PVCFC bứt tốc doanh số - Tăng sức mạnh hệ thống phân phối

Trong tháng 11/2025, Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Phân Bón Cà Mau) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng - Nhật Bản 2025” dành cho hệ thống nhà phân phối, đại lý và đối tác kinh doanh xuất sắc trong nước và thị trường Campuchia.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tri ân thường niên, đồng thời thể hiện chiến lược chăm sóc, gắn kết và phát triển hệ thống phân phối bền vững của PVCFC.

TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

10 tháng đầu năm 2025, Phân Bón Cà Mau tiếp tục ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng: Doanh thu hợp nhất hơn 14.265 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.821 tỷ đồng, tăng 45% và vượt 164% kế hoạch năm.

Thành quả này đến từ mạng lưới phân phối chuyên nghiệp với trên 17.000 cửa hàng hoạt động hiệu quả tại 34 tỉnh, thành cả nước và thị trường xuất khẩu trọng điểm trong khu vực, cùng sự đồng hành của hàng trăm đối tác chiến lược – những người đã góp phần duy trì đà tăng trưởng và ổn định thị phần cho thương hiệu.

Song song phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, Phân Bón Cà Mau kiên định xây dựng mô hình hợp tác đối tác kiểu mới, trong đó mỗi nhà phân phối không chỉ là kênh tiêu thụ, mà là một mắt xích trong hệ sinh thái tăng trưởng chung – cùng tạo giá trị, cùng phát triển.

TĂNG SỨC MẠNH KÊNH PHÂN PHỐI –NỀN TẢNG CHO TĂNG TRƯỞNG

Trên nền tảng quan hệ đối tác được xây dựng bền vững suốt gần 15 năm, PVCFC không ngừng củng cố sức mạnh hệ thống phân phối – yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng và mở rộng thị phần.

Mỗi chương trình tri ân như hành trình Canada 2025, Châu Âu hay mới đây là Nhật Bản 2025 đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài phần thưởng – là dịp để doanh nghiệp và đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn, cập nhật chiến lược và định hướng phát triển thị trường.

Hành trình 6 ngày 5 đêm tại Nhật Bản đưa đoàn ghé thăm Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe; tham quan các danh thắng nổi tiếng Asakusa Kannon, Núi Phú Sĩ, chùa Kinkakuji, phố Shinsaibashi, đồng thời tham dự Hội nghị tổng kết 2025. Tại đây, PVCFC giới thiệu chính sách hỗ trợ đối tác, kế hoạch mở rộng kênh bán hàng kỹ thuật số và chiến lược phát triển sản phẩm mới.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT PVCFC phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2025, Phân Bón Cà Mau duy trì các chương trình khuyến mại và tri ân đối tác linh hoạt theo doanh số, nhóm sản phẩm chiến lược và khu vực, với tổng ngân sách hơn 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh chính sách xúc tiến bán hàng theo khu vực, bao gồm chuỗi hội thảo kỹ thuật, tài trợ POSM, chương trình trải nghiệm sản phẩm, tham quan nhà máy giúp đại lý khu vực tăng uy tín và năng lực cạnh tranh.

Song song đó, công ty tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị hệ thống phân phối thông qua App Phân Bón Cà Mau, tối ưu hóa quy trình tích điểm, quản lý thưởng, kết nối trực tuyến với chuyên gia và khách hàng.

Nhờ đó, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng hệ sinh thái phân phối thông minh, minh bạch và bền vững là nền tảng cho tăng trưởng doanh số và sức cạnh tranh dài hạn của thương hiệu.

XÂY THƯƠNG HIỆU BẰNG CHẤT LƯỢNG VÀ NIỀM TIN

Với gần 15 năm phát triển, Phân Bón Cà Mau đã định vị là thương hiệu quốc gia tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp, không chỉ thuộc top dẫn đầu thị trường nội địa mà còn hiện diện tại hơn 20 quốc gia.

Phó Tổng giám đốc PVCFC Nguyễn Thị Hiền trao giải cho các khách hàng có nội dung tương tác nổi bật trong minigame.

Trên nền tảng chất lượng sản phẩm ổn định, chính sách phân phối linh hoạt và dịch vụ đồng bộ, PVCFC đã nâng cấp mô hình kinh doanh từ “doanh nghiệp sản xuất phân bón” lên “nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện”.

Chuyến hành trình Nhật Bản 2025 vì thế vừa là hoạt động tri ân, vừa là một phần trong chiến lược hợp tác dài hạn, thể hiện định hướng phát triển “đồng hành cùng đối tác – kiến tạo giá trị bền vững cho nông nghiệp Việt Nam”.

Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp và tư duy quốc tế, PVCFC tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong, bền vững và đáng tin cậy hàng đầu trong ngành phân bón.