Phú Thọ: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kiến tạo môi trường kinh doanh năm 2026

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2025, cùng với định hướng xúc tiến đầu tư cho năm 2026, cho thấy quyết tâm đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ĐA CHIỀU, NÂNG TẦM HÌNH ẢNH ĐỊA PHƯƠNG

Một trong những điểm nổi bật của năm 2025 là hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) được triển khai mạnh mẽ, bài bản và đa dạng hơn. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (XTĐT&HTDN) của tỉnh - sau khi được kiện toàn và đi vào hoạt động đầy đủ - đã trở thành đầu mối quan trọng kết nối chính quyền với doanh nghiệp, đồng thời là “cửa ngõ” giới thiệu hình ảnh Phú Thọ tới các thị trường tiềm năng.

Trên mặt trận truyền thông, môi trường đầu tư của tỉnh liên tục được quảng bá trên các tạp chí kinh tế hàng đầu như VnEconomy, Vietnam Business Forum, Diễn đàn Doanh nghiệp…, cùng với kênh truyền hình và báo chí địa phương. Những nội dung này tập trung giới thiệu tiềm năng công nghiệp, quỹ đất sạch, hạ tầng khu công nghiệp, nguồn nhân lực, chính sách ưu đãi và định hướng phát triển của tỉnh - các yếu tố mà nhà đầu tư quốc tế quan tâm hàng đầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn lớn như Honda, Toyota, Young Poong, Signetics (Hàn Quốc), Vingroup, Sumitomo, Sojitz, cùng các đoàn doanh nghiệp từ Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc. Điểm đáng chú ý là các tập đoàn này không chỉ đến tìm hiểu đầu tư mà còn đặt vấn đề hợp tác về công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, năng lượng, cam kết Net Zero, phát triển đô thị - giáo dục, logistics và cả bất động sản công nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư quy mô lớn như “Diễn đàn giải pháp xanh toàn diện KCN và XTĐT”, “Xúc tiến đầu tư Vĩnh Phúc - Hàn Quốc”, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Vĩnh Phúc 2024… Những hoạt động này góp phần gia tăng nhận diện của Phú Thọ trên bản đồ đầu tư công nghiệp miền Bắc và nâng cao mức độ quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP, THÚC ĐẨY DÒNG VỐN ĐẦU TƯ

Không chỉ dừng lại ở xúc tiến, Phú Thọ còn chú trọng đẩy mạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Trung tâm XTĐT&HTDN đã hỗ trợ nhiều nhà đầu tư trong công tác khảo sát và lập hồ sơ dự án, trong đó có IMarket Việt Nam (hạ tầng KCN và sân golf), KinderWorld (khu đô thị giáo dục 50 ha), SuperPort Việt Nam (logistics), Huynwoo Vina, Y khoa Hoàn Mỹ…

Chương trình “Gặp gỡ doanh nhân với lãnh đạo UBND tỉnh” được duy trì định kỳ, trở thành kênh đối thoại trực tiếp giúp nắm bắt phản ánh từ doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và đề ra giải pháp xử lý kịp thời. Không ít khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đã được tháo gỡ qua các chương trình này.

Một trong những bước tiến mới đáng ghi nhận là tỉnh đang xây dựng hệ thống dữ liệu và trang thông tin XTĐT hiện đại, cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Cùng với đó, bộ tài liệu xúc tiến đầu tư đa ngữ (Việt - Anh - Nhật - Hàn - Trung) và phim quảng bá đang chuẩn bị phát hành trong năm 2025, tạo thành “bộ công cụ” tiếp thị đầu tư chuyên nghiệp.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, kết quả thu hút đầu tư trong 10 tháng đầu năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật: FDI đạt 1,219 tỷ USD, tăng 84% và vượt 115,1% mục tiêu cả năm; DDI đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, gấp gần ba lần so cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới vượt 4.000, tăng 58,2% và vượt kế hoạch 15%.

Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy môi trường đầu tư - kinh doanh của Phú Thọ đang ngày càng hấp dẫn và có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn so với các địa phương lân cận.

