mới

Hạ tầng cửa ngõ phía Tây TP. HCM nổi lên trong chu kỳ phát triển mới

Khi các đô thị lớn bước vào giai đoạn giãn dân và mở rộng không gian phát triển, những khu vực cửa ngõ thường trở thành cực tăng trưởng mới. Tại TP. HCM, sự hình thành của các tuyến hạ tầng chiến lược đang đưa Bến Lức (Long An cũ) trở thành tâm điểm kết nối logistics và thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản.

Sẽ tăng cường thanh tra các dự án đầu tư lớn

Sẽ tăng cường thanh tra các dự án đầu tư lớn

Trả lời cử tri về các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, Thanh tra Chính phủ cho biết sắp tới, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra các dự án đầu tư lớn, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai…; Kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Nguồn cung bất động sản Hà Nội dự kiến “tăng tốc” trong 2026

Nguồn cung bất động sản Hà Nội dự kiến “tăng tốc” trong 2026

Bước sang năm 2026, nguồn cung bất động sản mới tại Hà Nội dự kiến sẽ tăng tốc, đồng thời định hình mô hình phát triển đa cực gắn với hạ tầng và vai trò ngày càng lớn của các đô thị vệ tinh…

SonKim Land ra mắt 85 căn hộ phiên bản giới hạn tại Thảo Điền

SonKim Land ra mắt 85 căn hộ phiên bản giới hạn tại Thảo Điền

Hiện hữu tại trung tâm Thảo Điền, một trong những địa chỉ bất động sản đắt giá bậc nhất TP. HCM, The Berkley nổi bật với bộ sưu tập 85 căn hộ giới hạn, mang đến cơ hội hiếm hoi để sở hữu không gian sống chuẩn quốc tế giữa cộng đồng cư dân toàn cầu.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

1

Đồng EUR giảm giá so với cuối tuần trước

Tài chính

2

GE Vernova và Hitachi nghiên cứu triển khai lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á

Chuyển động xanh

3

Phát động chương trình nhân lực số thương mại điện tử Ecommerce Passport 2026

Kinh tế số

4

Sau cơn sốt vàng, nhà đầu tư cá nhân đổ xô giao dịch dầu

Thế giới

5

Quần đảo Hải Nam nỗ lực trở thành "thiên đường xa xỉ" mới của thế giới

Du lịch

