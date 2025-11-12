Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Doanh nghiệp Hoa Kỳ là cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nâng cao vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới...

Ngày 12/11, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington đã phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8 nhằm tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế song phương.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, cùng đoàn các quan chức cấp cao của các bộ ngành của Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp hai bên.

VIỆT NAM DUY TRÌ LÀ ĐỐI TÁC HÀNG ĐẦU CỦA HOA KỲ

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh năm 2025 là năm đánh dấu cột mốc 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, mở ra một hành trình đầy ý nghĩa – từ “đối đầu thành đối tác, từ nghi ngờ thành tin cậy, từ quá khứ đau thương thành hiện tại hợp tác toàn diện và tương lai cùng phát triển thịnh vượng.”

Hiện nay, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt mốc 100 tỷ USD. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong mười đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ.

Mối quan hệ kinh tế giữa hai nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, khi Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Hoa Kỳ.

Về đầu tư, hầu hết các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đã hiện diện và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 12,28 tỷ USD tính đến cuối tháng 10/2025, với 1.501 dự án còn hiệu lực. Dù Hoa Kỳ hiện đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Phó Thủ tướng tin tưởng vị trí này sẽ sớm được cải thiện khi dòng vốn và hợp tác giữa hai bên ngày càng gia tăng.

“Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ không phải là mối quan hệ cho – nhận, ‘được – mất’ mà là mối quan hệ ‘cùng kiến tạo – cùng phát triển – cùng thắng’. Trong thế giới đầy biến động hôm nay, chỉ có niềm tin mới tạo nên hợp tác, chỉ có hợp tác mới dẫn đến thịnh vượng, và chỉ có thịnh vượng mới tạo nên tương lai bền vững”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phía Hoa Kỳ, ông Michael G. DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng duy trì vai trò dẫn đầu với tư cách là nhà đầu tư và đối tác chiến lược của Việt Nam.

“Đặc biệt, Việt Nam có vai trò chiến lược quan trọng trong việc đảm bảo an ninh kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng bền vững thông qua đa dạng hóa và hợp tác”, ông DeSombre khẳng định.

Tương tự, ông Michael Nguyễn, Chủ tịch AmCham, cho biết Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao chương trình cải cách thể chế, cơ cấu kinh tế đầy tham vọng của Chính phủ Việt Nam.

Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ hoan nghênh và tin tưởng vào những nỗ lực cải cách này, coi đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam cũng như cam kết mạnh mẽ trong việc kiến tạo môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch và thuận lợi.

“Trong hơn ba thập kỷ qua, AmCham đã luôn đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình chuyển đổi kinh tế, và chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo”, Chủ tịch AmCham khẳng định.

NÂNG CAO VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP HOA KỲ ĐỐI VỚI QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, ổn định và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt bao gồm bán dẫn, năng lượng xanh, logistics, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề xuất 5 nội dung trọng tâm mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần quan tâm nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Thứ nhất, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, cùng với các cơ quan Chính phủ hai bên, cần tiếp tục tích cực thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, qua đó tạo bước đột phá cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và góp phần định hướng mối quan hệ lâu dài, bền vững.

Thứ hai, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, thúc đẩy Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ, phù hợp với thực tiễn phát triển, môi trường pháp lý cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Thứ ba, doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường vận động Chính phủ Hoa Kỳ sớm dỡ bỏ những hạn chế còn lại đối với xuất khẩu công nghệ cao sang Việt Nam, nhằm củng cố niềm tin chiến lược và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và công nghệ cao.

Thứ tư, tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn và tăng cường hiện diện sản xuất tại Việt Nam – điểm đến an toàn, ổn định và nhiều tiềm năng phát triển – góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Thứ năm, cùng Chính phủ hai nước sớm hoàn tất thống nhất các nội dung còn lại để ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa hai nước.

“Với nền tảng ba mươi năm cộng tác và với sự tin cậy chính trị ngày càng cao, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Việt Nam Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến lên chương mới, rực rỡ hơn cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng của hai quốc gia và của thể giới”, Phó Thủ tướng khẳng định.