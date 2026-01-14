Thứ Tư, 14/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SIC tiếp tục thoái vốn, giá cổ phiếu VNM tăng kịch trần

Hà Anh

14/01/2026, 21:47

SIC tiếp tục đăng ký bán hết 1,45 triệu cổ phiếu, chiếm 0,069%, từ ngày 19/1 đến ngày 17/2/2026 nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNM trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VNM trên TradingView.

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa thông báo không bán ra cổ phiếu Vinamilk nào trong tổng số 1,45 triệu cổ phiếu (tương ứng 0,069% vốn điều lệ) đã đăng ký bán từ ngày 10/12/2025 đến ngày 8/1/2026. Nguyên nhân được SIC đưa ra là do biến động của thị trường.

Ngay sau đó, SIC tiếp tục đăng ký bán hết 1,45 triệu cổ phiếu, chiếm 0,069%, từ ngày 19/1 đến ngày 17/2/2026 nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Được biết, SIC là công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hiện SCIC là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk, nắm giữ gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 36% vốn điều lệ.

Hiện, ông Vũ Trí Thức - thành viên HĐQT VNM - Chủ tịch HĐTV SIC; bà Đặng Thị Thu Hà - thành viên HĐQT VNM cũng là người đại diện phần vốn sở hữu của SCIC - chủ sở hữu của SIC tại VNM và ông Lê Thành Liêm - thành viên HĐQT điều hành, Giám đốc điều hành tài chính VNM và cũng là người đại diện phần vốn sở hữu của SCIC - chủ sở hữu của SIC tại VNM.

Trước đó, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký bán 96.094.631 cổ phiếu VNM, từ ngày 22/12 đến ngày 20/1/2026. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn hoặc thông qua VSD.

Ở chiều ngược lại, F&N sẽ thông qua công ty con F&N Dairy Investments Pte. Ltd. (FNDI) để mua 96.094.631 cổ phiếu VNM.

Kết quả, ngày 22/12, F&N Dairy Investments Pte. Ltd (Singapore) công bố đã mua thành công 96.094.631 cổ phiếu VNM theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên HOSE.

Sau giao dịch trên, F&N tăng tỷ lệ nắm giữ lên gần 522,3 triệu cổ phiếu, chiếm 24,99% vốn điều lệ VNM; còn Platinum Victory Pte. Ltd giảm sở hữu từ 221,856 triệu cổ phiếu, chiếm 10,62% về còn hơn 125,76 triệu cổ phiếu, chiếm 6,02%.

Như vậy với tỷ lệ sở hữu 24,99% tại VNM thì F&N tiếp tục là cổ đông lớn thứ 2 tại Vinamilk, sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) với 36,02%.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 22/12 có 96.139.631 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận có giá trị 6.013.881.642.205 đồng - tương ứng 62.553,6 đồng/cổ phiếu. Trong khi chốt phiên giao dịch ngày 22/12, giá cổ phiếu VNM đạt 63.200 đồng/cổ phiếu. Còn chốt phiên giao dịch ngày 14/1/2026, giá cổ phiếu VNM tăng thêm 6,95% lên 67.700 đồng/cổ phiếu.

Hai quỹ ngoại Singapore đăng ký mua vào gần 21 triệu cổ phiếu VNM

07:29, 01/08/2025

VNM sẽ chi hơn 9.000 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông năm 2024

07:50, 02/04/2025

Năm 2024, một số quỹ đã điều chỉnh danh mục tại VNM

16:28, 24/03/2025

Từ khóa:

chứng khoán F&N Platinum Victory SCIC SIC VNM

Đọc thêm

Hàng loạt chính sách được điều chỉnh tích cực cho ngành dầu khí

Hàng loạt chính sách được điều chỉnh tích cực cho ngành dầu khí

Xung đột chiến tranh toàn cầu khiến các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đối mặt rủi ro phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Việt Nam cần tăng cường tự chủ nguồn cung năng lượng, vì vậy phát triển ngành công nghiệp dầu khí nội địa là quan trọng.

TCX phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP cho 22 cán bộ nhân viên

Nếu thành công, vốn điều lệ TCX sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng từ 23.113 tỷ lên 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.

Cổ đông BBC phê duyệt cổ tức kỷ lục 373,5% trước khi rời sàn

Cổ đông công ty thống nhất nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 là hơn 722,5 tỷ đồng - trong đó có gần 141 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại có thể sử dụng và hơn 581,6 tỷ hoàn nhập nêu trên.

STG bị phạt 3,8 tỷ đồng vì vi phạm thuế và hóa đơn

Nguyên nhân xử phạt là do STG đã có loạt hành vi vi phạm hành chính như: Khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Thay đổi kế hoạch, Tổng giám đốc VNS không mua vào như dự kiến

Hiện, ông Duy vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp 3.890.020 cổ phiếu, chiếm 5,7%.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Công tác nhân sự phải đặt chất lượng lên hàng đầu

Tiêu điểm

2

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Tiêu điểm

3

Trung Quốc thặng dư thương mại gần 1,2 nghìn tỷ USD trong năm 2025

Thế giới

4

Giá mua, bán vàng nhẫn điều chỉnh tăng 3 lần trong 1 ngày

Tài chính

5

CEO JPMorgan Chase: Gây sức ép lên Fed có thể đẩy lạm phát tăng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy