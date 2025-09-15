Xuất khẩu ngành hàng Việt Nam: Từ “điểm chạm” đến “cầu nối chiến lược phân phối toàn cầu”
Nguyệt Hà
15/09/2025, 13:06
Sức hút ngày càng lớn của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế được thể hiện rõ qua sự hưởng ứng nhiệt tình của doanh nghiệp trong và ngoài nước tại các hoạt động của VIS 2025...
Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Vietnam International Sourcing - VIS 2025) do Bộ Công Thương tổ chức mới đây tại TP.HCM, không những thu hút được sự quan tâm của các đoàn thu mua từ những thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Liên minh
châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, sự kiện, mà còn đón tiếp đông đảo người mua (buyer) đến từ các khu vực tiềm năng đang nổi lên như Trung Đông,
Mỹ La Tinh và Đông Âu.
B2B TRÊN SÂN NHÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT HUY TỐI ĐA LỢI THẾ
Đánh giá cao hiệu quả của mô hình B2B trực tiếp tại VIS 2025, bà
Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt
Nam, cho biết đây là năm thứ ba Central Retail đồng hành cùng Bộ Công Thương trong
việc quảng bá sản phẩm Việt Nam ra thị trường xuất khẩu.
“International
Sourcing là một dịp đặc biệt, bởi với lợi thế "sân nhà", doanh nghiệp Việt được trực
tiếp giới thiệu, trình bày sản phẩm cho doanh nghiệp quốc tế ngay tại TP.HCM”, bà Vân nhấn mạnh.
Mô
hình B2B tại VIS 2025 được vận hành theo cơ chế “hai đường ray”: một đường ray
đặt lịch trúng đích với hơn 3.000 cuộc gặp được sắp xếp trước; một đường ray mở
rộng với 10.000 cuộc kết nối tự do ngay trên sàn. Cách tổ chức này giúp doanh
nghiệp Việt vừa có cơ hội tiếp cận đối tác tiềm năng đã xác định trước, vừa có
không gian mở rộng kết nối bất ngờ.
Central
Retail đã hỗ trợ quảng bá cho 14 doanh nghiệp Việt, chia thành bốn nhóm sản
phẩm chính: cà phê – thế mạnh truyền thống; sô-cô-la và ca cao; các sản phẩm
gắn với an toàn – sức khỏe từ Trung Tiếng, Đà Lạt, Phú Ninh; và bao bì xanh
thân thiện môi trường. Điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp không chỉ dừng ở
trưng bày tại VIS, mà còn tiếp tục đồng hành sang hội chợ tại Paris tháng 10 tới,
tạo thêm “nhịp nối” để biến những cuộc gặp gỡ tại sân nhà thành đơn hàng bền
vững ở sân khách.
Tuy nhiên, Bà Vân thừa nhận, hiệu quả B2B không thể đo ngay tức thì,
bởi đơn hàng quốc tế thường cần thời gian đàm phán, kiểm định và thử nghiệm.
Nhưng điều chắc chắn là cần thêm nhiều “sân chơi” như thế để doanh nghiệp liên
tục thử sức, tiếp xúc dày với đối tác quốc tế, từ đó nhận ra mình cần cải tiến
điều gì.
DUY TRÌ NHỊP CUNG CỨNG VÀ TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI ĐỐI TÁC BẢN ĐỊA
Chia sẻ tại Diễn đàn xuất khẩu
2025, ông Tạ Hoàng Linh, Cục trưởng
Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), khẳng định: “Nhiều tập đoàn quốc tế xem Việt
Nam là thị trường chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Họ không chỉ tìm
đến Việt Nam vì chi phí cạnh tranh, mà vì sự đa dạng nguồn hàng và năng lực chế
biến ngày càng hiện đại.”
Với
sự vào cuộc của hơn 60 Thương vụ và chi nhánh thương vụ trên thế giới, VIS 2025
quy tụ hơn 450 đoàn thu mua từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng thị trường
Mỹ có hơn 40 doanh nghiệp tham gia, gồm nhiều nhà nhập khẩu phân phối lớn như
L&V Food Supply, C&T Produce Wholesale, Ca Mau Supermarket, Port Houston
và Morris International Beverage.
Thông
qua hoạt động triển lãm, các đoàn thu mua quốc tế đã khám phá hơn 12.000 sản
phẩm thuộc 4 nhóm ngành hàng tại 500 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp Việt
Nam, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng như
dệt may, giày dép, đồ gỗ, nội thất.
Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền,
Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston Texas (Mỹ), VIS 2025 đã thu hút
hơn 40 doanh nghiệp Hoa Kỳ đã tham dự. Có nhiều doanh nghiệp lớn, thuộc các ngành nghề trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối, bán buôn
và logistics như L&V Food Supply,
C&T Produce Wholesale, Ca Mau Supermarket, Port Houston và Morris
International Beverage (MIB)... Họ đến không chỉ khảo sát, mà còn tìm kiếm
đối tác lâu dài trong nhiều ngành: thực phẩm-đồ uống, cơ điện tử-chế tạo
máy, dệt may, da giày, nhựa, hóa chất, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng-nội
thất....
"Các thị trường lớn như Mỹ và
EU đặc biệt quan tâm đến các mặt hàng nông sản nhiệt đới, đồ gia dụng và thực
phẩm chế biến. Đây là những mặt hàng họ không thể tự cung ứng đủ và có nhiều loại sản
phẩm đa dạng như doanh nghiệp
Việt Nam đang sản xuất. Việt Nam sở hữu nhiều nhà máy chế biến lớn, có kinh
nghiệm xuất khẩu lâu năm, nếu kết nối với các chuỗi cung ứng/hệ thống phân
phối thành công sẽ thu hút sự chú ý của các nhà
nhập khẩu quốc tế với các hợp đồng dài hạn", ông Quyền cho biết.
Tuy nhiên, thách thức lớn
là chính sách kinh tế-thương
mại, bao gồm thuế xuất nhập khẩu tại một số thị trường hiện đang thay đổi
liên tục, đã và đang tạo rủi ro cho nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và dịch vụ... Dù hàng Việt đã hiện diện trong hệ thống phân phối lớn như Walmart,
Cotsco, H.E.B, Home Depot, Lowe's... nhưng mức thuế nhập khẩu cao vẫn là thách
thức dài hạn cho doanh nghiệp.
"Thực phẩm là ngành hàng thiết yếu nên nhập khẩu vào các thị trường lớn, tiềm
năng như Mỹ sẽ vẫn ổn định.
Doanh nghiệp Việt Nam phải duy trì nhịp cung ứng đều đặn và tăng cường kết nối
với các đối tác bản địa để giảm rủi ro, tránh ngắt quãng cho các hợp đồng với đối
tác lớn...", ông Quyền lưu ý.
Trưởng Chi nhánh Thương vụ
Việt Nam tại Houston Texas cho biết đến nay phần lớn doanh nghiệp
xuất khẩu Việt Nam chưa hiện diện trực tiếp tại thị trường lớn (thiếu văn phòng
thương mại được đăng ký tại nước ngoài hoặc đối tác phân phối dài hạn). Điều
này khiến doanh nghiệp dễ bị động khi có biến động về chi phí, kiểm soát giá bán hay
vận chuyển, kho bãi.
"Khó khăn không chỉ ở khâu tìm nhà cung cấp hay doanh nghiệp
mua hàng, mà quan trọng hơn là tìm được nhà phân phối dài hạn có cam kết gắn
bó", ông Quyền nhấn mạnh; đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp nên chủ động mở
văn phòng đại diện, hoặc liên kết/thuê đối tác bản địa theo hợp đồng dài hạn.
Chia sẻ về vấn đề này, bà Lisa Lee, Trưởng bộ phận Bán hàng & Tiếp thị của LS SND (một người mua đến từ Malaysia), cho biết thời gian qua, chúng tôi mất kết nối với
một số nhà cung cấp Việt Nam. Trong khi đó, sản
phẩm Việt Nam còn mới ở thị trường Malaysia. Lần tham dự VIS 2025 này tôi đã tìm lại được nhiều đối tác
tốt, phù hợp.
Đại diện cho phần lớn doanh nghiệp đang
hướng tới xuất khẩu nông sản, ông Cao Phạm Sang, Trưởng phòng phát triển kinh doanh
quốc tế Công ty Trà - Cafe Lâm Chấn Âu (Tiền Giang), bày tỏ kỳ vọng có hỗ trợ từ Nhà nước và Bộ Công Thương, đặc
biệt là "các hướng dẫn cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn nhập khẩu của từng
quốc gia, cũng như các hoạt động thẩm định, kết nối".
TỪ ĐIỂM CHẠM ĐẾN ĐƠN HÀNG DÀI HẠN
Kết
thúc các phiên B2B tại VIS 2025, nhiều siêu thị và nhà nhập khẩu nước ngoài đã ký hợp
đồng với doanh nghiệp Việt Nam, đánh dấu một thành công lớn trong kết nối
thương mại quốc tế năm nay.
Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng cao, ông Quyền khuyến cáo doanh nghiệp trong nước phải coi
trọng sự ổn định trong công tác xúc tiến thương mại, làm tốt công việc đăng ký-kiểm định
tiêu chuẩn chất lượng, giữ chữ tín cho các lô hàng tiếp sau, và xuất khẩu theo tiêu chí chú
trọng bằng giá trị gia tăng thay vì chỉ cạnh tranh giá hay doanh số cao...
Ở góc độ chính sách, ông
Quyền cho biết các cơ quan
Thương vụ Việt Nam tại Mỹ sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, kết
nối với các cộng đồng tiêu dùng đa dạng (người da trắng, gốc Á, Phi và Mexico…)
nhằm không ngừng mở rộng thị trường. Song song đó, sự phối hợp giữa Nhà nước,
Hiệp hội và doanh nghiệp từ cung cấp thông tin tiêu chuẩn sản phẩm nhập khẩu, tổ chức
thẩm định, cho đến hỗ trợ xúc tiến
thương mại sẽ là bệ đỡ quan trọng để hàng Việt vươn
xa hơn sang các thị trường quốc tế.
Trong bối cảnh các nước đang thay đổi/điều chỉnh chính sách thuế quan, tăng cường bảo hộ doanh nghiệp
sở tại... thì việc tìm hiểu thị trường đích, giữ chuẩn chất lượng, giữ chữ tín và đi bằng giá trị gia tăng sẽ quyết định "độ bền" cho doanh nghiệp
xuất khẩu Việt Nam.
Những hoạt động kết nối thương mại quốc tế như VIS 2025 không chỉ là nơi trưng
bày sản phẩm, mà còn là cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp Việt khẳng định
năng lực sản xuất và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từng bước nâng cao
giá trị ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Thách thức phía trước là
không nhỏ, nhưng nếu doanh nghiệp biết tận dụng nhịp cầu này, xuất khẩu Việt
Nam sẽ có thêm bước tiến dài trong cuộc chơi toàn cầu.
