Tổng Bí thư: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, mở đường cho phát triển nhanh và bền vững

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là dấu mốc chính trị – lịch sử quan trọng, khẳng định chặng đường hình thành, phát triển của nền dân chủ cách mạng Việt Nam và vai trò trung tâm của Quốc hội trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

80 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC, KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TRUNG TÂM CỦA QUỐC HỘI

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây không chỉ là dịp ôn lại một sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn là thời khắc có ý nghĩa sâu sắc để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của nền dân chủ cách mạng Việt Nam; tri ân những thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân trong việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhân Dân

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, từ dấu mốc lịch sử năm 1946, trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò là trung tâm của đời sống chính trị – pháp lý quốc gia, là thiết chế hiến định giữ vị trí then chốt trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong lĩnh vực lập hiến, lập pháp, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp, gắn liền với những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Mỗi bản Hiến pháp phản ánh trình độ phát triển của đất nước, thể hiện tư duy đổi mới không ngừng trong tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước.

Đặc biệt, việc Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đã đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử lập hiến, hiến định mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật; đẩy mạnh đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển; tăng cường ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xây dựng pháp luật, góp phần hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, ổn định cho phát triển đất nước.

Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội không ngừng được đổi mới, đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề lớn, bức xúc của đời sống kinh tế – xã hội, gắn chặt với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; qua đó, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhân Dân

Trong thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân và lịch sử, với những quyết sách kịp thời, đúng đắn về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Hoạt động đối ngoại nghị viện được đẩy mạnh toàn diện, chủ động và hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện hình ảnh Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

KIẾN TẠO THỂ CHẾ CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2045

Tổng Bí thư nhấn mạnh xuyên suốt chặng đường 80 năm, Quốc hội luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân; xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930 – 2030), 100 năm thành lập nước (1945 – 2045), Đảng ta đã xác định mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đây là khát vọng lớn, là ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Các đại biểu dự Lễ. Ảnh: Nhân Dân

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng Bí thư khẳng định vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không có đột phá về thể chế, pháp luật; không có một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao, thì những mục tiêu lớn khó có thể trở thành hiện thực.

Trong bối cảnh mới, Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế; dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ; mở đường cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp; công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động.

Quốc hội cần đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; thúc đẩy các đột phá chiến lược; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững; đồng thời đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; gắn “xây” với “chống”, lấy “xây” là cơ bản, lâu dài; nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật; chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học, minh bạch; đưa đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư bày tỏ, đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt. Trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Đảng và nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những người tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu đáp từ, thay mặt Quốc hội và Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, những yêu cầu, niềm tin và mong đợi của Tổng Bí thư là các định hướng chiến lược đối với hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua và chặng đường sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Lễ kỷ niệm là dịp tiếp tục khẳng định niềm tin của Quốc hội, cử tri và nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời thể hiện quyết tâm của các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong việc kế thừa, phát huy thành tựu của các thế hệ đi trước, tiếp tục đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.Bottom of Form