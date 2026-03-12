Thứ Năm, 12/03/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, điều hành giá linh hoạt, ổn định thị trường.

Hà Lê

12/03/2026, 11:11

Trước biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, điều hành giá linh hoạt, giữ ổn định thị trường trong nước.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp (Công điện số 22/CD-TTg, ngày 11/3/2026).

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch, Tổng Giám đốc: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

CHỦ ĐỘNG ĐIỀU HÀNH, MINH BẠCH GIÁ VÀ TĂNG DỰ TRỮ XĂNG DẦU

Công điện nêu rõ, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng đã liên tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành; các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục khó lường, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu vẫn hiện hữu, có thể tác động mạnh đến giá xăng dầu và khả năng cung ứng cho thị trường trong nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao tại các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu.

Theo phân công, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành, bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Bộ này được giao theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước; chủ động đánh giá cung – cầu, mức dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối để kịp thời có biện pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch nguồn hàng phù hợp, bảo đảm cung cấp đầy đủ cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục, bán đúng giá niêm yết; đồng thời chủ động điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, đứt gãy cục bộ.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Hai Bộ cùng phối hợp đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu; hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia để sẵn sàng ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của Luật Dự trữ quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài chính đồng thời chủ trì triển khai các chính sách thuế đối với mặt hàng xăng dầu; kịp thời hướng dẫn các cơ quan chức năng và doanh nghiệp thực hiện thống nhất, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu xăng dầu.

Trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về ngoại tệ và tín dụng để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh theo quy định.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn; kịp thời triển khai các biện pháp quản lý, điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; phối hợp với các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu, bảo đảm an ninh trật tự theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành chức năng, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, vi phạm quy định về kinh doanh và giá xăng dầu; không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ dừng bán không có lý do chính đáng.

Đối với các doanh nghiệp, tập đoàn chủ lực trong lĩnh vực năng lượng, Thủ tướng yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất, vận hành an toàn, ổn định, liên tục các nhà máy lọc dầu; tối ưu hóa vận hành trong điều kiện kỹ thuật cho phép nhằm tăng nguồn cung cho thị trường trong nước khi thị trường thế giới biến động.

Các doanh nghiệp được giao chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ và cung ứng phù hợp với nhu cầu thị trường; đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu; tăng cường khai thác và sử dụng nguồn dầu thô, condensate trong nước để hạn chế tác động từ biến động giá dầu thô và chi phí vận chuyển.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần công bố công khai kế hoạch sản xuất, cung ứng xăng dầu để các đơn vị kinh doanh chủ động cân đối nguồn hàng, góp phần ổn định thị trường.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền có định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về thị trường xăng dầu trong nước và thế giới; các chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, tránh tâm lý hoang mang, đầu cơ.

Đồng thời, Bộ Công Thương và chính quyền địa phương triển khai các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm xăng dầu, ưu tiên phương tiện giao thông công cộng, xe điện và nhiên liệu sinh học, góp phần giảm phụ thuộc vào xăng khoáng và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Công điện; Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