Các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, hiệu quả sử dụng đất cao... được ưu tiên đầu tư vào các KCN của tỉnh. (Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ)

NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG BỨC TRANH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2025 của UBND tỉnh cho thấy bức tranh kinh tế khá tích cực, với nhiều chỉ số tăng trưởng mạnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 26,94%, phản ánh sự phục hồi mạnh của các ngành then chốt như linh kiện điện tử, chế tạo thiết bị, thép và xi măng. Các sản phẩm chủ lực như máy tính xách tay, điều hòa, sắt thép đều tăng trưởng hai chữ số.

Dù nông nghiệp gặp khó khăn do thời tiết và dịch bệnh, thủy sản và lâm nghiệp vẫn duy trì ổn định. Mảng dịch vụ tăng trưởng tốt với tổng mức bán lẻ 10 tháng tăng 14,38%, doanh thu du lịch ước đạt 12,8 nghìn tỷ đồng, cùng với hệ thống vận tải, logistics hoạt động sôi động hơn.

Về tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách đạt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 17,6% dự toán Trung ương giao. Giải ngân đầu tư công đạt 56%, trong đó phần vốn Thủ tướng giao đạt 82,5% - mức cao so với bình quân các địa phương.

Về cải cách hành chính và chuyển đổi số, tỉnh tiếp tục thực hiện mạnh mẽ mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị và giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Hoạt động y tế, giáo dục, lao động - việc làm, an sinh xã hội đều đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố nền tảng phát triển bền vững.

Công ty TNHH Golden Vigorous, tại Khu 1 xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông. (Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ)

KHÁT VỌNG TĂNG TỐC : TỪ XÚC TIẾN ĐẾN KIẾN TẠO ĐẦU TƯ

Năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, trong đó xúc tiến đầu tư giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của tỉnh. Phú Thọ đặt mục tiêu chuyển từ “xúc tiến thụ động” sang “kiến tạo môi trường đầu tư chủ động, linh hoạt và chuyên nghiệp”.

Trước hết, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn XTĐT ra nước ngoài tại các thị trường chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, UAE, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Úc, New Zealand và Singapore. Đồng thời, phối hợp với đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tổ chức 3-5 hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ ngay trong năm 2026.

Thứ hai, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu đầu tư - kinh doanh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên, duy trì trang thông tin XTĐT và phát hành bộ tài liệu giới thiệu môi trường đầu tư đa ngữ.

Thứ ba, cải cách hành chính sẽ được đẩy mạnh với phương châm “nhanh – minh bạch – đồng bộ”, tạo sự thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước sẽ tiếp tục được triển khai thông qua các kênh đối thoại định kỳ.

Cuối cùng, Phú Thọ sẽ tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp điện tử, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, sản xuất xanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, tỉnh xác định thu hút các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư xanh và các dự án có tác động lan tỏa sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Phú Thọ đang cho thấy cách tiếp cận mới: không chỉ quảng bá tiềm năng, mà còn chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn và kiến tạo môi trường đầu tư thực chất cho doanh nghiệp. Những kết quả nổi bật của năm 2025 - từ quy mô vốn FDI tăng trưởng ấn tượng đến sự chuyển động mạnh mẽ của chính quyền hai cấp - đã tạo ra nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bước sang năm 2026, với chiến lược xúc tiến đầu tư chủ động, dữ liệu hóa, chuyên nghiệp hóa và mở rộng hợp tác quốc tế, Phú Thọ có đầy đủ cơ sở để kỳ vọng vào một giai đoạn bứt phá mới. Khi các dòng vốn chất lượng cao, các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp tiên phong tiếp tục tìm đến, tỉnh không chỉ thu hút dự án, mà còn thu hút tri thức, công nghệ, tiêu chuẩn quản trị hiện đại.

Hành trình xây dựng “điểm đến đầu tư thân thiện - minh bạch - hiệu quả” đang được hiện thực hóa từng ngày. Và nếu duy trì được tinh thần đổi mới, quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh và kiên trì với chiến lược phát triển xanh - bền vững, Phú Thọ hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng mới trên bản đồ kinh tế Việt Nam trong những năm tới.