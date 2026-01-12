Thứ Hai, 12/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Lan tỏa và đồng thuận

iTrader

12/01/2026, 16:41

Thị trường cuối cùng cũng xuất hiện tín hiệu được chờ đợi nhất, đó là sự lan tỏa của dòng tiền. Gần 42k tỷ khớp lệnh hai sàn chưa kể thỏa thuận hôm nay gợi nhớ lại thời điểm tháng 7/2025 khi sự nghi ngờ cuối cùng cũng bị xóa tan bởi sức mạnh của thanh khoản.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI phiên này tăng yếu 0,5% nhưng sức mạnh thực sự đằng sau điểm số thì rất ấn tượng. VIC, VHM cùng giảm sàn là một “tổn thất” lớn cho điểm số nhưng có thể tạo sự “sảng khoái” cho nhà đầu tư vì danh mục vẫn tăng. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu là 2,64/1 với 81% thanh khoản tập trung ở nhóm tăng giá và hơn 67% tập trung ở nhóm tăng vượt 2%. Nếu nhà đầu tư có danh mục không tăng hôm nay thì chỉ có thể là quá đen!

Hầu hết các cổ phiếu đã giảm mạnh cuối tuần trước hôm nay đều phục hồi, thậm chí tăng vượt qua biên độ giảm đó. Chứng khoán, bất động sản là ví dụ rõ nhất, thậm chí cổ phiếu chứng khoán còn kịch trần hàng loạt. Điều này góp phần xác nhận biến động mạnh tuần trước, thậm chí là bán tháo, là hệ quả phản ứng có phần thái quá.

Thanh khoản đang có sự gia tăng rõ rệt và ổn định cũng cho thấy dòng tiền đã bị thuyết phục. Việc VNI vượt lên trên vùng đỉnh 1800 điểm nhờ trụ vẫn bị coi là thiếu độ tin cậy – ám ảnh từ các lần kiểm định mốc này nhờ nhóm Vin và thất bại trước đây. Lần này tình hình tốt hơn, từ chỗ sức mạnh của các trụ ngân hàng được hỗ trợ từ nhóm dầu khí, đến thanh khoản tăng dần lan sang các nhóm khác và hôm nay hầu hết các nhóm đều tăng mạnh thanh khoản lẫn giá. Tiền vào thị trường càng nhiều nghĩa là càng có độ đồng thuận cao, vì không ai lại đi mua rủi ro, mà chỉ mua cơ hội. Dĩ nhiên tiền vào cũng có tiền ra, nhưng việc cầm tiền mặt lúc này để làm gì khi cơ hội phía trước đang mở rộng?

Hiện tốc độ tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng đang rất nóng nên khả năng cao sẽ xuất hiện một phiên chốt lời và chững lại. Điều cần thấy là phần còn lại của thị trường vẫn tách rời các ảnh hưởng của nhóm trụ. Thực tế sự phân hóa sức mạnh từ đầu năm 2026 đến nay vẫn rất rõ, không phải cổ phiếu nào cũng tăng như nhau, thậm chí nhiều mã vẫn đang luẩn quẩn vùng tích lũy rất thấp. Khi dòng tiền không bị ảnh hưởng từ nhịp điều chỉnh của nhóm trụ - đi kèm với đó có thể là VNI giảm – tức là đánh đánh giá cơ hội ở cổ phiếu cụ thể vẫn được coi trọng.

Điều tốt nhất lúc này là dòng tiền lớn đã vào thị trường thì sẽ còn ở lại đó. Thị trường đã không còn những rào cản “tin xấu” nữa trong khi kỳ vọng phía trước khá nhiều. Trước mắt là kết quả kinh doanh quý 4/2025 sẽ giúp mức định giá nhiều cổ phiếu trở nên rẻ vì giá đã điều chỉnh mạnh đợt vừa rồi. Tiếp đến là đợt rà soát nâng hạng giữa kỳ tháng 3/2026. Các yếu tố kỹ thuật đang được giải quyết và giờ là lúc có thể “đặt cược” vào một xác nhận lạc quan về khả năng chính thức nâng hạng từ tháng 10/2026. Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã “mở hàng” đầu năm 2026 bằng chuỗi mua ròng khá tích cực.

Thị trường phái sinh hôm nay bị hạn chế theo chỉ số VN30 do các trụ cân bằng lẫn nhau, điểm số dao động không lớn. Khi nhóm trụ ngân hàng và các blue-chips khác lên giá mạnh thì VIC, VHM, VRE càng lúc càng yếu. Về tổng thể VN30 dao động trong biên độ 2056.xx tới 2080.xx nhưng đánh võng rất nhiều lần quanh 2067.xx. Các vị thế Long hay Short bị “băm nhỏ” do dễ “nổ” stoploss.

Với dòng tiền lớn hoạt động tích cực trên thị trường cơ sở, kịch bản thị trường vào sóng tăng mới là rất cao. Dĩ nhiên nếu nhìn qua chỉ số thì sẽ bị rối vì không có quán tính, nhưng nếu ở cổ phiếu thì cơ hội lại lớn. Biến động chỉ số chỉ ảnh hưởng đến phái sinh khó giao dịch hơn, còn cơ sở cứ việc nắm chắc danh mục.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2080.24, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 2093; 2103; 2113; 2127; 2140; 2150. Hỗ trợ 2069; 2058; 2047; 2039; 2030.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Trụ mới xoay vòng, nỗi đau vẫn cũ

16:40, 09/01/2026

Blog chứng khoán: Trụ mới xoay vòng, nỗi đau vẫn cũ

“Ngây ngất” với thanh khoản, loạt cổ phiếu tím ngắt

15:32, 12/01/2026

“Ngây ngất” với thanh khoản, loạt cổ phiếu tím ngắt

Xu thế dòng tiền: Dòng tiền lớn đã trở lại

10:08, 11/01/2026

Xu thế dòng tiền: Dòng tiền lớn đã trở lại

Từ khóa:

blog chứng khoán cổ phiếu VHM dòng tiền lớn vào thị trường kết quả kinh doanh quý 4/2025 nâng hạng thị trường chứng khoán nhận định chứng khoán tăng trưởng cổ phiếu ngân hàng thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường phái sinh

Đọc thêm

“Ngây ngất” với thanh khoản, loạt cổ phiếu tím ngắt

“Ngây ngất” với thanh khoản, loạt cổ phiếu tím ngắt

Thị trường chứng kiến một phiên bùng nổ thanh khoản hôm nay khi lần đầu tiên sau 60 phiên giá trị khớp lệnh hai sàn vượt qua ngưỡng 40.000 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Ngay cả khi VIC, VHM giảm sàn cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới điểm số mà không tác động đến tâm lý giao dịch chung.

Nhóm nào hưởng lợi khi mặt bằng lãi suất tăng?

Nhóm nào hưởng lợi khi mặt bằng lãi suất tăng?

Lãi suất huy động đã tăng khoảng 1-2% từ đầu quý 4 năm 2025. Nhóm bảo hiểm cùng các công ty có tỷ lệ tiền mặt lớn và thu nhập từ tiền gửi chiếm tỷ trọng cao trong lợi nhuận ròng lại được hưởng lợi.

Pyn Elite báo hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 12/2025

Pyn Elite báo hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 12/2025

Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất tháng 12 trong đó nhấn mạnh trong tháng 12, chỉ số VN-Index tăng 5,5% và khép lại năm ở mức cao kỷ lục 1.784 điểm. Trong bối cảnh đó, quỹ PYN Elite chỉ tăng 2,9%, chủ yếu nhờ diễn biến giá tích cực của HDB và STB.

SGI Capital: Margin cao, lãi suất tăng, thanh khoản giảm cho thấy thị trường chứng khoán ở cuối chu kỳ tăng trưởng?

SGI Capital: Margin cao, lãi suất tăng, thanh khoản giảm cho thấy thị trường chứng khoán ở cuối chu kỳ tăng trưởng?

Theo SGI Capital, thị trường chứng khoán đang cho thấy nhiều dấu hiệu của giai đoạn cuối chu kỳ tăng trưởng với dư nợ tăng cao, lãi suất tăng, thanh khoản các kênh tài sản bắt đầu giảm trước khi thể hiện vào xu hướng giảm giá.

Dự báo một cổ phiếu bất động sản vốn Nhà nước sắp bị loại khỏi VN30

Dự báo một cổ phiếu bất động sản vốn Nhà nước sắp bị loại khỏi VN30

VPL sẽ được thêm vào thay thế BCM trong chỉ số VN30, theo dự báo của Chứng khoán Mirae Asset.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

eMagazine

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

eMagazine

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

BVBank bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao

Doanh nghiệp niêm yết

2

Ninh Bình lần đầu vào nhóm 7 địa phương thu ngân sách nhiều nhất cả nước

Thuế

3

"3 đúng" trong lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp

Doanh nhân

4

Thiên tai năm 2025: Thiệt hại kỷ lục và tái thiết thần tốc

Thị trường

5

Pyn Elite báo hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 12/2025

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy