Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 30,6 tỷ USD

Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước...

Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại buổi họp báo sáng 1/6/2026, cho thấy sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần duy trì các cân đối cung - cầu và tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng toàn ngành trong năm 2026.

NÔNG LÂM THỦY SẢN XUẤT SIÊU HƠN 8 TỶ USD

Ở lĩnh vực trồng trọt, diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân đạt 2,98 triệu ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa thu hoạch đạt 13,96 triệu tấn, giảm 2,4%. Trong khi đó, diện tích gieo cấy lúa Hè Thu đạt 1,29 triệu ha, tăng 3%.

Chăn nuôi tiếp tục duy trì xu hướng phát triển ổn định với tổng đàn lợn và gia cầm đều tăng 3,7%. Ngược lại, tổng đàn trâu giảm 2,9% và đàn bò giảm 0,7%.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Chu Khôi.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 101,4 nghìn ha, tăng 1,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8,7 triệu m³, tăng 3,8%.

Thủy sản cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực khi tổng sản lượng đạt 3,9 triệu tấn, tăng 3,1%. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 2,3 triệu tấn, tăng 5%; sản lượng khai thác đạt 1,6 triệu tấn, tăng 0,5%.

Song song với việc thúc đẩy tiêu thụ nội địa, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục triển khai các giải pháp xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường xuất khẩu và cơ cấu lại thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản duy trì đà tăng liên tục qua các tháng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trong 5 tháng đầu năm ước đạt 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 22,28 tỷ USD, tăng 12,6%. Cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu 8,41 tỷ USD, tăng 1,1%.

Xét theo nhóm hàng, nông sản đạt giá trị xuất khẩu 16,38 tỷ USD, tăng 6,1%; lâm sản đạt 7,65 tỷ USD, tăng 4,5%; thủy sản đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6%. Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 308 triệu USD, tăng mạnh 43,2%; nhóm đầu vào sản xuất đạt 1,7 tỷ USD, tăng 83%; xuất khẩu muối đạt 6,7 triệu USD, tăng 45,8%.

Các thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, Trung Quốc chiếm 20,5% thị phần xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam và tăng trưởng 28,4%; Liên minh châu Âu (EU) chiếm 11,8%, tăng 4,2%; Nhật Bản chiếm 6,8%, tăng 3,5%. Riêng thị trường Hoa Kỳ chiếm 18,5% thị phần nhưng giảm 3,6% so với cùng kỳ.

CƠ CẤU LẠI NGÀNH THEO HƯỚNG XANH, HIỆN ĐẠI

Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nghị quyết, chiến lược, quy hoạch và chương trình phát triển ngành. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp.

Bộ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng Chính phủ điện tử và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Cùng với đó là việc rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, đề xuất điều chỉnh các chính sách thuế, phí bảo vệ môi trường phù hợp với thực tiễn.

Trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ngành sẽ chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, đặc biệt theo dõi sát diễn biến bệnh lở mồm long móng trên thế giới để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa. Công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hồ chứa, đê điều cũng tiếp tục được tăng cường. Đồng thời, các địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm việc khắc phục các tồn tại liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định tiếp tục cơ cấu lại ngành theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, hiện đại và có giá trị gia tăng cao. Công tác kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, ngành sẽ tập trung giải phóng các nguồn lực về đất đai, tài nguyên rừng và biển; nâng cao hiệu quả đầu tư công; đẩy nhanh giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030.

Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, Bộ sẽ chủ động theo dõi diễn biến chính sách của các nước, kịp thời thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp và nông dân tận dụng cơ hội xuất khẩu, đồng thời đẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường mới, phát triển thị trường phụ phẩm nông nghiệp và triển khai hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản.

Các giải pháp ứng phó với xung đột quân sự tại Trung Đông và chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục được triển khai nhằm hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của ngành.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp: "Năm 2026 ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng 3,7% và phấn đấu đạt mức 4%". Ảnh: Chu Khôi.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết năm 2026 ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng 3,7% và phấn đấu đạt mức 4%. Đến nay, các chỉ tiêu cơ bản đều bám sát kế hoạch đề ra, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm.

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, ngay từ đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Về công tác hoàn thiện thể chế, năm 2026 Bộ được giao chủ trì xây dựng, sửa đổi nhiều dự án luật quan trọng như Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Bảo vệ môi trường cùng các nội dung liên quan đến Luật Đất đai.

“Việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh.