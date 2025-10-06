Thứ Hai, 06/10/2025

Tiêu điểm

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Đỗ Như

06/10/2025, 21:20

Chiều ngày 6/10, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra...

Các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham gia ủng hộ ngay tại buổi lễ. Ảnh: VUSTA.
Các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham gia ủng hộ ngay tại buổi lễ. Ảnh: VUSTA.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam về khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Lễ phát động nhằm kêu gọi các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia ủng hộ, huy động nguồn lực, trách nhiệm, chung sức đồng lòng với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ.

“Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, người có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin chuyển đến Liên hiệp Hội Việt Nam để tổng hợp và tổ chức trao tặng. Tôi tin tưởng và hi vọng rằng, với tinh thần đoàn kết, sự đóng góp của mỗi cá nhân, tổ chức dù là ít ỏi cũng sẽ góp phần xoa dịu những đau thương, mất mát do bão lũ gây nên.

Nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, các Hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ sẽ được chuyển kịp thời, công khai, minh bạch đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi đến đồng bào đang gặp khó khăn”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: VUSTA.
Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: VUSTA.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng thông tin trong những ngày qua, bão số 10 đã ảnh hưởng, gây mưa, lũ lớn ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh Trung bộ và miền núi phía Bắc, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, nhân dân sống trong cảnh vô cùng khó khăn, lương thực, thực phẩm thiếu thốn, giao thông bị chia cắt, tình trạng ngập úng kéo dài, an toàn vệ sinh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thông tin từ các cơ quan chức năng cho thấy đến 20h00 ngày 2/10, bão số 10 đã làm 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 349 nhà đổ, sập; trên 172.000 nhà hư hỏng; trên 100.000 ha lúa, hoa màu, thủy sản ngập úng; hơn 1.400 điểm trường và 145 cơ sở y tế bị ảnh hưởng; nhiều tuyến giao thông và hạ tầng thiết yếu bị sạt lở gây thiệt hại nặng nề;

51.269 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc, 405.359 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng, làm sạt lở 20.772m kè, bờ sông, bờ biển; 8.264 cột điện bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh, thành phố ước tính khoảng trên 15.000 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, một số Hội thành viên, tổ chức khoa học và công nghệ đã ủng hộ trực tiếp ngay tại lễ phát động.

Thông tin kết quả ủng hộ ban đầu tại lễ phát động, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến ghi nhận, tri ân những nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay, góp sức, động viên của các cá nhân, đơn vị trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam góp phần để đồng bào ta sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống.

Quý tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ bằng tiền mặt, đề nghị gửi trực tiếp về Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam theo địa chỉ  ngõ 19, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội; Hoặc chuyển vào tài khoản của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo số tài khoản: 1036832334 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thăng Long. Thời gian ủng hộ bắt đầu từ ngày 06/10/2025 đến 17h ngày 15/10/2025.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ công khai số tiền ủng hộ trên website vusta.vn và chuyển số tiền hoặc hiện vật ủng hộ về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc phối hợp với Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành trong vùng bị bão, lũ để trao tặng theo quy định. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline của Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam 0912.562.231.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão

23:00, 02/10/2025

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10

17:06, 02/10/2025

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

07:56, 04/10/2025

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

ủng hộ đồng bào miền Trung

Đọc thêm

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13

Sáng 6/10/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Kinh tế tư nhân là động lực mạnh mẽ hiện thực hóa khát vọng vươn mình

Kinh tế tư nhân là động lực mạnh mẽ hiện thực hóa khát vọng vươn mình

Giữa bối cảnh toàn cầu đầy biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ nội lực vững vàng, chính sách ngày càng cởi mở, minh bạch và sự hội nhập sâu rộng. Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu, khu vực kinh tế tư nhân được xem là động lực then chốt đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ....

Duy trì đà tăng, vốn FDI thực hiện 9 tháng tiếp tục đạt kỷ lục 5 năm

Duy trì đà tăng, vốn FDI thực hiện 9 tháng tiếp tục đạt kỷ lục 5 năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tiếp tục có tháng kỷ lục khi chạm mốc cao nhất trong vòng 5 năm qua…

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Sáng 6/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm…

Không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan

Không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan

Sáng 6/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 188/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Thế giới

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

1

Hải quan thu giữ gần 5.000 điện thoại, 2.500 giày hiệu nghi giả mạo trong các lô hàng quá cảnh

Tài chính

2

Thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp sinh thái tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thị trường

3

Thị phần môi giới quý 3/2025: SSI tăng mạnh

Doanh nghiệp niêm yết

4

Vi phạm nhiều lỗi, IDP bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

5

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

Thị trường

