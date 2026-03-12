Triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp các hội quần chúng

Sáng 11/3, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam..

Kết luận số 230-KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nêu rõ: Thống nhất danh sách 29 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (Hội quần chúng).

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long nêu rõ từ nội dung Kết luận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08 - KH/ĐU ngày 27/02/2026 (Kế hoạch số 08) về việc triển khai, thực hiện Kết luận số 230-KL/TW.

Nội dung Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức hội, cán bộ, đảng viên, hội viên trong việc thực hiện Kết luận số 230-KL/TW.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long. Ảnh: Mặt trận.

Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các tổ chức hội, các đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận số 230-KL/TW. Quá trình thực hiện Kết luận phải tạo sự đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận. Việc thực hiện phải bảo đảm kịp thời, thiết thực, khả thi; phân công trách nhiệm rõ ràng; bảo đảm đồng bộ, liên thông trong hệ thống; tăng cường kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết.

Theo Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các Hội quần chúng tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các Hội;

Tiến hành rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản được giao, hoặc hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, đối chiếu với mục đích, tiêu chuẩn sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng; đề xuất giữ lại nhà đất, tài sản nào và trả lại, điều chuyển nhà đất, tài sản vượt tiêu chuẩn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả…

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó ban hành Quy chế phối hợp về định hướng, quản lý hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; ban hành Hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội các Hội quần chúng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Long, các cấp ủy Đảng tại các Hội quần chúng chỉ đạo việc xây dựng Đề án triển khai thực hiện Kết luận số 230-KL/TW; tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, các pháp nhân trực thuộc của các Hội; xây dựng và trình Đề án vị trí việc làm hoàn thành trong tháng 4/2026.