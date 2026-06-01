Xu hướng du lịch văn hóa nổi bật trong mùa cao điểm hè 2026

Không chỉ dừng ở nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng đơn thuần, hè 2026, du khách đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn những hành trình tích hợp nhiều trải nghiệm khám phá văn hóa bản địa trong cùng một điểm đến…

Một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay là sự gia tăng của các sản phẩm “slow travel” - du lịch chậm, nghỉ dưỡng kết hợp khám phá văn hóa và đời sống địa phương. Theo ghi nhận từ Vietravel, du khách năm nay có xu hướng lựa chọn hành trình kỹ hơn, ưu tiên chất lượng dịch vụ và chiều sâu trải nghiệm.

Không chỉ dừng ở tham quan, nhiều hành trình hiện được bổ sung các hoạt động mang tính “chạm văn hóa” rõ nét như ngồi tàu di sản qua đèo Hải Vân, khám phá chợ nổi Cái Răng, trải nghiệm đời sống miền Tây hay thưởng thức các chương trình ẩm thực địa phương... Đồng thời, thay vì chỉ ưu tiên đi thật nhiều điểm đến trong thời gian ngắn, nhiều du khách hiện sẵn sàng dành thêm thời gian để cảm nhận văn hóa và nhịp sống bản địa tại mỗi điểm dừng chân.

Trong bối cảnh đó, Khánh Hòa nhận định các các giá trị văn hóa tiêu biểu của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - đặc biệt là di sản văn hóa Chăm, văn hóa biển - là nguồn tài nguyên quý giá để địa phương phát triển du lịch bền vững. Từ những tiềm năng di sản văn hóa này, tỉnh đã hình thành được một số sản phẩm du lịch văn hóa gắn với các di tích, danh thắng nổi tiếng như: Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai, Tháp Hòa Lai, danh thắng Hòn Chồng, di tích Am Chúa...

Theo ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, tới đây tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng một số sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, từ đó nâng cấp, định vị thành thương hiệu quốc gia. Điển hình như: Hành trình khám phá di sản văn hóa Chăm (định vị thương hiệu là Trung tâm trải nghiệm văn hóa Chăm); Lễ hội văn hóa biển đảo Nha Trang - Khánh Hòa (định vị thương hiệu là Festival Biển Khánh Hòa); không gian văn hóa Yến sào Khánh Hòa (định vị thương hiệu là thủ phủ yến sào quốc gia)...

Tương tự, các chương trình văn hóa, nghệ thuật và du lịch sẽ diễn ra trong Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026 hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú cho du khách. Theo đó, trong tháng 6/2026, Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế là điểm nhấn nổi bật với các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các sân khấu cộng đồng, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hấp dẫn như Lễ hội hoa đăng, Lễ hội Bia, Ngày hội Sen Huế 2026, chương trình “Photo tour”, “Chợ quê ngày hội”, Triển lãm Mỹ thuật và Di sản, Triển lãm chuyên đề về đề tài Ngựa trong nghệ thuật Lê Bá Đảng.

Festival Huế 2026 với chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển” được tổ chức với chuỗi hoạt động liên tục, kéo dài trong suốt năm. Sau Lễ hội mùa Hạ, tiếp tục là Lễ hội mùa Thu “Huế vào thu” (tháng 7 – 9) với điểm nhấn là các hoạt động vui Tết Trung Thu như Chương trình Trung thu Huế 2026, Chương trình Quảng diễn Lân – Sư – Rồng và Rước đèn Trung thu…

Tại TP.HCM, ông Trần Minh Hoàng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dấu Ấn Show, cho biết Chào Show mới ra mắt là sản phẩm kết hợp âm nhạc dân tộc, ẩm thực ba miền và ánh sáng hiện đại. Trong đó, từng thanh âm mộc mạc của 30 nhạc cụ dân tộc thuần Việt cất lên tiếng nói của tổ khúc "Giang Sơn Cẩm Tú" qua 12 tác phẩm đương đại mang âm hưởng từng vùng miền vô cùng sống động và chân thật.

Cùng với âm nhạc, Chào Show còn phục vụ ẩm thực đặc trưng ba miền và vẽ nên một Việt Nam tươi đẹp bằng âm thanh, hình ảnh và hương vị. Ông Hoàng thông tin thêm, show không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn chinh phục người Việt, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Từ một sân khấu nội đô, sản phẩm đang dần nỗ lực đổi mới cách kể chuyện di sản để chinh phục du khách.

Không chỉ Chào Show, ngành du lịch thành phố đang khuyến khích doanh nghiệp khai thác tiềm năng bản địa, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng. Trong đó, các sản phẩm du lịch văn hóa tiếp tục thu hút du khách như tour đêm “Trăng chiến khu”, “Retro Rides Saigon by Night” hay “Chợ Lớn Night Tour” đang được nâng cấp để phát huy giá trị văn hóa trong du lịch.

Song song với giới thiệu sản phẩm mới, TP.HCM còn tích cực làm mới sản phẩm. Ví dụ như Lễ hội trái cây Nam bộ - Suoi Tien Farm Festival năm 2026 lần đầu tiên xuất hiện "Trạm võng miền Tây" với võng đưa, trà đường, bánh dân gian… Trong khi đó, Lễ hội ẩm thực Hương sắc phương Nam 2026 với chủ đề “Trăm vị giao thoa”, tái hiện bức tranh đa sắc của văn hóa ẩm thực Kinh - Hoa - Khmer - Chăm thông qua hàng trăm món ăn đặc trưng vùng miền…

Ở góc độ xu hướng, tập đoàn khách sạn Marriott nhận định Việt Nam là thị trường du lịch văn hoá phát triển nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, trong 8 thị trường châu Á – Thái Bình Dương được khảo sát trong báo cáo Loyalty Trends Report 2026 của Marriott Bonvoy, Việt Nam nổi bật như một trong những nhóm du khách ưu tiên mạnh mẽ nhất cho các trải nghiệm hòa mình vào văn hóa địa phương.

Những hoạt động như tham quan di tích lịch sử, khám phá các điểm đến ít người biết hay trải nghiệm đời sống cùng cộng đồng bản địa ngày càng trở thành trọng tâm trong hành trình của nhiều du khách Việt. Trên toàn khu vực, trải nghiệm văn hóa đứng thứ tư với tỷ lệ trung bình 40%. Tuy nhiên, người Việt được ghi nhận có mức độ quan tâm đến du lịch văn hóa cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia lân cận.

Nhóm du khách này cũng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Theo dữ liệu từ Marriott Bonvoy, phần lớn những người yêu thích các hành trình mang tính khám phá văn hóa thuộc thế hệ Millennials (sinh từ 1981 đến 1996), thường đi du lịch vì mục đích nghỉ dưỡng thay vì công việc, sẵn sàng chi tiêu “mạnh tay” cho những trải nghiệm văn hóa tạo dấu ấn.

Trong bối cảnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Tại dự thảo, Bộ đang đề xuất tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Đây là mô hình đô thị di sản đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với giáo dục truyền thống, du lịch văn hóa, tạo sinh kế cho cộng đồng và phát triển bền vững.