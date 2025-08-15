Thứ Hai, 18/08/2025

An sinh

Thanh Hóa đầu tư 739 tỉ đồng xây 6 trường nội trú liên cấp tại xã biên giới

Thiên Anh

15/08/2025, 18:54

Dự kiến từ nay đến hết năm 2025, sáu trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS sẽ được xây dựng tại các xã biên giới của Thanh Hóa với tổng kinh phí khoảng 739 tỉ đồng, nhằm nâng cao điều kiện học tập cho hơn một vạn học sinh vùng cao...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, sáu dự án được lựa chọn đều nằm tại những xã vùng biên có địa hình hiểm trở và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong số này, trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Tam Lư đặt tại bản Làng, xã Tam Lư, được xây mới trên diện tích khoảng 6ha, quy mô 39 lớp với 1.013 học sinh, tổng vốn đầu tư 187 tỉ đồng, là dự án có quy mô và kinh phí lớn nhất.

Trường Tam Thanh ở bản Mò, xã Tam Thanh sẽ được cải tạo, nâng cấp và mở rộng, quy mô 26 lớp với 710 học sinh, kinh phí 147 tỉ đồng. Trường Na Mèo tại bản Na Mèo, xã Na Mèo sẽ được cải tạo và mở rộng để đáp ứng 29 lớp cho 632 học sinh, vốn đầu tư 87 tỉ đồng. Tại bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy, công trình cải tạo và mở rộng trường nội trú liên cấp phục vụ 30 lớp với 750 học sinh có tổng vốn 115 tỉ đồng.

Trường ở bản Bôn, xã Yên Khương được nâng cấp và mở rộng với quy mô 38 lớp, 962 học sinh, vốn 90 tỉ đồng. Tại thôn Cạn, xã Bát Mọt, dự án cải tạo trường nội trú liên cấp phục vụ 20 lớp với 513 học sinh, tổng vốn 113 tỉ đồng.

Hiện toàn tuyến biên giới Thanh Hóa có 16 xã, với 41 cơ sở giáo dục phổ thông gồm 21 trường tiểu học, 17 trường THCS, một trường dân tộc nội trú THCS, một trường liên cấp tiểu học và THCS, một trường liên cấp THCS và THPT. Dự kiến năm học 2025 - 2026, số lượng học sinh các xã biên giới đạt khoảng 14.504 em với 594 lớp học. Việc đầu tư các trường nội trú liên cấp được coi là giải pháp quan trọng để giảm tình trạng học sinh phải đi xa hoặc bỏ học vì thiếu nơi ăn ở tập trung.

Tỉnh đã giao các sở, ngành xác định tiêu chí ưu tiên, từ đó lập danh mục đầu tư phù hợp. Nếu trường tiểu học và THCS nằm cạnh nhau, phương án sẽ là sửa chữa, cải tạo, mở rộng và bổ sung hạng mục như nhà nội trú, nhà ăn, bếp ăn, các công trình chức năng khác tùy theo quỹ đất thực tế.

Với hai trường cách nhau không quá xa, tỉnh sẽ cân nhắc khả năng mở rộng của một trong hai để xây dựng khu nội trú và hạ tầng phục vụ bán trú. Trong trường hợp hai trường ở xa nhau, một trường sẽ được mở rộng để bổ sung phòng học cho trường còn lại, đồng thời xây dựng khu nhà ở, nhà ăn và các hạng mục thiết yếu.

Khi hoàn thành, sáu trường nội trú liên cấp này được kỳ vọng sẽ mang lại môi trường học tập ổn định và an toàn cho học sinh các xã vùng biên, giúp các em yên tâm học tập, tiếp cận đầy đủ chương trình giáo dục, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển lâu dài cho khu vực miền núi của tỉnh.

Thanh Hoá xã biên giới xây trường học

Đọc thêm

Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

Việc thí điểm chi trả an sinh xã hội tại Hà Nội sẽ được thực hiện từ năm 2025, với 2 hình thức thanh toán là bằng tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng/các phương thức không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, hệ thống Kho bạc nhà nước...

Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm

Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm

Sáng kiến của tỉnh Quảng Trị nhằm ổn định đời sống cho gần 1.700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới đang được khẩn trương triển khai, với tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng.

Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp

Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp. Quốc hội ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống người lao động...

Thanh Hóa đầu tư 739 tỉ đồng xây 6 trường nội trú liên cấp tại xã biên giới

Thanh Hóa đầu tư 739 tỉ đồng xây 6 trường nội trú liên cấp tại xã biên giới

Dự kiến từ nay đến hết năm 2025, sáu trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS sẽ được xây dựng tại các xã biên giới của Thanh Hóa với tổng kinh phí khoảng 739 tỉ đồng, nhằm nâng cao điều kiện học tập cho hơn một vạn học sinh vùng cao...

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức sau sắp xếp bộ máy

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức sau sắp xếp bộ máy

Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về công tác tuyển dụng, xếp ngạch và chế độ, chính sách đối với một số đối tượng, sau phản ánh vướng mắc của các địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: