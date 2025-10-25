Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Bộ trưởng Abdulla Khaleel đã thay mặt Chính phủ sang tham dự lễ ký kết Công ước Hà Nội; cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của Maldives dành cho Việt Nam trong quá trình chủ trì sự kiện quan trọng này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel nhân dịp Bộ trưởng tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nộị).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Maldives trong suốt 50 năm qua (1975-2025); bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của Maldives đối với Việt Nam cả ở góc độ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương của Liên hợp quốc, gần đây nhất là ủng hộ Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Bộ trưởng Abdulla Khaleel đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam, nhấn mạnh đây là Công ước có tầm quan trọng đặc biệt - Công ước đầu tiên của Liên hợp quốc về vấn đề phòng chống tội phạm mạng; bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã dành cho Bộ trưởng sự tiếp đón chu đáo và thân tình.

Bộ trưởng Abdulla Khaleel cũng đánh giá cao Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất ở khu vực; nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm chung, đều là các nước có biển, đường bờ biển dài và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn; chia sẻ lợi ích chung trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực, cũng như trong ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, nước biển dâng….

Hai bên nhất trí sớm thiết lập cơ chế đối thoại giữa hai Bộ Ngoại giao, xúc tiến ký kết các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực nhằm tạo nền tảng pháp lý quan trọng để xác định các lĩnh vực ưu tiên và đưa hợp tác trên những lĩnh vực nhiều tiềm năng đi vào chiều sâu, thực chất, bao gồm hợp tác thương mại, du lịch, nghề cá, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, nông nghiệp, xây dựng.

Bộ trưởng Abdulla Khaleel bày tỏ mong muốn cử các đoàn doanh nghiệp Maldives sang Việt Nam học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong khai thác và chế biến cá ngừ, phát triển du lịch - lĩnh vực thế mạnh của Maldives. Bộ trưởng cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở du lịch, cơ sở lưu trú tại Maldives do đây là lĩnh vực rất tiềm năng và mang lại lợi nhuận cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Abdulla Khaleel nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước thông qua thúc đẩy các hàng không mở đường bay trực tiếp, cũng như tăng cường các chính sách tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là ủng hộ các ứng cử của nhau tại các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc.