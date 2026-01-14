Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Công tác nhân sự phải đặt chất lượng lên hàng đầu

Tại họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã cung cấp thông tin toàn diện về công tác chuẩn bị Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu đặt chất lượng, hiệu quả và sự cống hiến làm thước đo trong công tác nhân sự.

Chiều 14/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức Họp báo quốc tế về Đại hội XIV. Họp báo diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

Chủ trì họp báo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Cùng chủ trì có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐƯỢC CHUẨN BỊ ĐỒNG BỘ, KHOA HỌC, CHẶT CHẼ

Thông tin về những nội dung quan trọng của Đại hội XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến 25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội được tổ chức với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, thể hiện tinh thần xuyên suốt của toàn Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh các đại biểu chính thức, Đại hội sẽ đón các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu đến dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ đề Đại hội được xác định với tầm nhìn dài hạn, bao quát cả mục tiêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, nhấn mạnh khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự cường, tự tin, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh và hạnh phúc.

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua nhiều văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và định hướng sửa đổi, bổ sung; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh quá trình chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc, bài bản, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm. Công tác chuẩn bị được thực hiện với tinh thần đổi mới, cầu thị và trách nhiệm cao.

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng văn kiện, Đảng đã thực hiện một bước cải cách quan trọng khi tích hợp ba báo cáo lớn: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng – thành một Báo cáo chính trị thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt và khả thi.

Lần đầu tiên, Văn kiện Đại hội có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, nhằm bảo đảm nghị quyết có thể triển khai ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến tham gia, thể hiện sự đồng thuận cao giữa ý Đảng và lòng dân.

Đối với công tác nhân sự, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Công tác nhân sự bảo đảm hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới; giữa chuyên môn đào tạo với năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với yêu cầu phát triển lâu dài. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác và sự cống hiến của cán bộ làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, công tác tổ chức, hậu cần phục vụ Đại hội đến nay đã cơ bản hoàn thành. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai toàn diện, nghiêm ngặt. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sớm, bài bản, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

CỤ THỂ HOÁ TƯ DUY BẰNG NHỮNG QUYẾT SÁCH CHIẾN LƯỢC

Việt Nam đã gửi thông báo chính thức và mời các chính đảng, đoàn ngoại giao tham dự phiên Khai mạc và Bế mạc Đại hội. Dự kiến có khoảng 600 nhà báo trong nước và gần 80 nhà báo quốc tế theo dõi, đưa tin về Đại hội XIV.

Trả lời câu hỏi về ý nghĩa và những điểm nổi bật của Đại hội XIV, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

Quang cảnh Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhân dân kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đúng với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Dự thảo Văn kiện Đại hội nhấn mạnh tinh thần chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Điểm mới quan trọng của Đại hội XIV là đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, với trọng tâm là hoàn thiện thể chế phát triển bền vững đất nước. Khác với các kỳ trước chủ yếu tập trung vào thể chế kinh tế, Văn kiện Đại hội lần này mở rộng cách tiếp cận toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nội hàm phát triển nhanh và bền vững được làm rõ hơn, nhấn mạnh vai trò của môi trường bên cạnh hai trụ cột kinh tế và xã hội, cùng với việc bảo đảm ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa. Phát triển được xác định vừa là điều kiện để ổn định, vừa là động lực để tạo đột phá.

Một điểm mới xuyên suốt trong dự thảo Văn kiện là xác lập mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với các xu thế chuyển đổi lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi nguồn nhân lực. Mô hình này nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Cùng với kinh tế, Văn kiện nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, động lực của phát triển. Lần đầu tiên, quốc phòng, an ninh cùng với đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn bó chặt chẽ với phát triển đất nước.

Các nội dung về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, được xác định là trụ cột quan trọng để xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.

Tại họp báo, lãnh đạo các cơ quan chủ trì cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến Đại hội XIV như: nội dung cốt lõi của Văn kiện, công tác nhân sự, quy chế làm việc của Đại hội, điều kiện tác nghiệp của báo chí tại Trung tâm Báo chí.

Phát biểu kết luận họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong tiến trình đó, báo chí không chỉ phản ánh thông tin mà còn góp phần định hướng nhận thức, củng cố đồng thuận xã hội và lan tỏa niềm tin phát triển.

Việc tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV thể hiện tinh thần cởi mở, minh bạch, chủ động hội nhập và tăng cường đối thoại, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới và phát triển tới bạn bè quốc tế.