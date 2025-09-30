Thứ Ba, 30/09/2025

Phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước là yêu cầu cấp thiết

Song Hà

30/09/2025, 14:33

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 179/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025...

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Công điện nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thương mại và đầu tư toàn cầu tăng trưởng chậm, thiên tai, bão lũ khó lường, các yếu tố bất ổn địa chính trị tác động trực tiếp đến nền kinh tế, việc phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm ổn định và tạo động lực cho tăng trưởng.

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TIÊU DÙNG HÀNG VIỆT

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các giải pháp đổi mới, hiệu quả thực chất gắn với tổ chức chiến dịch truyền thông đặc biệt đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước; phát động phong trào tiêu dùng hàng Việt trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế.

Đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đồng thời, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến mãi tập trung, kích cầu tiêu dùng trong khuôn khổ chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại quốc gia. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, tổ chức đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo, vùng kinh tế khó khăn bằng mô hình đa kênh; liên kết với các sàn giao dịch nông sản Việt Nam để luân chuyển hàng hóa đặc sản địa phương và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và các địa phương trong việc chỉ đạo các doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung, phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới cung ứng linh hoạt, nâng cao khả năng dự báo nhu cầu để có kế hoạch sản xuất và phân phối phù hợp, bảo đảm duy trì cung ứng hàng hóa cho thị trường liên tục, ổn định; tăng cường ứng dụng công nghệ số toàn diện, tổng thể, hiệu quả hơn nữa trong việc xây dựng các kênh bán hàng.

Khẩn trương tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh, an toàn phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung các giải pháp thúc đẩy các chương trình du lịch, kết hợp với các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội văn hoá, các chương trình xúc tiến thương mại trên phạm vi cả nước, gia tăng trải nghiệm, kích cầu tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại (trường hợp phát sinh vướng mắc), bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình giá cả, nhất là những hàng hoá, dịch vụ thiết yếu, để chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong quy trình vay vốn, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn vay, nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Nghiên cứu cung cấp các gói tín dụng nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng với quy trình, điều kiện vay thuận lợi để có thể giải ngân được.

ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương. Chỉ đạo hệ thống phân phối bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; triển khai các biện pháp điều tiết cung cầu hàng hoá và bình ổn thị trường; tăng cường công tác quản lý giá cả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Đẩy mạnh việc công bố xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý một cách minh bạch, công khai, đúng quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn và Ủy ban xã, phường, đặc khu theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Công điện này, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.

Tổ chức các hội chợ, triển lãm nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước.

Các Bộ, cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương tổ chức thành công Hội chợ mùa Thu năm 2025 theo nhiệm vụ được giao tại Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2025.

Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các dự án đã được giao vốn nhằm thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu xây dựng, sản phẩm hàng hoá phục vụ triển khai các dự án, góp phần kích cầu tiêu dùng; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng… để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, giảm giá thành

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước nâng cao năng lực quản trị, khả năng hạch toán hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá; tham gia tích cực các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ; tăng cường khuyến mãi, kích cầu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.

Các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng kịp thời nắm bắt thông tin, nhu cầu thị trường, các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thành viên để đề xuất các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả.

Công điện nêu rõ, hằng tháng, Bộ Công Thương tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Công điện này, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và quy định hiện hành; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào ngày mùng 5 hằng tháng.

