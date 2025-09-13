Thứ Bảy, 13/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

PJICO 8 năm liên tiếp được AM Best duy trì xếp hạng tín nhiệm tốt

Tuấn Sơn

13/09/2025, 09:01

Năm 2025, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tiếp tục được AM Best công bố xếp hạng năng lực tài chính (FSR) ở mức B++ (tốt), xếp hạng năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) ở mức “bbb” (tốt) và xếp hạng theo Thang điểm Quốc gia Việt Nam (NSR) ở mức cao nhất aaa.VN (xuất sắc). Triển vọng các xếp hạng đều được đánh giá là Ổn định.

VnEconomy

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, PJICO được tổ chức xếp hạng tín nhiệm ngành bảo hiểm hàng đầu thế giới, duy trì xếp hạng năng lực tài chính ở mức tốt. Các đánh giá này phản ánh sức mạnh năng lực tài chính vững chắc, năng lực quản trị rủi ro phù hợp của PJICO trong bối cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, hướng đến các chuẩn mực quốc tế về năng lực tài chính, an toàn vốn và hiệu quả khai thác bảo hiểm.

AM Best đánh giá hiệu quả hoạt động của PJICO ở mức mạnh, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân 5 năm (2020 - 2024) đạt 12,6%. Năm 2024, doanh thu của PJICO vượt mốc 5.000 tỷ đồng, đạt 5.279 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm trước, hoàn thành 111% kế hoạch. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.396 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 291 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu ước đạt 2.590 tỷ đồng, tương đương 50,1% kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc hơn 2.200 tỷ đồng; phí nhận tái bảo hiểm 113 tỷ đồng (52,8% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế 198 tỷ đồng (64,7% kế hoạch). Đáng chú ý, nhiều đơn vị thành viên đã vượt chỉ tiêu, cho thấy năng lực quản trị hiệu quả và nội lực phát triển ngày càng mạnh.

Năm 2025, PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.175 tỷ đồng; doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 306 tỷ đồng – thể hiện quyết tâm và định hướng vững chắc mà doanh nghiệp đã bền bỉ tích lũy suốt hơn 30 năm phát triển.

Với nền tảng tài chính vững chắc, mạng lưới rộng khắp và định hướng khách hàng làm trung tâm, PJICO tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng danh mục sản phẩm hiện đại, đa dạng kênh phân phối và tối ưu hoạt động quản trị – kinh doanh. Đây chính là các nền tảng quan trọng giúp PJICO hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường.

Từ khóa:

PJICO Vneconomy

Đọc thêm

Phòng ngừa rủi ro lừa đảo trực tuyến với bảo hiểm an ninh mạng

Phòng ngừa rủi ro lừa đảo trực tuyến với bảo hiểm an ninh mạng

Bảo hiểm an ninh mạng với mức phí chỉ từ vài nghìn đồng có thể giúp hỗ trợ phần nào thiệt hại tài chính cho người dùng trong trường hợp không may bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến bổ sung 15 dự án luật vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Dự kiến bổ sung 15 dự án luật vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025...

VCCI: Cần minh bạch cơ chế hoàn trả tiền thuê đất, tránh để doanh nghiệp lúng túng

VCCI: Cần minh bạch cơ chế hoàn trả tiền thuê đất, tránh để doanh nghiệp lúng túng

Theo VCCI, nhiều điểm trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 198/2025/QH15 còn thiếu rõ ràng, từ cơ chế hoàn trả tiền thuê đất đến thủ tục cho thuê tài sản công. Nếu không được điều chỉnh, các quy định này có thể gây chồng chéo, làm khó doanh nghiệp…

Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi

Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi

Chính phủ đã ban hành Nghị định 230/2025/NĐ-CP, hiệu lực 19/8/2025, trong đó đề cập giảm 30% tiền thuê đất năm 2025. Thuế. TP. Hà Nội khuyến cáo: nếu chủ đầu tư không kịp thời phân bổ khoản giảm cho diện tích đã cho thuê lại trong vòng 30 ngày, toàn bộ chính sách hỗ trợ sẽ bị hủy bỏ…

Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi dữ liệu tại CIC

Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi dữ liệu tại CIC

Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) không bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như: tài khoản tiền gửi, số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), hoặc lịch sử giao dịch của khách hàng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

Tiêu điểm

2

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Tiêu điểm

3

Thanh Hóa dự kiến khen thưởng 80 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025

Doanh nghiệp

4

Chiến lược tiếp thị mới cho các hãng hàng không

Du lịch

5

Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: