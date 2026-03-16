Hà Nội thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại

Tại cuộc họp liên quan đến công
tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội do Chủ tịch UBND Thành
phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong
cho biết: Thành phố đang đẩy mạnh quản lý và phát triển cụm công nghiệp, nhằm
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tạo quỹ đất sản xuất cho doanh
nghiệp.
RÀ SOÁT QUY HOẠCH, MỞ RỘNG HỆ THỐNG CỤM CÔNG NGHIỆP
Theo Giám đốc Sở Công thương, công
tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố được phân cấp rất rõ ràng. Cụ
thể, UBND Thành phố quyết định việc thành lập, mở rộng hoặc điều chỉnh cụm công
nghiệp; Sở Công Thương chủ trì thẩm định, tham mưu; UBND xã, phường đề xuất
thành lập, mở rộng và quản lý hoạt động cụm công nghiệp tại địa phương.
Cũng theo ông Võ Nguyên Phong, hiện
nay, trên địa bàn Hà Nội có 75 cụm công nghiệp đang hoạt động với diện tích
1.469ha. Trong đó, 70 cụm công nghiệp được thành lập trước năm 2018 với diện
tích 1.427ha và 5 cụm công nghiệp được thành lập giai đoạn 2018-2020 với diện
tích 42ha. Ngoài ra, Thành phố còn 80 cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện
với tổng diện tích 2.755ha, gồm: 1 cụm công nghiệp thành lập trước năm 2018; 26
cụm công nghiệp thành lập giai đoạn 2018-2020; 53 cụm công nghiệp được triển
khai từ năm 2020 đến nay. Thành phố cũng đang nghiên cứu quy hoạch 43 cụm công
nghiệp với diện tích 3.072ha.
Nhìn lại quá trình trước đây, ông
Phong nhận định việc phát triển cụm công nghiệp chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thực
tế của địa phương. Vì vậy, nhiều cụm có quy mô nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ và nằm
xen kẽ trong khu dân cư, gây khó khăn cho công tác quản lý, đặc biệt là xử lý
môi trường, phòng cháy chữa cháy và quản lý trật tự xây dựng.
Tuy nhiên, từ khi các quy định mới
của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp được ban hành, Thành phố
Hà Nội đã từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, ban hành những quy định cụ thể
và tăng cường rà soát quy hoạch, bảo đảm phát triển cụm công nghiệp đồng bộ về
hạ tầng kỹ thuật, diện tích và điều kiện sản xuất. Các cụm công nghiệp mới phải
đáp ứng đầy đủ hệ thống hạ tầng như: giao thông nội bộ, cấp thoát nước, xử lý
nước thải, chất thải rắn, cấp điện, thông tin liên lạc và bảo đảm yêu cầu về
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.
Không dừng lại ở đó, Thành phố cũng
đã tham mưu quy hoạch 198 cụm công nghiệp với tổng diện tích 7.296ha nhằm tạo
quỹ đất phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với định
hướng phát triển của Thủ đô.
Trong thời gian tới, Sở sẽ rà soát quy hoạch, thu hồi diện tích đất của những
dự án chậm tiến độ, sử dụng kém hiệu quả để bố trí cho nhà đầu tư có năng lực,
đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thành lập, xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp. Theo
định hướng của Thành phố, các cụm công nghiệp sẽ phát triển với mục tiêu: xanh, hiện đại, bền vững, sinh thái và thông
minh, gắn với thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh và
phát thải các-bon thấp.
“Việc phát triển cụm công nghiệp có
thể góp phần tạo dư địa hạ tầng sản xuất, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch
cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đóng góp vào mục
tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố trên 11% năm 2026 và các năm tiếp theo”, ông
Võ Nguyên Phong chia sẻ.
ĐỊNH HÌNH MÔ HÌNH CỤM CÔNG NGHIỆP "SÁNG-XANH-SẠCH-ĐẸP"
Phát biểu sự kiện, Phó Chủ tịch
UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết đối với việc phát triển cụm
công nghiệp, Thành phố định hướng di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư.
Theo quy định, cụm công nghiệp làng nghề phải dành tối thiểu 60% diện tích đất
cho các ngành nghề truyền thống; 40% còn lại có thể thu hút các doanh nghiệp
khác. Định hướng phát triển cụm công nghiệp của Thủ đô là “sáng - xanh - sạch -
đẹp và phải thơm”.
Thời gian tới, Thành phố yêu cầu
các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện văn bản pháp lý liên quan. Đồng thời, chủ
động hướng dẫn doanh nghiệp triển khai các dự án cụm công nghiệp, rà soát quy
hoạch để tạo sinh kế cho người dân trong quá trình đô thị hóa.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND Thành
phố Vũ Đại Thắng đánh giá đây là mô hình có quy mô nhỏ hơn khu công nghiệp, tập
trung thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, so với
tiềm năng của Thủ đô, hệ thống cụm công nghiệp Hà Nội vẫn còn khá khiêm tốn. Vì
vậy, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các
sở, ngành đánh giá hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp hiện có, nhất là
về số lượng doanh nghiệp, giá trị sản xuất, số lao động và mức thu nhập của người
lao động. Qua đó, làm rõ đóng góp của mô hình này đối với phát triển kinh tế địa
phương và giải quyết việc làm.
Theo lãnh đạo Thành phố Hà Nội,
trong bối cảnh triển khai quy hoạch Thủ đô tầm nhìn dài hạn, cần tiếp tục khẳng
định vai trò của cụm công nghiệp như một không gian sản xuất quan trọng dành
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp phụ trợ và các cơ sở sản xuất địa
phương. Đây cũng là nơi chuyển dịch hoạt động sản xuất từ hộ gia đình trong
làng ra các khu sản xuất tập trung, góp phần giải quyết vấn đề môi trường.
Chủ tịch Thành phố đề nghị các địa phương,
đặc biệt là chính quyền cấp xã quan tâm rà soát nhu cầu phát triển cụm công
nghiệp, bảo đảm tích hợp nội dung này trong quy hoạch chung của Thủ đô. Đồng thời,
khi đã quyết định triển khai các cụm công nghiệp, cần tập trung giải phóng mặt
bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường để sớm đưa dự án vào hoạt động,
tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào sản xuất.