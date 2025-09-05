Phát Đạt mở hướng chiến lược mới vào vùng lõi các đô thị lớn
Thu Hà
05/09/2025, 08:49
Theo thông tin sơ bộ, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đang trong tiến trình thương thảo để mua lại một số dự án lớn thuộc khu vực trung tâm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội. Đây là hướng đi mới của Phát Đạt sau khi đã thiết lập lợi thế tại các khu vực vệ tinh.
Trong một chia sẻ với báo chí gần đây, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt cho biết Phát Đạt đang ráo riết đàm phán nhiều dự án có quy mô lớn để mở tiếp một hướng phát triển vào trung tâm các đại đô thị. Điểm nhấn của mũi chiến lược này là Phát Đạt không chỉ chú trọng quy mô vốn đầu tư, mà còn hướng đến tính biểu tượng của dự án. Theo đó, nếu diễn biến theo đúng dự kiến, các dự án này được đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, kiến trúc đến hệ tiện ích, với mục tiêu kiến tạo những môi trường sống chuẩn mực và mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng.
Đây là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển bền vững trong phát triển bất động sản, nơi mỗi dự án không còn chỉ là sản phẩm bất động sản đơn thuần, mà còn có giá trị về văn hóa – xã hội lâu dài, đặc biệt là đáp ứng phong cách sống theo tiêu chuẩn ngày càng cao của cư dân.
Trong thời gian qua, Phát Đạt đã tập trung mở rộng quỹ đất và phát triển dự án tại các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là các địa bàn giàu tiềm năng, có tốc độ đô thị hóa cao, nhu cầu nhà ở và đầu tư bền vững.
Mũi chiến lược đó đã mang lại cho Phát Đạt quỹ đất lớn, ước tính sẽ sớm đạt đến mức 1.000 ha chỉ tính riêng địa bàn thuộc TP.HCM và vùng phụ cận như Đồng Nai. Qua đó, Công ty đã củng cố năng lực triển khai dự án và tạo được nguồn sản phẩm dồi dào cho ít nhất 5 năm tới.
Từ bàn đạp này, khi thị trường tích cực trở lại, Phát Đạt tổ chức mũi tiến công mới – chinh phục vùng lõi đô thị. Đây là bước đi nhằm giúp Phát Đạt tạo hiệu ứng cộng hưởng. Thứ nhất là doanh thu và hiệu quả tài chính. Các trung tâm đô thị như TP.HCM và Hà Nội là nơi tập trung nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ sôi động nhất, đảm bảo dự án có khả năng được hấp thụ cao và giá trị gia tăng lâu dài.
Thứ hai là mục tiêu nâng tầm thương hiệu. Các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng ở trung tâm sẽ khẳng định vị thế của Phát Đạt, nâng tầm thương hiệu trên thị trường trong nước và cả quốc tế. Thông qua đó, sẽ gia tăng tầm ảnh hưởng và hiệu quả cho cả những dự án trên các vùng vệ tinh.
Mặt khác, khi triển khai được dự án có tầm vóc tại các khu vực đô thị sầm uất nhất, Phát Đạt có thể thực thi tầm nhìn lớn của một nhà phát triển dự án bất động sản chuyên nghiệp, chứng minh rõ nét khả năng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và năng lực cạnh tranh trên phân khúc khốc liệt nhất của thị trường bất động sản.
Để triển khai chiến lược hướng về nội đô, nguồn lực tài chính là yếu tố then chốt. Phát Đạt hiện đang tập trung toàn lực để tạo dòng tiền mạnh, từ thúc đẩy thu hồi công nợ, bán hàng đến hợp tác với các đối tác lớn. Dự án La Pura đang có sức hấp thụ tốt cùng với Quy Nhơn Iconic vừa mở bán đợt mới ngay sau kỳ nghỉ lễ được kỳ vọng là những nguồn thu sớm cho Phát Đạt trong những tháng cuối năm 2025. Việc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước cũng đang được xúc tiến tích cực.
Ban lãnh đạo của Phát Đạt cho biết công ty cũng đang tiếp tục tái sắp xếp cơ cấu danh mục đầu tư, đánh giá triển vọng, thứ tự ưu tiên và kế hoạch cho từng dự án để có lựa chọn hiệu quả nhất trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển động rất nhanh.
Bên cạnh đó, ban lãnh đạo của Phát Đạt cũng chuẩn bị các nguồn lực cá nhân để sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho Công ty, giúp triển khai chiến lược đúng định hướng và hiệu quả. Một đặc điểm quan trọng ở Phát Đạt khiến nhà đầu tư giữ vững lòng tin là tính cam kết cao độ của ban lãnh đạo đối với sự nghiệp của Công ty. Điều này tạo nên sức kiên định của Phát Đạt trong bối cảnh khó khăn, khả năng xoay chuyển và ứng biến hiệu quả trước tình thế khắc nghiệt và sức bật mạnh mẽ khi thị trường phục hồi.
Được biết, hiện nay, việc đàm phán mua dự án được Phát Đạt thúc đẩy rất mạnh để nhanh chóng triển khai mũi chiến lược vào trung tâm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội… Bên cạnh tốc độ, Phát Đạt cũng luôn chú trọng tính kỷ luật để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của kế hoạch tăng trưởng, đặc biệt là hiệu quả về dài hạn cho kế hoạch 2025 – 2030 của Công ty.
