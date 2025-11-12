Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các tập thể, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Việt An
12/11/2025, 11:05
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám nắm địa bàn; cung cấp nhiều thông tin giá trị...
Thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, ngày 1/7/2024, Bộ Công an đã tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cả nước- là lực lượng được thành lập trên cơ sở kiện toàn thống nhất tổ chức của ba lực lượng gồm: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.
Sau hơn một năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở, khẳng định là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.
Tại buổi gặp mặt, các cá nhân tiêu biểu đã báo cáo những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời đề xuất một số nội dung về hỗ trợ phương tiện, xăng xe khi thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách khác.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp mặt đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên toàn quốc; chúc các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ nhân dân ở ngõ xóm, làng bản, nơi cư trú mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân đã tin cậy giao phó.
Tổng Bí thư nhấn mạnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám nắm địa bàn; cung cấp nhiều thông tin giá trị; chủ động hỗ trợ, phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngăn chặn kịp thời các vụ việc, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.
Đặc biệt, trong thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở không quản hiểm nguy, gác lại khó khăn của bản thân, gia đình, cùng chính quyền địa phương và Công an xã hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, được nhân dân đánh giá cao; an ninh cơ sở là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà điển hình là 70 tập thể, cá nhân dự buổi gặp mặt hôm nay đã đạt được trong thời gian qua.
Biểu dương Bộ Công an đã kịp thời tổng kết, phát hiện, tôn vinh, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chăm lo để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.
Tiếp tục phát huy thành tích kết quả, Tổng Bí thư mong muốn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục đoàn kết, thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục vận động nhân dân hăng hái thực hiện các chủ trương của Đảng, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật khác; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an giúp dân, nhất là trong những lúc hiểm nguy, gian khó, trong thiên tai, bão lũ và các tình huống cứu nạn, cứu hộ.
Với những thành tích, kết quả bước đầu đã đạt được, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, Tổng Bí thư tin tưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với Công an cấp xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh cơ sở, bảo vệ và phục vụ nhân dân.
16:48, 04/11/2025
Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên ký kết các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho người dân hai nước đi lại, thúc đẩy các tuyến bay nối tuyến thuận lợi hơn nữa giữa Việt Nam và các nước quốc đảo nam Thái Bình Dương...
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ hoàn thành gần 91.600 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, coi đây là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Tại công điện số 213/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực...
Cần nghiên cứu bổ sung quy định cấm tiết lộ danh người tố cáo dưới mọi hình thức và xác định rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan, tổ chức để xảy ra việc lọt, lộ thông tin này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, coi đây là trụ cột của an sinh xã hội. Bộ Công an được giao vào cuộc xử lý nghiêm sai phạm, vi phạm pháp luật nếu có, hướng tới thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: