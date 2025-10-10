PVcomBank đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình” vì một không gian mạng an toàn cho thế hệ trẻ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Sáu, 10/10/2025
Thu Ngân
10/10/2025, 19:01
Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức tham gia đồng hành cùng Chiến dịch quốc gia “Không một mình”.
Sự kiện không chỉ là lời kêu gọi toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, mà còn khẳng định cam kết xây dựng một môi trường số an toàn, nhân văn cho thế hệ tương lai.
Chương trình “Không một mình” được công bố tại Họp báo ngày 10/10/2025, với sự tham gia của đại diện các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông. Chiến dịch mang thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, tập trung xây dựng nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thế hệ trẻ có thể tham gia môi trường số một cách an toàn, lành mạnh và tích cực. Đây cũng là hoạt động thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc kiến tạo không gian mạng bền vững, nơi công nghệ phục vụ con người và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã hội.
Năm 2025, PVcomBank vinh dự là một trong những đơn vị đồng hành của chiến dịch. Là tổ chức tài chính kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, Ngân hàng luôn coi trọng trách nhiệm xã hội, trong đó bảo vệ và đồng hành cùng thế hệ trẻ được xem là sứ mệnh ưu tiên hàng đầu.
Phát biểu tại sự kiện Họp báo, bà Nguyễn Thanh Huyền, Giám đốc Ban Marketing và Truyền thông PVcomBank chia sẻ: “Trong kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên không chỉ là công dân của tương lai, mà còn là những công dân số của hiện tại. Vì vậy, việc bảo vệ, đồng hành và trang bị kỹ năng an toàn trực tuyến cho thế hệ trẻ chính là trách nhiệm chung của toàn xã hội. PVcomBank tự hào khi đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình”, cùng lan tỏa nhận thức đúng đắn và xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ mai sau.”
Là một đơn vị tài chính theo đuổi sứ mệnh “chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng”, PVcomBank luôn xác định việc tham gia các hoạt động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển toàn diện về công nghệ và chuyển đổi số. Bên cạnh các chương trình an sinh xã hội đã được triển khai cũng như dự án Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” thì việc tham gia đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình” cũng tiếp tục khẳng định cam kết của Ngân hàng đối với sứ mệnh cộng đồng.
Trong thời gian tới, PVcomBank sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chiến dịch, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và truyền cảm hứng để cộng đồng chung tay hành động vì một thế hệ tương lai an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
