Nông nghiệp lập kỷ lục tăng trưởng cao nhất 10 năm

Năm 2025, ngành nông nghiệp bứt phá với GDP ngành tăng khoảng 4%, cao nhất 10 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục, ước đạt 70,09 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra (65 tỷ USD). Kết quả này khẳng định vị thế “trụ đỡ” vững chắc của ngành trước mọi thách thức, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển xanh và bền vững...

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành nông nghiệp Việt Nam khi đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng một thập kỷ, với con số ấn tượng 4%. Đây không chỉ là một thành tựu về mặt kinh tế mà còn là minh chứng cho sự kiên cường và khả năng thích ứng của ngành trước những biến động toàn cầu và thách thức nội tại.

Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp và các rào cản thương mại ngày càng khắt khe, ngành nông nghiệp vẫn giữ vững vai trò là "trụ đỡ" của nền kinh tế, tạo tiền đề cho sự phát triển xanh và bền vững.

Năm 2025, ngành nông nghiệp Việt Nam không chỉ vượt qua những khó khăn mà còn đạt được những thành tựu đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra là 65 tỷ USD. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển tích cực của ngành, bất chấp những thách thức từ thiên tai và biến động thị trường quốc tế. Sản lượng nhiều loại nông sản chủ lực như lúa, gỗ, và thủy sản đều tăng trưởng ổn định, góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công này là sự điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả hơn, tập trung vào các ngành hàng có giá trị gia tăng cao. Các vùng sản xuất tập trung đã được hình thành, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường. Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được thúc đẩy, từng bước hình thành nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.

Về mặt thể chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có những cải cách mạnh mẽ, từ việc hoàn thiện các văn bản pháp luật đến việc cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Sự hợp nhất giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo ra một cơ quan quản lý thống nhất, giúp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Việc phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ nâng cao giá trị gia tăng của nông sản mà còn tăng cường sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Công tác quản lý tài nguyên bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được coi là động lực then chốt để nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của ngành trước biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD trong những năm tới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, như khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, hạ tầng chưa đồng bộ, và thu nhập của nông dân còn thấp.

Để giải quyết những vấn đề này, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp, từ việc xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng hơn về đất đai, tín dụng, đến việc phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cũng được chú trọng nhằm mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Năm 2025 không chỉ là một năm thành công về mặt kinh tế mà còn là bước ngoặt quan trọng trong việc định hình lại ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững và hiện đại. Với sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ và nỗ lực không ngừng của toàn ngành, nông nghiệp Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh, bền vững và thịnh vượng.

