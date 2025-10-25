Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Minh Hiếu
25/10/2025, 16:35
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Bộ trưởng Abdulla Khaleel đã thay mặt Chính phủ sang tham dự lễ ký kết Công ước Hà Nội; cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của Maldives dành cho Việt Nam trong quá trình chủ trì sự kiện quan trọng này.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel nhân dịp Bộ trưởng tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nộị).
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Maldives trong suốt 50 năm qua (1975-2025); bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của Maldives đối với Việt Nam cả ở góc độ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương của Liên hợp quốc, gần đây nhất là ủng hộ Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.
Bộ trưởng Abdulla Khaleel đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam, nhấn mạnh đây là Công ước có tầm quan trọng đặc biệt - Công ước đầu tiên của Liên hợp quốc về vấn đề phòng chống tội phạm mạng; bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã dành cho Bộ trưởng sự tiếp đón chu đáo và thân tình.
Bộ trưởng Abdulla Khaleel cũng đánh giá cao Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất ở khu vực; nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm chung, đều là các nước có biển, đường bờ biển dài và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn; chia sẻ lợi ích chung trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực, cũng như trong ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, nước biển dâng….
Hai bên nhất trí sớm thiết lập cơ chế đối thoại giữa hai Bộ Ngoại giao, xúc tiến ký kết các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực nhằm tạo nền tảng pháp lý quan trọng để xác định các lĩnh vực ưu tiên và đưa hợp tác trên những lĩnh vực nhiều tiềm năng đi vào chiều sâu, thực chất, bao gồm hợp tác thương mại, du lịch, nghề cá, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, nông nghiệp, xây dựng.
Bộ trưởng Abdulla Khaleel bày tỏ mong muốn cử các đoàn doanh nghiệp Maldives sang Việt Nam học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong khai thác và chế biến cá ngừ, phát triển du lịch - lĩnh vực thế mạnh của Maldives. Bộ trưởng cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở du lịch, cơ sở lưu trú tại Maldives do đây là lĩnh vực rất tiềm năng và mang lại lợi nhuận cao.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Abdulla Khaleel nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước thông qua thúc đẩy các hàng không mở đường bay trực tiếp, cũng như tăng cường các chính sách tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, doanh nghiệp hai nước.
Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là ủng hộ các ứng cử của nhau tại các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc.
10:26, 25/10/2025
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm ứng phó hiệu quả với các nguy cơ tội phạm mạng ngày càng gia tăng.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng ngày 25/10 tại Hà Nội, Giám đốc điều hành UNODC kêu gọi các quốc gia cùng hành động, sớm đưa Công ước vào thực tiễn, hướng tới một không gian số an toàn và nhân văn.
Sáng 25/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026...
Việt Nam coi Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và mong muốn củng cố, làm sâu sắc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga…
Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: