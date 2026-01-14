Giá mua, bán vàng nhẫn điều chỉnh tăng 3 lần trong 1 ngày

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 14/01/2026
Mai Nhi
14/01/2026, 19:29
Đóng cửa phiên 14/1, giá mua, bán vàng nhẫn tại các hệ thống lớn ghi nhận 3 nhịp tăng liên tiếp với mức tăng lên tới cả triệu đồng. Trong khi đó, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng…
Sau nhịp đi ngang trong phiên phiên hôm qua (13/1/2026), giá giao dịch vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay (14/1).
Chốt phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm đều đặt giá mua vàng miếng ở mức 160,9 triệu và giá bán vàng miếng ở mức 162,9 triệu đồng/lượng. Sang phiên chiều, các doanh nghiệp này tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán ở mức 161,5 triệu – 163,5 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 13/1, giá giao dịch vàng miếng tại các doanh nghiệp này đều tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng mức điều chỉnh trên, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều “neo cứng” giá bán vàng miếng chốt phiên ở mức 163,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết lần lượt ở mức 161,6 triệu và 161 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng là đơn vị duy nhất đẩy giá vàng miếng mua vào cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, đặt giá giao dịch ở mức 162 triệu – 163,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/1, giá mua vàng miếng tăng 1,3 triệu đồng/lượng còn giá bán vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng/lượng.
Như vậy, trong phiên 14/1, chênh lệch giá mua – bán vàng miếng SJC vẫn phổ biến ở mức 2 triệu đồng/lượng. Dù chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua nhưng vẫn ở mức thấp nhất trên thị trường là 1,5 triệu đồng.
Trong khi đó, chênh lệch giá vàng nhẫn ở mức cao hơn, phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng điều chỉnh tăng tới 3 nhịp liên tiếp, dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ, Công ty SJC duy trì giá giao dịch ở mức 157,4 triệu – 159,9 triệu đồng/lượng ( mua – bán) trong suốt phiên sáng.
Mở cửa phiên chiều, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 157,9 triệu – 160,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến khi đóng cửa phiên. So với giá chốt phiên 13/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên sáng tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 159,9 triệu – 162,9 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.
Sang phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giao dịch ở mức 160,5 triệu – 163,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 13/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý mở cửa phiên sáng niêm yết ở mức 158,2 triệu – 161,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 14 giờ ngày 14/1, doanh nghiệp này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên đến khi chốt phiên. So với giá chốt phiên 13/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm vẫn niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ổn định ở mức 150,5 triệu – 153,5 triệu đồng/lượng trong phiên sáng. Mở cửa phiên chiều, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 151 triệu – 154, triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/1, giá giao dịch vàng nhẫn tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại PNJ, mức điều chỉnh và biên độ chênh lệch giữa các dòng sản phẩm tương đối đồng đều. Cụ thể, vàng nhẫn trơn PNJ, vàng Kim Bảo PNJ 999.9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 đều tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 158 triệu đồng mua vào và 161 triệu đồng bán ra, tương ứng mức chênh lệch là 3 triệu đồng/lượng.
Sau 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên 13/1, với mức 158,5 triệu đồng mua vào và 161,5 triệu đồng bán ra.
Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp với tổng mức tăng là 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá chốt phiên sáng ở mức 159,9 triệu – 162,9 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Mở cửa phiên chiều, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giao dịch ở mức 160,5 triệu – 163,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên. So với giá chốt phiên 13/1, đây là thương hiệu có mức điều chỉnh cao nhất, ở mức 1,9 triệu đồng/lượng nhưng biên độ giá mua – bán vẫn giữ nguyên 3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 17 giờ ngày 14/1, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng mạnh hơn 1%, tiến lên mốc 4.634,8 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 14,53 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này dao động từ 5,03 triệu – 14,53 triệu đồng/lượng.
Như vậy, so với mức đỉnh 21,57 triệu đồng/lượng vào ngày 17/10, khoảng cách giá vàng nhẫn tại Mi Hồng so với giá vàng thế giới đã giảm 76,68%.
