Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 30,6 tỷ USD
Chu Khôi
01/06/2026, 09:45
Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước...
Thông
tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại buổi họp báo sáng 1/6/2026, cho thấy sản
xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần duy trì
các cân đối cung - cầu và tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng toàn
ngành trong năm 2026.
NÔNG
LÂM THỦY SẢN XUẤT SIÊU HƠN 8 TỶ USD
Ở
lĩnh vực trồng trọt, diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân đạt 2,98 triệu ha, tăng
0,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa thu hoạch đạt 13,96 triệu tấn, giảm
2,4%. Trong khi đó, diện tích gieo cấy lúa Hè Thu đạt 1,29 triệu ha, tăng 3%.
Chăn
nuôi tiếp tục duy trì xu hướng phát triển ổn định với tổng đàn lợn và gia cầm đều
tăng 3,7%. Ngược lại, tổng đàn trâu giảm 2,9% và đàn bò giảm 0,7%.
Trong
lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 101,4 nghìn ha,
tăng 1,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8,7 triệu m³, tăng 3,8%.
Thủy
sản cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực khi tổng sản lượng đạt 3,9 triệu tấn,
tăng 3,1%. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 2,3 triệu tấn, tăng 5%; sản lượng
khai thác đạt 1,6 triệu tấn, tăng 0,5%.
Song
song với việc thúc đẩy tiêu thụ nội địa, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục
triển khai các giải pháp xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định
thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường xuất khẩu và cơ cấu lại thị trường
tiêu thụ. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản duy trì đà tăng liên tục
qua các tháng.
Tổng
kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trong 5 tháng đầu năm ước đạt 30,69 tỷ USD, tăng
9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 22,28 tỷ
USD, tăng 12,6%. Cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu 8,41 tỷ USD, tăng 1,1%.
Xét
theo nhóm hàng, nông sản đạt giá trị xuất khẩu 16,38 tỷ USD, tăng 6,1%; lâm sản
đạt 7,65 tỷ USD, tăng 4,5%; thủy sản đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6%. Đáng chú ý,
xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 308 triệu USD, tăng mạnh 43,2%; nhóm đầu vào sản
xuất đạt 1,7 tỷ USD, tăng 83%; xuất khẩu muối đạt 6,7 triệu USD, tăng 45,8%.
Các
thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó,
Trung Quốc chiếm 20,5% thị phần xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam và
tăng trưởng 28,4%; Liên minh châu Âu (EU) chiếm 11,8%, tăng 4,2%; Nhật Bản chiếm
6,8%, tăng 3,5%. Riêng thị trường Hoa Kỳ chiếm 18,5% thị phần nhưng giảm 3,6%
so với cùng kỳ.
CƠ
CẤU LẠI NGÀNH THEO HƯỚNG XANH, HIỆN ĐẠI
Để
hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, Bộ Nông
nghiệp và Môi trường sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nghị quyết, chiến lược,
quy hoạch và chương trình phát triển ngành. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện
cơ chế, chính sách và pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng
bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao năng lực đội ngũ cán
bộ các cấp.
Bộ
cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng
Chính phủ điện tử và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Cùng với
đó là việc rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, đề xuất điều
chỉnh các chính sách thuế, phí bảo vệ môi trường phù hợp với thực tiễn.
Trong
lĩnh vực phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ngành sẽ chủ động xây dựng các kịch
bản ứng phó, đặc biệt theo dõi sát diễn biến bệnh lở mồm long móng trên thế giới
để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa. Công tác bảo đảm an toàn công
trình thủy lợi, hồ chứa, đê điều cũng tiếp tục được tăng cường. Đồng thời, các
địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm việc khắc phục các tồn tại liên quan đến
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
(IUU).
Bộ
Nông nghiệp và Môi trường xác định tiếp tục cơ cấu lại ngành theo hướng xanh,
sinh thái, tuần hoàn, hiện đại và có giá trị gia tăng cao. Công tác kiểm soát
chất lượng, an toàn thực phẩm sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Bên
cạnh đó, ngành sẽ tập trung giải phóng các nguồn lực về đất đai, tài nguyên rừng
và biển; nâng cao hiệu quả đầu tư công; đẩy nhanh giải ngân các chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030.
Trong
bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, Bộ sẽ chủ động theo
dõi diễn biến chính sách của các nước, kịp thời thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp
và nông dân tận dụng cơ hội xuất khẩu, đồng thời đẩy nhanh đàm phán mở cửa thị
trường mới, phát triển thị trường phụ phẩm nông nghiệp và triển khai hiệu quả hệ
thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản.
Các giải pháp ứng phó với xung đột
quân sự tại Trung Đông và chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục
được triển khai nhằm hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của
ngành.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Ngọc Điệp, Thứ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết năm 2026 ngành nông nghiệp và môi
trường đặt mục tiêu tăng trưởng 3,7% và phấn đấu đạt mức 4%. Đến nay, các chỉ
tiêu cơ bản đều bám sát kế hoạch đề ra, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành
mục tiêu tăng trưởng trong năm.
Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, ngay từ đầu năm, Bộ Nông
nghiệp và Môi trường đã xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng
quý; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và lãnh đạo phụ trách các
lĩnh vực nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
Về công tác hoàn thiện thể chế, năm 2026 Bộ được giao chủ trì xây dựng, sửa
đổi nhiều dự án luật quan trọng như Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải
đảo, Luật Bảo vệ môi trường cùng các nội dung liên quan đến Luật Đất đai.
“Việc
sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm khắc phục tình trạng chồng
chéo, tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo
điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là
giải pháp quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn
mạnh.
PMI tháng 5 đạt 52,8 điểm, đơn hàng tăng mạnh nhờ tích trữ hàng
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 5 đạt 52,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2. Đơn hàng và sản lượng tăng mạnh nhờ nỗ lực tích trữ hàng trước xung đột Trung Đông, bất chấp áp lực chi phí đầu vào cao kỷ lục và xu hướng cắt giảm nhân sự vẫn tiếp diễn…
Tổng lực đảm bảo nguồn cung xăng sinh học trên toàn quốc
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu chủ động phương án, tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung xăng sinh học kể từ ngày 1/6/2026...
Brazil nổi lên như đối thủ mới trong cuộc đua đất hiếm toàn cầu
Sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, Brazil đang nổi lên như một trung tâm khai thác mới trong bối cảnh nhu cầu đối với AI, xe điện và năng lượng tái tạo tăng mạnh. Quốc gia Nam Mỹ này được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng đáng chú ý với Trung Quốc trên thị trường đất hiếm toàn cầu...
Chiến lược thích ứng với biến động giá cao su
Căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu leo thang, kéo theo chi phí đầu vào của ngành cao su tổng hợp tăng mạnh, đẩy giá cao su trên thị trường quốc tế tăng cao nhất trong 6 năm qua, tạo hiệu ứng tích cực cho ngành cao su toàn cầu cũng như các doanh nghiệp Việt Nam...
Việt Nam bứt phá nhờ phân khúc gạo chất lượng cao
Từ đầu tháng 5/2026 tới nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang phục hồi tích cực nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh trở lại, đặc biệt ở phân khúc gạo chất lượng cao. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết gạo Jasmine của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, tăng khoảng 30 USD/tấn so với tháng trước; gạo thơm 5% tấm dao động từ 510 - 520 USD/tấn, tăng khoảng 25 - 30 USD/tấn.
