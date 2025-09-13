Thứ Bảy, 13/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Phát động vòng hồ sơ cuộc thi quốc tế Data for Life 2025 với chủ đề “Hack for Growth 2”

Minh Hà

13/09/2025, 10:59

Chiều 12/9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Lễ phát động vòng hồ sơ cuộc thi quốc tế Data for Life mùa 3 năm 2025 với chủ đề “Hack for Growth 2”…

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trao chứng nhận cho các đơn vị đồng hành.
Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trao chứng nhận cho các đơn vị đồng hành.

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh mùa ba cuộc thi là dịp để Ban chỉ đạo Nghị quyết 57 có cái nhìn đa chiều hơn, khẳng định ý nghĩa của dữ liệu và vai trò của giới trẻ. Điều đặc biệt nhất chính là khẳng định giá trị của dữ liệu: Không phải dữ liệu để trong kho, không chỉ để chia sẻ, mà dữ liệu phải đóng góp vào phát triển kinh tế dữ liệu và tạo giá trị cho xã hội.

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, niềm tự hào của cuộc thi chính là khi sản phẩm được các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước đánh giá, lựa chọn đưa vào sử dụng, ứng dụng trong cuộc sống. Đó là phần thưởng quý giá và bền vững nhất.

“Với vai trò đơn vị giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo Bộ Công an, đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị tổ chức, cuộc thi năm nay sẽ mang lại luồng gió mới, hơi thở mới và sức sống mới của tuổi trẻ, xứng đáng với khát vọng phụng sự Tổ quốc từ chính những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo”, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho hay.

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ quốc tế Data for life qua 2 mùa trước đã chứng minh tính lan tỏa, sự độc đáo, hấp dẫn của một cuộc thi tiên phong về công nghệ, dữ liệu với yếu tố đặc biệt hơn khi mở rộng phạm vi quốc tế với sự tham gia của các đội thi nước ngoài đến từ Australia và Singapore và rất nhiều bài thi đến từ các đội thi quốc tế cùng các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới, điều này khiến cho uy tín và chất lượng chuyên môn của chương trình tăng lên.

Tại buổi Lễ, PGS.TS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội), Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Cố vấn tổ chức Cuộc thi Data for life mùa 3 năm 2025 chủ đề “Hack for Growth 2025”.

Theo Ban tổ chức, các vòng thi gồm: Vòng hồ sơ (hạn 10/10/2025, công bố kết quả vào 20/10/2025), Ban tổ chức lựa chọn 50 đội vào vòng chinh phục.

Vòng chinh phục (từ 20/10 đến 25/11/2025), Ban tổ chức sẽ liên hệ với các đội để thách thức và tuyển chọn đội thi vào vòng triển lãm - chung kết (tổ chức tại TP. Hà Nội và TP.HCM) và lựa chọn 20 - 30 đội.

Vòng triển lãm - chung kết (dự kiến ngày 25/11 đến 5/12/2025), Ban tổ chức hỗ trợ xây dựng các gian hàng để các đội trình bày sản phẩm. Cụ thể, hỗ trợ chi phí cho các đội thi trong quá trình tham gia Vòng triển lãm - chung kết. Các đội thi tập hợp các sản phẩm 1 ngày trước ngày diễn ra Vòng triển lãm - chung kết.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức cho biết, tổng giá trị giải thưởng dự kiến 690 triệu đồng. Trong đó, 01 giải Nhất là 500 triệu đồng; 01 giải Nhì là 100 triệu đồng; 01 giải Ba là 50 triệu đồng; các giải thưởng phụ khác là 40 triệu đồng. Cùng giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức chương trình.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc thi Data for life mùa 3 năm 2025 chủ đề “Hack for Growth" gồm:

1. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực;

3. Đồng chí Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo;

4. Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban chuyên đề - Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam, Thành viên;

5. Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thư ký.

