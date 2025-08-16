[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”
Thiên Anh
16/08/2025, 12:53
Sáng 16/8, gần 32 nghìn người dân xứ Thanh đã đồng loạt tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, đây là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...
Tại lễ phát động toàn quốc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: “Cùng Việt Nam tiến bước không đơn thuần là hoạt động thể chất, mà còn là hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị – xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, chia sẻ: “Sự phối hợp giữa Báo Nhân Dân và Bộ Công an đã tạo nên một hoạt động chưa từng có, vì một Việt Nam khỏe mạnh và xanh. Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tiến bước, khát vọng dân tộc đến từng địa phương, từng cộng đồng”.
Cũng trong dịp này, Công an Thanh Hóa tổ chức sâu rộng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh xã hội, đồng thời truyền thông về 80 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cũng phát động chương trình “Cùng em tiến bước”, gây quỹ bảo trợ trẻ em, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
