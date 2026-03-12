Triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp các hội quần chúng
Đỗ Như
12/03/2026, 08:40
Sáng 11/3, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam..
Kết luận số 230-KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban
Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm
vụ nêu rõ: Thống nhất danh sách 29 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm
vụ ở Trung ương (Hội quần chúng).
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng,
Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng Chính phủ
giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long nêu rõ từ nội dung Kết luận, Đảng ủy Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08 - KH/ĐU ngày
27/02/2026 (Kế hoạch số 08) về việc triển khai, thực hiện Kết luận số
230-KL/TW.
Nội dung Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức quán triệt trong toàn
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy,
tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức hội, cán bộ, đảng viên, hội viên trong việc thực
hiện Kết luận số 230-KL/TW.
Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các tổ chức hội,
các đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận số 230-KL/TW. Quá trình thực hiện
Kết luận phải tạo sự đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Trung ương lần thứ I.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện
và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận. Việc thực hiện phải bảo đảm kịp thời,
thiết thực, khả thi; phân công trách nhiệm rõ ràng; bảo đảm đồng bộ, liên thông
trong hệ thống; tăng cường kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết.
Theo Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các Hội
quần chúng tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong
của các Hội;
Tiến hành rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản được
giao, hoặc hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, đối chiếu với mục đích, tiêu
chuẩn sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng; đề xuất giữ lại nhà đất, tài sản nào
và trả lại, điều chuyển nhà đất, tài sản vượt tiêu chuẩn, không sử dụng hoặc sử
dụng không đúng mục đích, không hiệu quả…
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng theo nguyên
tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận;
tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và
hướng dẫn, điều phối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cùng với đó ban hành Quy chế phối hợp về định hướng, quản lý
hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; ban hành Hướng dẫn
một số nội dung tổ chức Đại hội các Hội quần chúng nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cũng theo ông Nguyễn Phi Long, các cấp ủy Đảng tại các Hội
quần chúng chỉ đạo việc xây dựng Đề án triển khai thực hiện Kết luận số
230-KL/TW; tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, các
pháp nhân trực thuộc của các Hội; xây dựng và trình Đề án vị trí việc làm hoàn
thành trong tháng 4/2026.
29 Hội quần chúng gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam;
Hội Nhà văn Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội
Người cao tuổi Việt Nam; Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; Hội Cựu thanh niên
xung phong Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam; Hội Bảo trợ
người khuyết tật Việt Nam; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Hội
Đông Y Việt Nam; Tổng hội y học Việt Nam; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Hội Mỹ thuật
Việt Nam; Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội Khoa học lịch
sử Việt Nam; Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội
Điện ảnh Việt Nam; Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam.
Trong đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt
Nam hình thành khi sáp nhập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam
với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (đã có quyết định sáp nhập của Bộ Nội vụ).
Đổi mới và nâng cao hoạt động của các Hội quần chúng trong bối cảnh mới
16:17, 09/01/2026
Phát huy vai trò tự chủ của các Hội quần chúng trong tình hình mới
08:35, 19/09/2025
Phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới
Quy trình sàng lọc ứng cử viên bầu cử được thực hiện sớm, chặt chẽ và minh bạch
Quy trình lựa chọn, sàng lọc người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được triển khai sớm, chặt chẽ, đúng pháp luật, với nhiều điểm điều chỉnh so với nhiệm kỳ trước.
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, điều hành giá linh hoạt, ổn định thị trường.
Trước biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, điều hành giá linh hoạt, giữ ổn định thị trường trong nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy “pháp luật tốt trong cuộc sống” làm thước đo hiệu quả thể chế
Chủ trì cuộc họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển “kinh tế bạc” thành động lực tăng trưởng bền vững
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu coi người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của quốc gia, phát triển “kinh tế bạc” trong một tổng thể chính sách nhất quán nhằm chủ động thích ứng già hóa dân số, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén
Dự Lễ kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu và trao Huân chương Lao động Hạng Nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng Báo Nhân Dân trở thành lực lượng chủ lực, tiên phong trên mặt trận tư tưởng – thông tin.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: