Thứ Hai, 12/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Nông nghiệp lập kỷ lục tăng trưởng cao nhất 10 năm

Chu Khôi

12/01/2026, 15:48

Năm 2025, ngành nông nghiệp bứt phá với GDP ngành tăng khoảng 4%, cao nhất 10 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục, ước đạt 70,09 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra (65 tỷ USD). Kết quả này khẳng định vị thế “trụ đỡ” vững chắc của ngành trước mọi thách thức, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển xanh và bền vững...

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng mạnh mẽ.
Xuất khẩu nông sản tăng trưởng mạnh mẽ.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành nông nghiệp Việt Nam khi đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng một thập kỷ, với con số ấn tượng 4%. Đây không chỉ là một thành tựu về mặt kinh tế mà còn là minh chứng cho sự kiên cường và khả năng thích ứng của ngành trước những biến động toàn cầu và thách thức nội tại.

Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp và các rào cản thương mại ngày càng khắt khe, ngành nông nghiệp vẫn giữ vững vai trò là "trụ đỡ" của nền kinh tế, tạo tiền đề cho sự phát triển xanh và bền vững.

Năm 2025, ngành nông nghiệp Việt Nam không chỉ vượt qua những khó khăn mà còn đạt được những thành tựu đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra là 65 tỷ USD. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển tích cực của ngành, bất chấp những thách thức từ thiên tai và biến động thị trường quốc tế. Sản lượng nhiều loại nông sản chủ lực như lúa, gỗ, và thủy sản đều tăng trưởng ổn định, góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công này là sự điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả hơn, tập trung vào các ngành hàng có giá trị gia tăng cao. Các vùng sản xuất tập trung đã được hình thành, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường. Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được thúc đẩy, từng bước hình thành nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.

Về mặt thể chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có những cải cách mạnh mẽ, từ việc hoàn thiện các văn bản pháp luật đến việc cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Sự hợp nhất giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo ra một cơ quan quản lý thống nhất, giúp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Việc phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ nâng cao giá trị gia tăng của nông sản mà còn tăng cường sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Công tác quản lý tài nguyên bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được coi là động lực then chốt để nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của ngành trước biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD trong những năm tới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, như khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, hạ tầng chưa đồng bộ, và thu nhập của nông dân còn thấp.

Để giải quyết những vấn đề này, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp, từ việc xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng hơn về đất đai, tín dụng, đến việc phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cũng được chú trọng nhằm mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Năm 2025 không chỉ là một năm thành công về mặt kinh tế mà còn là bước ngoặt quan trọng trong việc định hình lại ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững và hiện đại. Với sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ và nỗ lực không ngừng của toàn ngành, nông nghiệp Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh, bền vững và thịnh vượng.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 2-2026 phát hành ngày 12/1/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-02-2026.htm

VnEconomy

Hợp tác quốc tế mở đường cho nông nghiệp xanh và bền vững

12:28, 10/01/2026

Hợp tác quốc tế mở đường cho nông nghiệp xanh và bền vững

Sản xuất nông nghiệp năm 2025 tăng trưởng bứt phá, ấn tượng nông lâm thủy sản

07:53, 06/01/2026

Sản xuất nông nghiệp năm 2025 tăng trưởng bứt phá, ấn tượng nông lâm thủy sản

Thủ tướng chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đưa ngành Nông nghiệp và Môi trường phát triển bền vững

18:51, 31/12/2025

Thủ tướng chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đưa ngành Nông nghiệp và Môi trường phát triển bền vững

Từ khóa:

cải cách thể chế chuyển đổi số khoa học công nghệ Kinh tế xanh Ngành nông nghiệp Việt Nam nông nghiệp bền vững nông nghiệp hữu cơ tăng trưởng GDP nông nghiệp Thủ tướng Phạm Minh Chính Xuất khẩu nông sản

Đọc thêm

Thiên tai năm 2025: Thiệt hại kỷ lục và tái thiết thần tốc

Thiên tai năm 2025: Thiệt hại kỷ lục và tái thiết thần tốc

Theo ước tính, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai trong năm 2025 lên tới 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số trên cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực ứng phó và khả năng chống chịu...

Ngành gỗ vững vàng trước “sóng lớn”, lần đầu xuất khẩu vượt mốc 17 tỷ USD.

Ngành gỗ vững vàng trước “sóng lớn”, lần đầu xuất khẩu vượt mốc 17 tỷ USD.

Bất chấp hàng loạt khó khăn chưa từng có từ thị trường quốc tế và biến đổi khí hậu, năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử của ngành gỗ Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lần đầu vượt mốc 17 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế...

Thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, bình ổn thị trường Tết

Thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, bình ổn thị trường Tết

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa chính thức triển khai 7 đoàn công tác nhằm kiểm soát hàng hóa và bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những nguy cơ về hàng giả, hàng lậu và tình trạng găm hàng đẩy giá trong mùa mua sắm cao điểm...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hạt điều Việt Nam gia nhập “câu lạc bộ 5 tỷ USD”

Hạt điều Việt Nam gia nhập “câu lạc bộ 5 tỷ USD”

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2025 đã ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 5 tỷ USD. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ điều thế giới, mà còn cho thấy những chuyển dịch quan trọng về thị trường, công nghệ và định hướng phát triển của toàn ngành.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

eMagazine

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

eMagazine

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

BVBank bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao

Doanh nghiệp niêm yết

2

Ninh Bình lần đầu vào nhóm 7 địa phương thu ngân sách nhiều nhất cả nước

Thuế

3

"3 đúng" trong lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp

Doanh nhân

4

Thiên tai năm 2025: Thiệt hại kỷ lục và tái thiết thần tốc

Thị trường

5

Pyn Elite báo hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 12/2025

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy