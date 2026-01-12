Kiến nghị kiểm soát giá cả, phòng chống gian lận thương mại và hàng giả

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 12/01/2026
Như Nguyệt
12/01/2026, 15:48
Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm trong đó có việc kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 53; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.
Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng luật, ban hành chính sách và triển khai thực thi, tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong quản lý nhà nước….
Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn quan tâm, lo lắng về giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm; về việc thực hiện chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện cần có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tiếp cận của người dân.
Cử tri và nhân dân cũng quan tâm về chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện nay chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đáng kể đến đời sống người dân, làm gia tăng tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, kéo theo giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng.
Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là việc gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây.
Tình trạng giá vé xe tăng cao gây khó khăn cho người dân, nhất là các đối tượng sinh viên, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu về quê nghỉ Tết. Tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông trong các dịp lễ, Tết; tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép vẫn tiếp diễn…
Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm.
Cụ thể, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, chính quyền các địa phương quan tâm công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán tại các địa phương; có các giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để nhân dân yên tâm thực hiện.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tăng cường các biện pháp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tăng giá vé trái quy định.
Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, xem xét cân đối sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục có giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hạn chế tác động lan tỏa làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu, góp phần ổn định đời sống người dân.
Đề cập đến vụ việc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng vụ việc đưa ra mức cảnh báo rất cao về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; cho thấy tính bất chấp và sự coi thường tính mạng người dân của cả những nhãn hàng lớn, nổi tiếng.
Bà Nguyễn Thanh Hải nêu rõ theo quy định, tất cả các lợn nhiễm bệnh đều phải bị tiêu hủy. “Vấn đề đặt ra là có hiện tượng che giấu dịch bệnh hay không? Quản lý việc tiêu hủy như thế nào? Bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển, tiêu hủy ra sao? Đầu mối chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước trong vụ việc này là cơ quan nào?”, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải băn khoăn.
Do đó, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị báo cáo cần làm rõ nét hơn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bởi đây là vấn đề rất nhức nhối hiện nay và còn tồn tại nhiều "lỗ hổng" trong khâu quản lý.
Sáng 12/1, tại Phiên họp lần thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân và Viện Kiểm sát quân sự.
Theo Bộ Nội vụ, việc xếp lương phải căn cứ vào thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc...
Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (thành phố Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới biến động phức tạp, ngoại giao kinh tế năm 2025 được đánh giá đã “chuyển trạng thái”, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả hội nhập. Tại hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngoại giao kinh tế tiếp tục tạo đột phá, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.
Tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia; lấy chất lượng nội dung, chuyển đổi số và hiệu quả quản trị làm nền tảng để bứt phá toàn diện trong giai đoạn mới.
