Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Nhiều năm qua, Prudential Việt Nam liên tục được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, thể hiện rõ cam kết tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam.

Theo số liệu tổng hợp, chỉ riêng thuế thu nhập doanh nghiệp, Prudential Việt Nam đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 5.190 tỷ đồng trong giai đoạn 2016–2025. Doanh nghiệp cho biết, việc thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính luôn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Trong tổng kết năm 2024 của Kho bạc Nhà nước, có 89 tập thể được biểu dương về đóng góp ngân sách cho TP.HCM, trong đó 59 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp. Đáng chú ý, tại khối doanh nghiệp này, chỉ 33 doanh nghiệp có mức đóng góp thuế trên 1.000 tỷ đồng, và ở nhóm tài chính – bảo hiểm, Prudential Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất góp mặt trong “Câu lạc bộ nộp thuế nghìn tỷ”. Năm 2025, Prudential Việt Nam tiếp tục nhận bằng khen cho đóng góp thuế trên nghìn tỷ.

Bằng khen thuế của Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho các đóng góp thuế của Prudential Việt Nam trong 2025.

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, giai đoạn 2020–2023, doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ nộp gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế, riêng năm 2023 đạt 1.231 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp có trách nhiệm với ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh toàn ngành bảo hiểm còn đối mặt với nhiều thách thức, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy năm 2024, doanh thu phí toàn thị trường ước đạt 227.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ; trong đó bảo hiểm nhân thọ đạt 149.200 tỷ đồng, giảm khoảng 5%. Dù vậy, đây được xem là nền tảng để ngành từng bước tạo đà phục hồi và tăng trưởng trở lại trong năm 2025. Bộ Tài chính dự báo, tổng doanh thu phí bảo hiểm trong thời gian tới sẽ tiếp tục xu hướng tích cực, với mức tăng trưởng ở cả lĩnh vực phi nhân thọ và nhân thọ.

Theo đại diện Prudential Việt Nam, trong năm 2026, doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị và vận hành, chủ động tuân thủ các quy định pháp luật và hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý. Đây là nền tảng quan trọng để Prudential Việt Nam không chỉ phát triển bền vững về kinh doanh, mà còn tiếp tục đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và nền kinh tế trong dài hạn.