Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 11/12/2025
Hà Lê
11/12/2025, 14:22
Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Hội nghị.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương dự Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Trung ương và địa phương; các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 4000 điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng thuộc lực lượng vũ trang và các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trong cả nước, với tổng số hơn 190.000 đại biểu.
Hội nghị nhằm tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên phạm vi cả nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay với yêu cầu là đánh giá đầy đủ, đúng đắn, khách quan kết quả đạt được, đúc kết những kinh nghiệm, cách làm hay, mang lại hiệu quả cao, những bài học thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như việc tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Chỉ đạo các cấp, các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và của cả hệ thống chính trị đối với công tác này.
Đồng thời Hội nghị cũng đánh giá, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, chưa đạt được và nguyên nhân. Trên cơ sở đó dự báo đúng tình hình đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới, vừa đạt kết quả vững chắc, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa uy tín của Đảng đối với nhân dân, vừa góp phần tích cực để đất nước phát triển, bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới.
09:49, 11/12/2025
01:23, 02/12/2025
Chiều 11/12, Quốc hội đã bế mạc Kỳ họp thứ 10. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.
Chiều 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, siết kỷ luật và triển khai đồng bộ các đột phá nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh trong giai đoạn tới.
Điểm nổi bật của dự án Luật Phục hồi, phá sản là quy định thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội trong việc nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản (Điều 38).
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: