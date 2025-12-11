Chính thức thông qua Nghị quyết phát triển năng lượng quốc gia 2026-2030

Với tỷ lệ tán thành cao, Nghị quyết được kỳ vọng tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định để triển khai hiệu quả các dự án năng lượng trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước...

Sáng ngày 11/12/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 – 2030, với 89,64% đại biểu tán thành.

Nghị quyết gồm 16 điều, đặt nền tảng quan trọng để phát triển năng lượng bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Trước khi biểu quyết thông qua, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: "Nghị quyết về phát triển năng lượng có ý nghĩa đặc biệt".

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, các Ủy ban của Quốc hội, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo hướng:

Điều chỉnh tên gọi của nghị quyết như kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quy định việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhưng không làm thay đổi quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn của quy hoạch và không làm tăng tổng công suất lắp đặt theo cơ cấu từng loại hình nguồn điện.

Quy định giao thẩm quyền Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án điện gió ngoài khơi của giai đoạn 2025-2030.

Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi giai đoạn 2031-2035.

Mở rộng đối tượng tham gia cơ chế Mua bán điện trực tiếp (DPPA) đối với các đơn vị bán lẻ điện và không đưa vào chính sách trùng lặp. Đồng thời, có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, các luật có liên quan đang được xem xét thông qua tại kỳ họp này như Luật Dự trữ quốc gia, Luật Quản lý nợ công sửa đổi, và cơ chế xử lý dự án chậm tiến độ tại Luật Đầu tư, Luật Đất đai để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật.

Ngoài ra, các nội dung được xác định thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc có tính biến động linh hoạt cần được Chính phủ quy định chi tiết đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo luật như điều kiện cụ thể về năng lực tài chính của doanh nghiệp đề xuất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, phát triển điện hạt nhân mô-đun nhỏ, cơ chế xử lý chi phí khảo sát, trình tự, thủ tục lập, tiếp nhận hồ sơ và xử lý tình huống đối với hồ sơ dự án điện gió ngoài khơi.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, để không tạo khoảng trống pháp lý sau khi nghị quyết được thông qua, Chính phủ sẽ ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, bảo đảm quy định rõ ràng, đầy đủ, đồng bộ và khả thi để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các quy định của nghị quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án về nguồn và lưới điện, hoàn thiện cơ chế thị trường và đẩy mạnh thu hút đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở mức hai con số và đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát thực thi, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh và đề xuất các giải pháp bổ sung nếu thấy cần thiết.

Dự thảo Nghị quyết sau tiếp thu, chỉnh lý đã được hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, đồng bộ với các luật có liên quan và phù hợp với tinh thần Nghị quyết 66, Nghị quyết 68 và Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 – 2030 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 và thực hiện hết ngày 31/12/2030.