Phường Cái Răng - Từ vị thế cửa ngõ đến trung tâm phồn hoa mới

Từ vị trí “cửa ngõ phía Nam” Cần Thơ, Cái Răng đang chuyển mình mạnh mẽ, đón sóng đầu tư và phát triển hạ tầng đồng bộ. Nằm giữa trung tâm hành chính – kinh tế – giáo dục mới của thành phố, nơi đây dần khẳng định sức hút của một đô thị trẻ, năng động và đầy tiềm năng.

CÁI RĂNG: NƠI HỘI TỤ HẠ TẦNG, DÒNG VỐN VÀ NHỊP SỐNG ĐÔ THỊ MỚI

Từ lâu, quận Cái Răng (cũ) đã được xem là “cửa ngõ phía Nam” của Cần Thơ, nằm trên hành lang kinh tế trọng điểm kết nối TP.HCM – miền Tây Nam Bộ, nơi tập trung hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như tuyến Nam Sông Hậu, quốc lộ 1A, quốc lộ 91B, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, cao tốc Châu Đốc – Sóc Trăng – Cần Thơ. Sau khi Cần Thơ sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng (theo Nghị quyết 06/2025), khu vực này trở thành trung tâm hành chính – kinh tế – giáo dục - thương mại - dịch vụ của thành phố mở rộng, hội tụ hạ tầng, dòng vốn và lực lượng lao động chất lượng cao.

Trong đó, phường Cái Răng là trung tâm thương mại, dịch vụ, xác lập trên cơ sở nhập phường Lê Bình, phường Thường Thạnh, phường Ba Láng và phường Hưng Thạnh - nơi giao thoa giữa đô thị hiện đại và miền sông nước đặc trưng của Tây Nam Bộ; có sông Cần Thơ và nhiều kênh rạch, có nhiều cây cầu đẹp bắc qua sông Cần Thơ như cầu Cái Răng, cầu Trần Hoàng Na, cầu Hưng Lợi và cầu Ba Láng chuẩn bị khởi công tạo nên cảnh quan sông nước thơ mộng và thuận lợi cho giao thông thủy, bộ; có Chợ nổi Cái Răng là một trong những khu chợ nổi lớn nhất miền Tây.

Vị thế cửa ngõ của phường Cái Răng, nơi hội tụ các yếu tố ‘tam cận’ – gần sông, gần đường, gần trung tâm – đang giúp nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư và cư dân đô thị mới.

Theo quy hoạch, phường Cái Răng sẽ là một phần của khu vực đô thị hóa mạnh mẽ, nằm cách khu hành chính tập trung mới tại trung tâm đô thị phía Nam (nay là phường Hưng Phú - quận Cái Răng cũ) khoảng 6km. Đây là dự án được quy hoạch theo phê duyệt của UBND TP.Cần Thơ có quy mô 20 ha, với hơn 10 ha dành cho các cơ quan hành chính, phần còn lại là trung tâm văn hóa, thương mại và dịch vụ công cộng, trở thành đầu mối vận hành bộ máy hành chính – kinh tế mới của thành phố.

Về văn hóa – xã hội , trên địa bàn phường Cái Răng có trường đại học Tây Đô, trường chuyên Lý Tự Trọng, phổ thông Nguyễn Việt Dũng, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và 14 điểm trường mầm non mẫu giáo và trung học phổ thông; bệnh viện đa khoa Nam Cần Thơ; nhà ở xã hội…

Sự đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ đã tạo nên lực hấp dẫn mới cho khu vực phía Nam thành phố. Dòng người và dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh về Cái Răng, đặc biệt là nhóm chuyên gia, doanh nhân trẻ và gia đình trí thức. Nhu cầu về nhà ở gắn với tiện ích và pháp lý minh bạch gia tăng nhanh, khiến khu vực này trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản Cần Thơ.

NAM LONG II CENTRAL LAKE: ĐÔ THỊ TÍCH HỢP TỌA LẠC NGAY “TRÁI TIM” CẦN THƠ MỚI

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của đô thị trung tâm, Nam Long II Central Lake nổi bật như một mô hình đô thị tích hợp kiểu mẫu, đánh dấu bước chuyển mình của thành phố trong kiến tạo hệ sinh thái sống toàn diện.

Trên tổng diện tích 43,8 ha, dự án dành hơn 60% không gian cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng. Hệ thống hạ tầng nội khu được quy hoạch đồng bộ với hồ trung tâm 3,36 ha, khu thể thao đa năng 5.700 m2, trường học liên cấp 1,15 ha, khu y tế 1.700 m2 và trung tâm thương mại – dịch vụ 9.800 m2. Tại đây, cư dân có thể sống, học tập, làm việc và tận hưởng các tiện ích ngay trong nội khu mà không cần di chuyển xa, đúng tinh thần “all-in-one” đang thịnh hành tại các đô thị hiện đại.

Nam Long II Central Lake - khu đô thị tích hợp có quy mô lớn bậc nhất Cần Thơ.

Với vị trí trung tâm phường Cái Răng, Nam Long II Central Lake hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch khu hành chính 20 ha và chuỗi công trình hạ tầng xung quanh. Các dòng sản phẩm đất nền đã có sổ đỏ và shophouse (nhà phố thương mại) xây sẵn tại đây được đánh giá cao về tính an toàn pháp lý, tiềm năng khai thác thương mại và khả năng gia tăng giá trị theo tiến trình phát triển đô thị. Nhà đầu tư sở hữu sản phẩm ở giai đoạn đầu sẽ có cơ hội đón đầu nhịp tăng trưởng kinh tế - dân cư của thành phố Cần Thơ hợp nhất.

Sức sống và cộng đồng cư dân sôi động giúp Nam Long II Central Lake khẳng định vị thế đô thị đáng sống bậc nhất Cần Thơ.

Theo Vietnam Report, Nam Long hiện nằm trong Top 2 chủ đầu tư uy tín năm 2025, là thương hiệu gắn liền với hành trình hơn hai thập kỷ phát triển tại Tây Đô. Từ các khu đô thị kiểu mẫu như Nam Long Cần Thơ 1, Nam Long Hồng Phát, đến Nam Long II Central Lake, doanh nghiệp này không chỉ kiến tạo không gian sống mà còn góp phần định hình diện mạo mới cho thành phố.

Dự án đô thị tích hợp kiểu mẫu tại phường Cái Răng hội tụ vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch và hệ sinh thái sống toàn diện vì thế càng được nhìn nhận là sự kết hợp giữa tầm nhìn phát triển bền vững và giá trị đầu tư chiến lược, song hành cùng quá trình đô thị hóa và mở rộng tầm vóc của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn phát triển mới.