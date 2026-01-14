Tiến độ giải ngân quà Tết : Đã chi cho người có công 703 tỷ đồng

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước, tiến độ giải ngân quà Tết cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Tính đến 6/1, chi cho người có công với cách mạng đạt 703,0 tỷ đồng; chi cho đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội đạt 1.796,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện có những khó khăn về dữ liệu, địa bàn và khâu tổ chức chi trả…

Theo ông Nguyễn Thế Anh, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp chế thuộc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, cho biết Kho bạc Nhà nước, thời gian vừa qua Kho bạc Nhà nước đã ban hành các công văn gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất nội dung phối hợp, đồng thời có công văn yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố tập trung cao độ, bảo đảm công tác chi trả quà Tết diễn ra kịp thời, chính xác.

Kho bạc Nhà nước cũng hướng dẫn thống nhất việc hạch toán kinh phí tặng quà theo Mã nguồn 26-Kinh phí tặng quà nhân dân, cùng các mã mục lục ngân sách nhà nước, cụ thể: Khoản 371 đối với người có công với cách mạng và Khoản 398 đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác.

Ngoài ra, để bảo đảm tiến độ chi trả, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách nhiệm hỗ trợ UBND cấp xã nhập dự toán vào hệ thống TABMIS kịp thời, đầy đủ, tạo cơ sở cho việc rút dự toán và giải ngân theo đúng quy định.

Về tiến độ giải ngân, đến 11h30 ngày 6/1/2026, toàn quốc có 3.321/3.321 xã đã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước, đạt tỷ lệ 100%.

Tổng dự toán được giao là 2.715,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 2.513,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 201,7 tỷ đồng. Tổng số tiền đã rút dự toán đạt 2.499,1 tỷ đồng, tương đương 92,03% dự toán.

Xét theo đối tượng, chi cho người có công với cách mạng đạt 703,0 tỷ đồng; chi cho đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội đạt 1.796,1 tỷ đồng.

Xét theo hình thức chi trả, chi bằng tiền mặt chiếm 65,32%, tương ứng 1.632,4 tỷ đồng, trong khi chi chuyển khoản chiếm 34,68%, tương ứng 866,7 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước đã hướng dẫn các địa phương thực hiện linh hoạt 2 hình thức chi trả, trong đó ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt. Với các đối tượng có tài khoản, Kho bạc Nhà nước phối hợp với ngân hàng thương mại chuyển tiền trực tiếp từ dự toán ngân sách xã vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản an sinh xã hội liên kết VNeID của người thụ hưởng.

Đối với các trường hợp chưa có tài khoản, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng tiền mặt cho UBND cấp xã. Các đơn vị trong hệ thống ưu tiên kiểm soát hồ sơ "ngay trong ngày" để bảo đảm người dân sớm nhận được tiền theo quy định.

Qua triển khai thực tế, đã ghi nhận được một số khó khăn, vướng mắc, ví dụ như: danh sách các nhóm đối tượng đôi khi còn trùng lắp hoặc thông tin tài khoản chưa chính xác; một số địa phương phát sinh đối tượng thực tế cao hơn dự toán, phải báo cáo để tạm bổ sung dự toán ngân sách địa phương; một số khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, việc rút và vận chuyển tiền mặt về xã gặp khó khăn nhất định…

Tuy nhiên, Theo ông Nguyễn Thế Anh, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp chế thuộc Kho bạc Nhà nước, các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đã dành ưu tiên tối đa, chủ động hỗ trợ các đơn vị giao dịch, đảm bảo hoàn thành kịp thời việc rút đủ kinh phí để các đơn vị thực hiện chi cho người thụ hưởng theo đúng quy định.