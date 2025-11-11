Việt Nam - Hà Lan mở rộng hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng xanh và logistics

Ngày 10/11, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo “Từ bến cảng đến đường băng – From Dock to Runway” với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Aukje de Vries, cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar...

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Aukje de Vries cho biết có 27 doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan tham gia phái đoàn thương mại lần này, thể hiện mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics và hạ tầng xanh. “Việt Nam đang đi đúng hướng trong chiến lược chuyển đổi xanh, và Hà Lan sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình này”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang khẳng định hội thảo là cơ hội quan trọng để Việt Nam tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, ứng dụng công nghệ cao vào quản lý, vận hành hạ tầng giao thông hiện đại, qua đó củng cố quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.

“Hội thảo diễn ra trong không khí cởi mở, sáng tạo và hợp tác. Các phiên thảo luận đã mang đến nhiều góc nhìn mới, khẳng định tầm quan trọng của hạ tầng kết nối đối với tăng trưởng kinh tế và thương mại bền vững”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, quan hệ Việt Nam – Hà Lan trong lĩnh vực cảng biển, hàng không và logistics đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm, tạo nền tảng thực chất cho sự kết nối giữa cảng biển – sân bay – logistics và con người, đúng như thông điệp của hội thảo.

Từ kết quả đạt được, Thứ trưởng đề xuất 3 hướng hợp tác ưu tiên trong thời gian tới gồm phát triển cảng biển xanh và thông minh, thúc đẩy hàng không bền vững, và xây dựng mô hình kết nối đa phương thức cảng biển – hàng không – logistics để hình thành hệ sinh thái hạ tầng xanh và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại hội thảo.

Đại diện các doanh nghiệp Hà Lan cho biết Hà Lan có nhiều kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng cảng và hàng không bền vững, đặc biệt với cảng Rotterdam và sân bay Schiphol đều là hai biểu tượng toàn cầu về logistics và vận hành xanh. Do đó, các doanh nghiệp mang đến nhiều giải pháp toàn diện, từ nạo vét, xây dựng cơ sở hạ tầng, đến số hóa vận hành, tự động hóa logistics và giảm phát thải carbon.

Theo các chuyên gia, việc phát triển cảng biển và sân bay thông minh – xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo động lực chuyển đổi tổng thể cho tăng trưởng bền vững.

Về kinh tế, hạ tầng vận tải hiện đại giúp tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm chi phí logistics, tăng năng suất, mở rộng giao thương và thu hút đầu tư.

Về môi trường, việc ứng dụng năng lượng tái tạo, điện khí hóa thiết bị, giảm phát thải CO₂ góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Về xã hội, mô hình cảng biển và sân bay xanh – thông minh tạo ra việc làm chất lượng cao, cải thiện điều kiện lao động và môi trường sống cho cộng đồng xung quanh.

Hai bên thống nhất xúc tiến chương trình kết nối doanh nghiệp, khuyến khích hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics xanh và chuỗi cung ứng số.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang và Bộ trưởng Aukje de Vries chứng kiến lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác, gồm: Biên bản ghi nhớ gia hạn về Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng hải giữa Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam với STC International; Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực logistics giữa Moovle và Van der Leun Việt Nam; và Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển công nghệ xanh cho ngành hàng hải giữa Damen Shipyards và Tập đoàn Xuân Thiện.

Kết thúc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh hợp tác Việt Nam – Hà Lan trong lĩnh vực hạ tầng xanh và thông minh không chỉ là hợp tác kinh tế – kỹ thuật, mà còn là hợp tác vì tương lai kết nối và phát triển bền vững.

“Đây là thời điểm thuận lợi để biến tầm nhìn thành hành động, hiện thực hóa các dự án cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia và khu vực”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Aukje de Vries, Đại sứ Kees van Baar, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cùng toàn thể các đại biểu đã đồng hành và đóng góp cho thành công của hội thảo, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác Việt Nam – Hà Lan sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hướng tới tương lai kết nối – thịnh vượng – xanh.