Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sau hơn một năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã khẳng định vai trò nòng cốt trong gìn giữ bình yên từ mỗi thôn, bản, khu phố. Hội nghị sơ kết toàn quốc diễn ra chiều 12/11 có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ghi nhận những kết quả bước đầu và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Ngày 12/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Hội nghị do Bộ Công an tổ chức, dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tham dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện lực lượng công an các cấp cùng các thành viên tiêu biểu của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên toàn quốc.
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, ngày 1/7/2024, Bộ Công an đã tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên phạm vi cả nước.
Lực lượng này được kiện toàn từ ba tổ chức: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng, theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.
Sau hơn một năm hoạt động, lực lượng đã phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
Theo Bộ Công an, đến nay cả nước đã thành lập hơn 86.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với hơn 276.000 thành viên tham gia. Lực lượng đã cung cấp trên 141.000 tin báo liên quan đến an ninh, trật tự, hỗ trợ giải quyết gần 91.000 vụ việc; tổ chức gần 787.000 lượt tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và tham gia xây dựng hơn 17.000 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Bên cạnh đó, lực lượng đã hỗ trợ gần 9.500 vụ việc phòng cháy, chữa cháy; gần 8.500 vụ cứu nạn, cứu hộ; tổ chức hơn 2,6 triệu lượt tuần tra, phát hiện gần 83.000 vụ việc vi phạm; tham gia hướng dẫn giao thông, giải quyết ùn tắc hơn 463.000 lượt.
Trong thiên tai, lũ lụt, nhiều thành viên đã không quản hiểm nguy, sát cánh cùng chính quyền và công an cơ sở hỗ trợ di dời người dân, tiếp tế lương thực cho các hộ bị cô lập, được nhân dân tin tưởng và đánh giá cao.
Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Thủ tướng Phạm Minh Chính trao hoa chúc mừng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Các đại biểu cũng thảo luận, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng trong giai đoạn tới.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với lực lượng quần chúng nòng cốt đang ngày đêm góp phần bảo đảm bình yên cho từng thôn, xóm, khu phố trên khắp mọi miền đất nước.
Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, có vai trò đặc biệt trong ổn định xã hội và phát triển bền vững. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã nêu rõ yêu cầu “xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở”.
Trên cơ sở nhận thức chiến lược đó, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã đề xuất, Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc thành lập lực lượng này đã khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán giữa các lực lượng trước đây, tạo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ huy và phối hợp hành động, giúp phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời các vấn đề an ninh ngay từ cơ sở.
Thủ tướng đánh giá, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực của Bộ Công an và chính quyền các cấp, việc triển khai lực lượng bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.
Lực lượng cơ sở đã hỗ trợ hiệu quả trong nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm từ sớm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời đóng góp thiết thực vào công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo trật tự giao thông và phòng chống thiên tai.
Kết quả bước đầu cho thấy số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 8% so với cùng kỳ; nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp được hòa giải kịp thời; tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Qua đó, tiếp tục khẳng định chủ trương xây dựng lực lượng hỗ trợ an ninh, trật tự ở cơ sở là đúng đắn, phù hợp thực tiễn.
Thủ tướng ghi nhận nhiều tấm gương tiêu biểu trong lực lượng — những người dũng cảm truy bắt tội phạm, cứu người trong thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ người dân khi gặp hoạn nạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đã có 82 thành viên bị thương và 7 người hy sinh.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân, chia sẻ với thân nhân các thành viên đã hy sinh, đồng thời biểu dương 34 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị.
Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ những khó khăn còn tồn tại. Một số địa phương chưa cân đối được ngân sách, nên việc trang bị cơ sở vật chất, trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng còn hạn chế.
Năng lực, trình độ giữa các thành viên chưa đồng đều; một số nơi còn hạn chế về kỹ năng, pháp lý, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.
Nhấn mạnh yêu cầu “phòng ngừa chủ động, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa”, Thủ tướng nêu rõ thời gian tới, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải bắt đầu từ cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể.
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải “vì dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, chăm lo cho dân”; chủ động hòa giải mâu thuẫn, củng cố đoàn kết nội bộ, không để phát sinh điểm nóng. Đây cũng là cơ sở củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, khuyến khích sáng kiến, cách làm hay trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp cho các thành viên lực lượng; trình Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền với các nội dung vượt thẩm quyền.
Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng cơ chế tài chính hỗ trợ cho các địa phương khó khăn, hướng dẫn cụ thể về định mức chi, cơ chế phân bổ, quản lý và thanh quyết toán kinh phí; hoàn thành trong quý II/2026.
Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này, trình Chính phủ trong tháng 12/2025.
Đối với chính quyền địa phương, Thủ tướng đề nghị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho lực lượng; trước mắt nghiên cứu hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các thành viên, trong khi chờ các chính sách mới được ban hành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong mọi hoàn cảnh, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần giữ vững bản lĩnh, nêu cao tinh thần “mưu trí, dũng cảm, mắt sáng, tai thính, nhân văn, vì dân”.
Đây là phương châm hành động xuyên suốt, thể hiện rõ vai trò “cánh tay nối dài” của Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Thủ tướng mong muốn lực lượng cơ sở tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực hỗ trợ chính quyền, nỗ lực bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ gốc; xây dựng mô hình xã, phường “không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn”, để mỗi thôn, bản, khu phố trở thành “pháo đài vững chắc về an ninh trật tự”.
Bày tỏ tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành và sự đồng lòng của nhân dân, Thủ tướng nhấn mạnh: lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao trong sự nghiệp giữ gìn bình yên cuộc sống, vì một đất nước ổn định, an toàn và phát triển bền vững.
