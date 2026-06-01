Giá vàng tuần này phụ thuộc nhiều vào các số liệu kinh tế Mỹ

Loạt số liệu kinh tế Mỹ quan trọng sắp được công bố trong tuần này có thể chi phối đường đi của giá vàng...

Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới giảm nhẹ do các yếu tố tác động trái chiều.

Một mặt, giá dầu, tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt xuống thang đã giải tỏa bớt áp lực giảm đối với vàng.

Nhưng mặt khác, nỗi lo rằng giá dầu khó quay trở lại mức trước chiến tranh ngay cả trong trường hợp Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận hòa bình tiếp tục gây sức ép giảm lên thị trường kim loại quý, vì giá dầu giảm chậm sẽ dẫn tới rủi ro lạm phát dai dẳng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Dù đang có nhiều yếu tố tác động lên giá vàng, tất cả đều quy về một mối: liệu lãi suất của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ đi theo hướng nào.

Tuần này, loạt số liệu kinh tế Mỹ sẽ mở đầu bằng chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất từ Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) - một thước đo được theo dõi chặt chẽ về hoạt động của các nhà máy - được công bố vào ngày thứ Hai. Tiếp đến là báo cáo về số vị trí công việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế (JOLTs Job Openings) - một thước đo được Fed chú trọng để xác định mức độ thắt chặt của thị trường lao động - vào ngày thứ Ba.

Ngày thứ Tư, công ty dịch vụ tuyển dụng ADP sẽ công bố báo cáo việc làm khu vực kinh tế tư nhân tháng 5, và ISM sẽ công bố báo cáo PMI lĩnh vực dịch vụ.

Ngày thứ Năm, dữ liệu về số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần sẽ được công bố. Ngày thứ Sáu, thị trường sẽ nhận được báo cáo việc làm phi nông nghiệp từ Bộ Lao động Mỹ.

Tất cả những dữ liệu này sẽ cho thấy một bức tranh tương đối hoàn chỉnh về nền kinh tế Mỹ, từ hoạt động sản xuất và dịch vụ cho tới điều kiện trên thị trường lao động. Nhà đầu tư sẽ nghiền ngẫm các báo cáo để xác định xem liệu nền kinh tế có suy yếu tới mức đủ để Fed nghiêng về nới lỏng chính sách tiền tệ, hay nền kinh tế vẫn ổn để Fed tập trung vào việc chống lạm phát bằng cách ngả về thắt chặt.

Trong số các báo cáo trên, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 được xem là quan trọng nhất và sẽ có tác động lớn nhất tới diễn biến giá vàng.

Giới chuyên gia kinh tế đang có những dự báo không đồng nhất về báo cáo này. Một số tin rằng hoạt động tuyển dụng đã chậm lại vì lãi suất đi vay tăng lên đang ngấm vào nền kinh tế, trong khi một số khác cho rằng nhu cầu lao động vẫn đủ mạnh để duy trì tốc độ tăng trưởng việc làm lành mạnh.

Về phần mình, giới chức Fed thời gian qua đã nhấn mạnh rằng các quyết định chính sách trong tương lai của họ sẽ tùy thuộc. vào số liệu việc làm và lạm phát sắp tới. Một báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng có thể hỗ trợ cho giá vàng, thông qua việc làm gia tăng kỳ vọng Fed hạ lãi suất. Ngược lại, số liệu việc làm mạnh hơn dự báo có thể gây áp lực giảm lên giá vàng thông qua việc làm cho lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tăng.

Chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty StoneX nhận định giá vàng vẫn có cơ hội để tăng lên mức cao hơn, dù có thể tiếp tục giằng co trong ngắn hạn. “Tôi vẫn rất lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng. Gần đây, có nhiều lo ngại về việc các ngân hàng trung ương cần thanh khoản và họ phải bán vàng, như ngân hàng trung ương của Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp đó là Nga. Nhưng giá vàng vẫn giữ được các mốc hỗ trợ quan trọng”, ông nói.

Theo ông Haberkorn, mốc thời gian quan trọng sắp tới đối với thị trường kim loại quý nói riêng và thị trường tài chính nói chung là ngày 17/6 - khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

“Tôi muốn xem trong cuộc họp đầu tiên của Fed mà ông Warsh làm chủ tịch, những tín hiệu như thế nào sẽ được phát đi. Fed sẽ cứng rắn hay mềm mỏng? Trong một môi trường như thế này, lãi suất thường tăng để chống lạm phát. Nhưng nợ công của Mỹ bây giờ đang lớn, nên tăng lãi suất sẽ gây áp lực lên mọi thứ. Việc tăng lãi suất có thể giúp chống lạm phát trong ngắn hạn, nhưng cũng có thể gây ra những tổn thất về lâu về dài”, ông nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Fed sẽ quyết định hướng đi của giá vàng trong nửa sau của năm nay”, ông Haberkorn kết luận, và cho rằng điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư trên thị trường vàng tại thời điểm này là giữ kiên nhẫn. “Kiên nhẫn để chờ xem quan điểm của Fed như thế nào. Tôi lạc quan một cách kiên nhẫn rằng chúng ta sẽ thấy giá kim loại quý tăng cao hơn trong nửa sau của năm nay”, ông nói.

Đầu giờ sáng nay (1/6), giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ.

Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,06% so với đóng cửa phiên Mỹ tuần trước, giao dịch ở mức gần 4.543 USD/oz. Giá bạc tăng 0,41%, giao dịch ở mức 75,71 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.085 đồng (mua vào) và 26.395 đồng (bán ra).