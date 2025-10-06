Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Chiều ngày 6/10, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam về khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Lễ phát động nhằm kêu gọi các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia ủng hộ, huy động nguồn lực, trách nhiệm, chung sức đồng lòng với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ.

“Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, người có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin chuyển đến Liên hiệp Hội Việt Nam để tổng hợp và tổ chức trao tặng. Tôi tin tưởng và hi vọng rằng, với tinh thần đoàn kết, sự đóng góp của mỗi cá nhân, tổ chức dù là ít ỏi cũng sẽ góp phần xoa dịu những đau thương, mất mát do bão lũ gây nên.

Nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, các Hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ sẽ được chuyển kịp thời, công khai, minh bạch đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi đến đồng bào đang gặp khó khăn”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: VUSTA.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng thông tin trong những ngày qua, bão số 10 đã ảnh hưởng, gây mưa, lũ lớn ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh Trung bộ và miền núi phía Bắc, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, nhân dân sống trong cảnh vô cùng khó khăn, lương thực, thực phẩm thiếu thốn, giao thông bị chia cắt, tình trạng ngập úng kéo dài, an toàn vệ sinh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thông tin từ các cơ quan chức năng cho thấy đến 20h00 ngày 2/10, bão số 10 đã làm 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 349 nhà đổ, sập; trên 172.000 nhà hư hỏng; trên 100.000 ha lúa, hoa màu, thủy sản ngập úng; hơn 1.400 điểm trường và 145 cơ sở y tế bị ảnh hưởng; nhiều tuyến giao thông và hạ tầng thiết yếu bị sạt lở gây thiệt hại nặng nề;

51.269 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc, 405.359 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng, làm sạt lở 20.772m kè, bờ sông, bờ biển; 8.264 cột điện bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh, thành phố ước tính khoảng trên 15.000 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, một số Hội thành viên, tổ chức khoa học và công nghệ đã ủng hộ trực tiếp ngay tại lễ phát động.

Thông tin kết quả ủng hộ ban đầu tại lễ phát động, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến ghi nhận, tri ân những nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay, góp sức, động viên của các cá nhân, đơn vị trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam góp phần để đồng bào ta sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống.