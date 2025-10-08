Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Lạng Sơn

Minh Hiếu

08/10/2025, 16:08

Ngày 8/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra tình hình bão lũ tại khu vực xã Hữu Lũng.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra tình hình bão lũ tại khu vực xã Hữu Lũng.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các lực lượng công an, quân đội đã thông tin khái quát về tình hình triển khai công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 11, đặc biệt là ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Theo báo cáo nhanh tại buổi kiểm tra, do ảnh hưởng của bão số 11 (bão MATMO), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã gây thiệt hại nhiều tài sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể trên địa bàn tỉnh có 2 người bị thương; trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng do nhà bị sập, sạt lở đất, ngập úng. Trong đó các xã bị ngập nặng diện rộng như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...

Trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả và 4 ha rừng bị đổ; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000 m3; nhiều xã bị mất điện, mạng viễn thông; xảy ra 1 vụ vỡ đập tại Đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến...

Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của tỉnh trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 11. Hiện, ở một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn ngập úng, chia cắt, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh tiếp tục khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân; tiếp tục hỗ trợ di dời người dân ở những vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn; cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, tỉnh cần khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố giao thông, hạ tầng bị hư hỏng do mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân và phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chính phủ sẽ xem xét, quyết định hỗ trợ tạm thời nguồn kinh phí để địa phương khắc phục hậu quả trước mắt; đồng thời, về lâu dài sẽ tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực và đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai...

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân chịu ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt trên địa bàn xã Hữu Lũng.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

21:20, 06/10/2025

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

07:56, 04/10/2025

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10

17:06, 02/10/2025

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Từ khóa:

Bão số 11 ứng phó bão lũ

Đọc thêm

Khai mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 8/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 50…

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc quan trọng

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc quan trọng

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhận định trong những năm gần đây, mặc dù có những khó khăn khách quan do tình hình quốc tế, khu vực, nhưng với nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời và ý chí, mong muốn hợp tác xuyên suốt giữa hai nước, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vùng lụt Thái Nguyên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vùng lụt Thái Nguyên

Trưa ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng ngày 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên bế mạc Hội nghị. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng "đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ"

Thế giới

2

CEO AMD Lisa Su: Đến lúc giới công nghệ phải "nghĩ lớn hơn" về AI

Kinh tế số

3

TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án còn vướng mắc

Bất động sản

4

TP. Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 7 dự án nhà ở xã hội vào cuối năm 2025

Bất động sản

5

Thuế tỉnh Quảng Trị công khai 91 đơn vị nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy