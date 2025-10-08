Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Lạng Sơn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 8/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.
Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các lực lượng công an, quân đội đã thông tin khái quát về tình hình triển khai công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 11, đặc biệt là ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Theo báo cáo nhanh tại buổi kiểm tra, do ảnh hưởng của bão số 11 (bão MATMO), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã gây thiệt hại nhiều tài sản trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể trên địa bàn tỉnh có 2 người bị thương; trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng do nhà bị sập, sạt lở đất, ngập úng. Trong đó các xã bị ngập nặng diện rộng như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...
Trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả và 4 ha rừng bị đổ; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000 m3; nhiều xã bị mất điện, mạng viễn thông; xảy ra 1 vụ vỡ đập tại Đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến...
Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của tỉnh trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 11. Hiện, ở một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn ngập úng, chia cắt, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh tiếp tục khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân; tiếp tục hỗ trợ di dời người dân ở những vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn; cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, tỉnh cần khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố giao thông, hạ tầng bị hư hỏng do mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân và phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chính phủ sẽ xem xét, quyết định hỗ trợ tạm thời nguồn kinh phí để địa phương khắc phục hậu quả trước mắt; đồng thời, về lâu dài sẽ tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực và đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai...
Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân chịu ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt trên địa bàn xã Hữu Lũng.
