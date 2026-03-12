Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp các hội quần chúng

Đỗ Như

12/03/2026, 08:40

Sáng 11/3, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam..

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Kết luận số 230-KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nêu rõ: Thống nhất danh sách 29 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (Hội quần chúng).

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long nêu rõ từ nội dung Kết luận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08 - KH/ĐU ngày 27/02/2026 (Kế hoạch số 08) về việc triển khai, thực hiện Kết luận số 230-KL/TW.

Nội dung Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức hội, cán bộ, đảng viên, hội viên trong việc thực hiện Kết luận số 230-KL/TW.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long. Ảnh: Mặt trận.
Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long. Ảnh: Mặt trận.

Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các tổ chức hội, các đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận số 230-KL/TW. Quá trình thực hiện Kết luận phải tạo sự đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận. Việc thực hiện phải bảo đảm kịp thời, thiết thực, khả thi; phân công trách nhiệm rõ ràng; bảo đảm đồng bộ, liên thông trong hệ thống; tăng cường kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết.

Theo Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các Hội quần chúng tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các Hội; 

Tiến hành rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản được giao, hoặc hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, đối chiếu với mục đích, tiêu chuẩn sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng; đề xuất giữ lại nhà đất, tài sản nào và trả lại, điều chuyển nhà đất, tài sản vượt tiêu chuẩn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả…

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó ban hành Quy chế phối hợp về định hướng, quản lý hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; ban hành Hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội các Hội quần chúng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Long, các cấp ủy Đảng tại các Hội quần chúng chỉ đạo việc xây dựng Đề án triển khai thực hiện Kết luận số 230-KL/TW; tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, các pháp nhân trực thuộc của các Hội; xây dựng và trình Đề án vị trí việc làm hoàn thành trong tháng 4/2026.

29 Hội quần chúng gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam; Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Hội Đông Y Việt Nam; Tổng hội y học Việt Nam; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội Điện ảnh Việt Nam; Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trong đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hình thành khi sáp nhập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (đã có quyết định sáp nhập của Bộ Nội vụ).

Đổi mới và nâng cao hoạt động của các Hội quần chúng trong bối cảnh mới

16:17, 09/01/2026

Đổi mới và nâng cao hoạt động của các Hội quần chúng trong bối cảnh mới

Phát huy vai trò tự chủ của các Hội quần chúng trong tình hình mới

08:35, 19/09/2025

Phát huy vai trò tự chủ của các Hội quần chúng trong tình hình mới

Phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới

09:27, 05/02/2026

Phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới

Từ khóa:

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Hội quần chúng Sắp xếp tinh gọn tổ chức xã hội nghề nghiệp

Đọc thêm

Quy trình sàng lọc ứng cử viên bầu cử được thực hiện sớm, chặt chẽ và minh bạch

Quy trình sàng lọc ứng cử viên bầu cử được thực hiện sớm, chặt chẽ và minh bạch

Quy trình lựa chọn, sàng lọc người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được triển khai sớm, chặt chẽ, đúng pháp luật, với nhiều điểm điều chỉnh so với nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, điều hành giá linh hoạt, ổn định thị trường.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, điều hành giá linh hoạt, ổn định thị trường.

Trước biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, điều hành giá linh hoạt, giữ ổn định thị trường trong nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy “pháp luật tốt trong cuộc sống” làm thước đo hiệu quả thể chế

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy “pháp luật tốt trong cuộc sống” làm thước đo hiệu quả thể chế

Chủ trì cuộc họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển “kinh tế bạc” thành động lực tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển “kinh tế bạc” thành động lực tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu coi người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của quốc gia, phát triển “kinh tế bạc” trong một tổng thể chính sách nhất quán nhằm chủ động thích ứng già hóa dân số, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén

Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén

Dự Lễ kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu và trao Huân chương Lao động Hạng Nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng Báo Nhân Dân trở thành lực lượng chủ lực, tiên phong trên mặt trận tư tưởng – thông tin.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khu Đông Hà Nội: Bất động sản cộng hưởng quy hoạch chiến lược và tiêu chuẩn vận hành quốc tế lên ngôi

Bất động sản

2

OCB hỗ trợ hộ kinh doanh đáp ứng chính sách mới tại 29 cơ sở Thuế TP. HCM

Tài chính

3

Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào

Chứng khoán

4

Tàu chở 63.000 tấn LNG qua eo biển Hormuz cập cảng Thị Vải

Thị trường

5

Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy