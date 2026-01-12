Blog chứng khoán: Lan tỏa và đồng thuận

Thị trường cuối cùng cũng xuất hiện tín hiệu được chờ đợi nhất, đó là sự lan tỏa của dòng tiền. Gần 42k tỷ khớp lệnh hai sàn chưa kể thỏa thuận hôm nay gợi nhớ lại thời điểm tháng 7/2025 khi sự nghi ngờ cuối cùng cũng bị xóa tan bởi sức mạnh của thanh khoản.

VNI phiên này tăng yếu 0,5% nhưng sức mạnh thực sự đằng sau điểm số thì rất ấn tượng. VIC, VHM cùng giảm sàn là một “tổn thất” lớn cho điểm số nhưng có thể tạo sự “sảng khoái” cho nhà đầu tư vì danh mục vẫn tăng. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu là 2,64/1 với 81% thanh khoản tập trung ở nhóm tăng giá và hơn 67% tập trung ở nhóm tăng vượt 2%. Nếu nhà đầu tư có danh mục không tăng hôm nay thì chỉ có thể là quá đen!

Hầu hết các cổ phiếu đã giảm mạnh cuối tuần trước hôm nay đều phục hồi, thậm chí tăng vượt qua biên độ giảm đó. Chứng khoán, bất động sản là ví dụ rõ nhất, thậm chí cổ phiếu chứng khoán còn kịch trần hàng loạt. Điều này góp phần xác nhận biến động mạnh tuần trước, thậm chí là bán tháo, là hệ quả phản ứng có phần thái quá.

Thanh khoản đang có sự gia tăng rõ rệt và ổn định cũng cho thấy dòng tiền đã bị thuyết phục. Việc VNI vượt lên trên vùng đỉnh 1800 điểm nhờ trụ vẫn bị coi là thiếu độ tin cậy – ám ảnh từ các lần kiểm định mốc này nhờ nhóm Vin và thất bại trước đây. Lần này tình hình tốt hơn, từ chỗ sức mạnh của các trụ ngân hàng được hỗ trợ từ nhóm dầu khí, đến thanh khoản tăng dần lan sang các nhóm khác và hôm nay hầu hết các nhóm đều tăng mạnh thanh khoản lẫn giá. Tiền vào thị trường càng nhiều nghĩa là càng có độ đồng thuận cao, vì không ai lại đi mua rủi ro, mà chỉ mua cơ hội. Dĩ nhiên tiền vào cũng có tiền ra, nhưng việc cầm tiền mặt lúc này để làm gì khi cơ hội phía trước đang mở rộng?

Hiện tốc độ tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng đang rất nóng nên khả năng cao sẽ xuất hiện một phiên chốt lời và chững lại. Điều cần thấy là phần còn lại của thị trường vẫn tách rời các ảnh hưởng của nhóm trụ. Thực tế sự phân hóa sức mạnh từ đầu năm 2026 đến nay vẫn rất rõ, không phải cổ phiếu nào cũng tăng như nhau, thậm chí nhiều mã vẫn đang luẩn quẩn vùng tích lũy rất thấp. Khi dòng tiền không bị ảnh hưởng từ nhịp điều chỉnh của nhóm trụ - đi kèm với đó có thể là VNI giảm – tức là đánh đánh giá cơ hội ở cổ phiếu cụ thể vẫn được coi trọng.

Điều tốt nhất lúc này là dòng tiền lớn đã vào thị trường thì sẽ còn ở lại đó. Thị trường đã không còn những rào cản “tin xấu” nữa trong khi kỳ vọng phía trước khá nhiều. Trước mắt là kết quả kinh doanh quý 4/2025 sẽ giúp mức định giá nhiều cổ phiếu trở nên rẻ vì giá đã điều chỉnh mạnh đợt vừa rồi. Tiếp đến là đợt rà soát nâng hạng giữa kỳ tháng 3/2026. Các yếu tố kỹ thuật đang được giải quyết và giờ là lúc có thể “đặt cược” vào một xác nhận lạc quan về khả năng chính thức nâng hạng từ tháng 10/2026. Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã “mở hàng” đầu năm 2026 bằng chuỗi mua ròng khá tích cực.

Thị trường phái sinh hôm nay bị hạn chế theo chỉ số VN30 do các trụ cân bằng lẫn nhau, điểm số dao động không lớn. Khi nhóm trụ ngân hàng và các blue-chips khác lên giá mạnh thì VIC, VHM, VRE càng lúc càng yếu. Về tổng thể VN30 dao động trong biên độ 2056.xx tới 2080.xx nhưng đánh võng rất nhiều lần quanh 2067.xx. Các vị thế Long hay Short bị “băm nhỏ” do dễ “nổ” stoploss.

Với dòng tiền lớn hoạt động tích cực trên thị trường cơ sở, kịch bản thị trường vào sóng tăng mới là rất cao. Dĩ nhiên nếu nhìn qua chỉ số thì sẽ bị rối vì không có quán tính, nhưng nếu ở cổ phiếu thì cơ hội lại lớn. Biến động chỉ số chỉ ảnh hưởng đến phái sinh khó giao dịch hơn, còn cơ sở cứ việc nắm chắc danh mục.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2080.24, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 2093; 2103; 2113; 2127; 2140; 2150. Hỗ trợ 2069; 2058; 2047; 2039; 2030.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.