Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy “pháp luật tốt trong cuộc sống” làm thước đo hiệu quả thể chế

Chủ trì cuộc họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo.

Chiều 11/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế và pháp luật chủ trì cuộc họp quý 1 năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Cùng tham dự có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, gồm: dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; các báo cáo chuyên đề về thể chế hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, về an toàn thực phẩm; cùng báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

THỂ CHẾ HÓA SỚM CÁC ĐỊNH HƯỚNG LỚN CỦA ĐẠI HỘI XIV

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan trong chuẩn bị nội dung; đồng thời yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các đề án, báo cáo, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật - Ảnh: VGP

Đối với dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư yêu cầu đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 các nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời bảo đảm đồng bộ với các kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư lưu ý quá trình xây dựng phải gắn kết chặt chẽ với các đề án lớn, gồm Đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam; Đề án tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.

Theo Tổng Bí thư, đây là những cơ sở chính trị – pháp lý quan trọng, đòi hỏi tư duy tiếp cận tổng thể, dài hạn, bảo đảm tính kế thừa, ổn định nhưng đồng thời tạo dư địa đổi mới mạnh mẽ cho phát triển.

GỠ ĐIỂM NGHẼN PHÁP LÝ, HỖ TRỢ THỰC CHẤT KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN

Cho ý kiến về Báo cáo chuyên đề thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ và thực chất các định hướng lớn đã được xác lập tại Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Đối với các quy định đã được thể chế hóa, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm chính sách sớm đi vào cuộc sống, hỗ trợ thực chất cho kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu rà soát, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các giải pháp đã ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn; sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ cá nhân, hộ kinh doanh lên doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ doanh nghiệp nhỏ và vừa lên doanh nghiệp lớn, tiến tới hình thành các tập đoàn có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, cần có cơ chế phù hợp để không tạo thêm gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân, hộ kinh doanh – lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế; đồng thời tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng này.

“Những bất cập, hạn chế hoặc vấn đề phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được từng cấp kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, không để tồn tại các điểm nghẽn, rào cản pháp lý”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM HIỆN ĐẠI, ĐỒNG BỘ

Đối với Báo cáo chuyên đề về thể chế hóa chủ trương của Đảng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư khẳng định quan điểm xuyên suốt là bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân, tạo niềm tin cho người dân khi sử dụng thực phẩm hàng ngày; đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chân chính.

Theo Tổng Bí thư, việc hoàn thiện chính sách an toàn thực phẩm phải gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Phiên họp - Ảnh: VGP

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát tổng thể các quan điểm, chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm, trên cơ sở đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm cần được thực hiện đồng bộ với các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm, bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Mục tiêu được Tổng Bí thư nhấn mạnh là xây dựng một khung pháp lý quản lý an toàn thực phẩm hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chuyển mạnh từ quản lý theo từng khâu sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Kết luận chung, Tổng Bí thư yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2026; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, chuyển từ “pháp luật tốt trong văn bản” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.