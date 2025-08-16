[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, gần 32 nghìn người dân xứ Thanh đã đồng loạt tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, đây là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...

Từ 5 giờ sáng, Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã rợp sắc cờ đỏ sao vàng.

Hàng nghìn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo nhân dân các phường Hạc Thành, Đông Sơn, Quảng Phú, Hàm Rồng, Nguyệt Viên đã hội tụ, hòa mình vào dòng người tiến bước.

Trong lễ thượng cờ trang trọng, tiếng Quốc ca vang lên hùng tráng, mang đến cảm xúc thiêng liêng cho những người tham dự. Nguyễn Thị Huyền, một đoàn viên thanh niên, chia sẻ rằng khi đặt tay lên ngực trái và hát vang Tiến quân ca, cô càng thấm thía sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước và thấy rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình được livestream từ Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đồng loạt hưởng ứng tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Tại Thanh Hóa, khí thế rộn ràng của hàng vạn bước chân lan tỏa từ trung tâm tỉnh lỵ đến khắp các phường, xã, thể hiện sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Đây cũng là minh chứng cho phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ ở địa phương, nơi tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên đạt 44,8%, gần 31% hộ gia đình được công nhận gia đình thể thao, 100% lực lượng vũ trang đạt chuẩn “chiến sĩ khỏe”, 100% trường học thực hiện tốt giáo dục thể chất.

Thanh Hóa cũng là cái nôi phát hiện, bồi dưỡng nhiều vận động viên đẳng cấp quốc gia và quốc tế, thành tích thể thao luôn trong nhóm dẫn đầu toàn quốc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự khẳng định, sự kiện cùng các hoạt động đi bộ đã tiếp thêm động lực cho phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khơi dậy tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời góp phần xây dựng thói quen đi bộ, giảm khí thải carbon, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Tại lễ phát động toàn quốc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: “Cùng Việt Nam tiến bước không đơn thuần là hoạt động thể chất, mà còn là hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị – xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, chia sẻ: “Sự phối hợp giữa Báo Nhân Dân và Bộ Công an đã tạo nên một hoạt động chưa từng có, vì một Việt Nam khỏe mạnh và xanh. Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tiến bước, khát vọng dân tộc đến từng địa phương, từng cộng đồng”.

Cũng trong dịp này, Công an Thanh Hóa tổ chức sâu rộng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh xã hội, đồng thời truyền thông về 80 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cũng phát động chương trình “Cùng em tiến bước”, gây quỹ bảo trợ trẻ em, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.