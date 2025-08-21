Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Cần kiên định mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược về nghiên cứu và vận hành vệ tinh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), hướng tới 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2025), ngày 21/8, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã tổ chức Lễ Khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam.

Dự Lễ khai trương có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; GS.TS. Châu Văn Minh, Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ ấn tượng, khâm phục và tự hào đối với những nỗ lực toàn thể của cán bộ Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm), đồng thời đánh giá cao những trải nghiệm đặc sắc, thú vị mà Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam đã tạo dựng được.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, khó lường, nhiều quốc gia đã đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ nhằm nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh chiến lược.

Đặc biệt, nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng và Nhà nước đã xác định Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững, đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cần kiên định mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược, tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm và vận hành vệ tinh quan sát trái đất tầm thấp “Made in Vietnam”; sớm xây dựng và phát triển sản phẩm chiến lược là vệ tinh tầm thấp của Viện Hàn lâm tới 2045 với lộ trình và các dự án cụ thể; xây dựng thương hiệu Viện Hàn lâm trở thành cơ sở nghiên cứu, chế tạo vệ tinh hàng đầu của Việt Nam. Đặc biệt, cần chủ động kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khai thác dữ liệu vệ tinh để hình thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phục vụ phát triển kinh tế số, quản trị hiện đại và đáp ứng nhu cầu của xã hội qua đó góp phần phát triển các vệ tinh của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý Trung tâm cần đẩy mạnh truyền thông khoa học và giáo dục STEM. Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam được khai trương cần trở thành không gian học tập, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; là cầu nối giữa khoa học với cộng đồng, giữa công nghệ với đời sống.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Viện Hàn lâm và Trung tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; tin tưởng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ giữ vững vị trí ngọn cờ đầu của Viện Hàn lâm và của quốc gia trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, cụ thể là thiết kế, chế tạo vệ tinh “Made in Vietnam”, chủ động tiếp nhận và triển khai thành công các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam được khởi công thực hiện từ tháng 10/2022, với tổng diện tích lên đến hơn 3000 m2 bao gồm không gian trưng bày ngoài trời và trong nhà, chia thành 5 khu vực chính với các chủ đề độc đáo như nơi trưng bày ngoài trời với các mô hình hành tinh trong Hệ mặt trời và một chiếc đồng hồ Mặt trời độc đáo.

Không gian trong nhà với những trải nghiệm các thí nghiệm khoa học cơ bản về ánh sáng, âm thanh, các định luật về hấp dẫn của Newton, cũng như tìm hiểu về các hành tinh, ngôi sao, thiên hà và đặc biệt là hệ mặt trời của chúng ta... Bên cạnh đó, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam còn thể hiện mối liên kết sâu sắc giữa văn hóa lịch sử Việt Nam với không gian vũ trụ thông qua những bản đồ sao cổ Việt Nam, màn hình tương tác mô phỏng mặt trống đồng.