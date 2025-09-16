Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Phiên họp thứ 4 Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Hà Lê

16/09/2025, 21:58

Chiều 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì Phiên họp thứ 4 của Tiểu ban. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành là thành viên Tiểu ban.

Phiên họp thứ tư Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban. Ảnh: TTXVN
Phiên họp thứ tư Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng sau Phiên họp thứ 3 (tháng 4/2025).

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo tiến độ hoàn thành các công việc, hạng mục cụ thể như: phương án thiết kế 2 mẫu huy hiệu dành cho đại biểu dự Đại hội và đại biểu khách mời; công tác lựa chọn các tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền; phương án mời báo chí nước ngoài và Đoàn ngoại giao dự và đưa tin Đại hội; báo cáo tiến độ triển khai, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ Đại hội; các phương án bảo đảm an ninh, trật tự; bố trí lưu trú, sinh hoạt và phương tiện đưa đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Qua rà soát, báo cáo cập nhật tiến độ, các thành viên của Tiểu ban thống nhất nhận định, về cơ bản, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã và đang được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra.

Về nội dung tranh cổ động bảo đảm tính chính luận, tính mỹ thuật cao, với các chủ đề nổi bật về hình tượng Bác Hồ, về biểu tượng sức mạnh của các lực lượng vũ trang; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khí thế đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ…

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát công việc đã được phân công, phối hợp chặt chẽ tránh để chậm trễ, sót việc; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đồng thời tránh lãng phí và an toàn tuyệt đối; thực hiện chế độ báo cáo tiến độ, kết quả hằng tuần; sẵn sàng các điều kiện để đến ngày 15/11/2025 có thể kiểm định, kiểm tra và vận hành thử các thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, hạng mục công trình phục vụ Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các địa phương trên cả nước cần được chuẩn bị thực hiện sớm (dự kiến giữa tháng 10/2025) nhằm tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, cần được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan. Đặc biệt, bảo đảm hậu cần chu đáo, các điều kiện an ninh, an toàn tuyệt đối đối với đại biểu, khách mời, Đoàn ngoại giao, khách quốc tế được mời dự Đại hội XIV của Đảng.

Từ nay tới Đại hội không còn nhiều, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thành viên trong Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo đôn đốc thực hiện; tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện công việc chung.

Văn phòng Trung ương Đảng làm đầu mối, chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc về Thường trực Tiểu ban xem xét, xử lý kịp thời, nhằm bảo đảm hoàn thành tiến độ những công việc còn lại theo kế hoạch. Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, các cơ quan hữu quan tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt khối lượng công việc đã đề ra, có những đóng góp thiết thực vào công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Các phương án mời phóng viên nước ngoài đưa tin về Đại hội và đại diện Đoàn Ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội tham dự Phiên khai mạc, bế mạc Đại hội do 4 cơ quan là: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tham mưu, thực hiện nhằm bảo đảm chu đáo, an toàn.

Công tác thông tin tuyên truyền; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho Đại hội; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng các phần mềm theo dõi tiến trình đại hội; công tác lễ tân, phục vụ hậu cần, dự toán tài chính cơ bản bảo đảm được triển khai rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Các đại biểu thống nhất một số nội dung trọng tâm từ nay đến hết tháng 10/2025, bảo đảm kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của Thường trực Tiểu ban.

Đọc thêm

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga

Chiều 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 15 – 18/9/2025.

Hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới

Hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới

Nghị quyết số 59-NQ/TW nhấn mạnh quan điểm cùng với tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên và phải phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, kết hợp với quốc phòng-an ninh trong việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra sáng 16/9. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.

Tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Ngày 15/9/2025, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai các dự án đất đai trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP, khởi động Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Mục tiêu của chương trình không chỉ là nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở rộng tiếp cận công bằng cho tất cả mọi người, từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay

Chứng khoán

2

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Chứng khoán

3

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán

Chứng khoán

4

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp

Tài chính

5

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

Khung pháp lý

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: