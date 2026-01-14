SIC tiếp tục thoái vốn, giá cổ phiếu VNM tăng kịch trần

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Hà Anh
14/01/2026, 21:47
SIC tiếp tục đăng ký bán hết 1,45 triệu cổ phiếu, chiếm 0,069%, từ ngày 19/1 đến ngày 17/2/2026 nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).
Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa thông báo không bán ra cổ phiếu Vinamilk nào trong tổng số 1,45 triệu cổ phiếu (tương ứng 0,069% vốn điều lệ) đã đăng ký bán từ ngày 10/12/2025 đến ngày 8/1/2026. Nguyên nhân được SIC đưa ra là do biến động của thị trường.
Ngay sau đó, SIC tiếp tục đăng ký bán hết 1,45 triệu cổ phiếu, chiếm 0,069%, từ ngày 19/1 đến ngày 17/2/2026 nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Được biết, SIC là công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hiện SCIC là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk, nắm giữ gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 36% vốn điều lệ.
Hiện, ông Vũ Trí Thức - thành viên HĐQT VNM - Chủ tịch HĐTV SIC; bà Đặng Thị Thu Hà - thành viên HĐQT VNM cũng là người đại diện phần vốn sở hữu của SCIC - chủ sở hữu của SIC tại VNM và ông Lê Thành Liêm - thành viên HĐQT điều hành, Giám đốc điều hành tài chính VNM và cũng là người đại diện phần vốn sở hữu của SCIC - chủ sở hữu của SIC tại VNM.
Trước đó, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký bán 96.094.631 cổ phiếu VNM, từ ngày 22/12 đến ngày 20/1/2026. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn hoặc thông qua VSD.
Ở chiều ngược lại, F&N sẽ thông qua công ty con F&N Dairy Investments Pte. Ltd. (FNDI) để mua 96.094.631 cổ phiếu VNM.
Kết quả, ngày 22/12, F&N Dairy Investments Pte. Ltd (Singapore) công bố đã mua thành công 96.094.631 cổ phiếu VNM theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên HOSE.
Sau giao dịch trên, F&N tăng tỷ lệ nắm giữ lên gần 522,3 triệu cổ phiếu, chiếm 24,99% vốn điều lệ VNM; còn Platinum Victory Pte. Ltd giảm sở hữu từ 221,856 triệu cổ phiếu, chiếm 10,62% về còn hơn 125,76 triệu cổ phiếu, chiếm 6,02%.
Như vậy với tỷ lệ sở hữu 24,99% tại VNM thì F&N tiếp tục là cổ đông lớn thứ 2 tại Vinamilk, sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) với 36,02%.
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 22/12 có 96.139.631 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận có giá trị 6.013.881.642.205 đồng - tương ứng 62.553,6 đồng/cổ phiếu. Trong khi chốt phiên giao dịch ngày 22/12, giá cổ phiếu VNM đạt 63.200 đồng/cổ phiếu. Còn chốt phiên giao dịch ngày 14/1/2026, giá cổ phiếu VNM tăng thêm 6,95% lên 67.700 đồng/cổ phiếu.
Xung đột chiến tranh toàn cầu khiến các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đối mặt rủi ro phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Việt Nam cần tăng cường tự chủ nguồn cung năng lượng, vì vậy phát triển ngành công nghiệp dầu khí nội địa là quan trọng.
Nếu thành công, vốn điều lệ TCX sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng từ 23.113 tỷ lên 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.
Cổ đông công ty thống nhất nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 là hơn 722,5 tỷ đồng - trong đó có gần 141 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại có thể sử dụng và hơn 581,6 tỷ hoàn nhập nêu trên.
Nguyên nhân xử phạt là do STG đã có loạt hành vi vi phạm hành chính như: Khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm số tiền thuế phải nộp.
