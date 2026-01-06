Malaysia vượt Thái Lan, đón khách quốc tế nhiều nhất Đông Nam Á

Malaysia trở thành quốc gia đón khách quốc tế nhiều nhất khu vực trong năm 2025. Ước tính từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Malaysia cho thấy, lượng khách du lịch quốc tế đến nước này sau 11 tháng năm 2025 đã đạt 38,3 triệu lượt…

Theo báo cáo của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, nước này đã đón 32,9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, giảm 7,23% so với năm 2024. Với kết quả này, Thái Lan không còn là quốc gia đón khách quốc tế nhiều nhất tại Đông Nam Á trong năm nay, nhường lại vị trí dẫn đầu cho Malaysia.

Lượng khách quốc tế đến Thái Lan chứng kiến ​​sự sụt giảm lần đầu tiên sau nhiều năm (không kể giai đoạn đại dịch), với mức giảm 7,2% của năm 2025 so với năm 2024. Kết quả thậm chí không đạt con số 33,4 triệu lượt - mục tiêu được nước này đề ra gần nhất vào quý 4/2025 sau nhiều lần điều chỉnh giảm.

Doanh thu từ khách du lịch nước ngoài tại Thái Lan năm 2025 cũng giảm 4,71%, xuống còn 1,53 nghìn tỷ baht. Xét theo thị trường nguồn, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với khoảng 4,5 triệu lượt khách, theo sau là Trung Quốc (4,4 triệu), Ấn Độ (2,4 triệu), Nga (1,8 triệu) và Hàn Quốc (1,5 triệu).

Dù vẫn giữ vị trí chủ lực, nhiều thị trường lớn chưa đạt mức phục hồi như kỳ vọng, sau loạt biến động từ xung đột biên giới trong khu vực, các vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan Campuchia, đến động đất, thiên tai và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến Đông Nam Á... Một trong những mục tiêu quan trọng của ngành du lịch Thái Lan là đón 5 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm 2025, cũng đã không đạt được.

Trước đó, theo số liệu công bố của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025, lượng khách Việt Nam đến Thái Lan chỉ đạt hơn 600.000 lượt, giảm khoảng 33% so với gần 1 triệu lượt của năm trước. Đây là mức sụt giảm sâu hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, dù Thái Lan từng được xem là điểm đến nước ngoài phổ biến nhất của du khách Việt nhờ khoảng cách gần, chi phí hợp lý và mạng lưới đường bay dày đặc.

Đáng chú ý, xu hướng giảm không mang tính thời điểm mà kéo dài liên tục. Chỉ trong tháng 1, thị trường còn ghi nhận mức tăng trưởng dương, song từ tháng 2 trở đi, lượng khách Việt sang Thái Lan liên tục giảm. Trong giai đoạn cao điểm du lịch hè (tháng 5 - 8), mỗi tháng Thái Lan chỉ đón khoảng 50.000 - 60.000 lượt khách Việt, thấp hơn gần một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam hiện là thị trường gửi khách lớn thứ sáu của Thái Lan tại Đông Nam Á, sau Malaysia, Lào, Indonesia, Singapore và Philippines. Việc một thị trường có vị trí địa lý gần và chi phí di chuyển thấp như Việt Nam sụt giảm mạnh được đánh giá là dấu hiệu bất thường, phản ánh những thay đổi sâu hơn trong hành vi du lịch của người dân cũng như sức cạnh tranh của điểm đến Thái Lan.

Trong bối cảnh đó, du lịch nội địa trở thành điểm sáng trong năm qua của đất nước Chùa Vàng. Thái Lan ghi nhận hơn 202,37 triệu lượt khách nội địa, tăng 2,7% so với năm 2024, mang về doanh thu khoảng 1,16 nghìn tỷ baht, tăng 3,69%. Nhờ lực đỡ này, tổng thu nhập từ du lịch năm 2025 vẫn đạt khoảng 2,7 nghìn tỷ baht, giúp ngành duy trì nhịp tăng trưởng chung.

Ông Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết mục tiêu năm 2026 của Thái Lan là đón 36,7 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 205 triệu lượt khách nội địa. Trọng tâm không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở việc nâng tần suất đi lại và mở rộng mức chi tiêu của du khách.

Theo TAT, Thái Lan đặt mục tiêu đưa tổng doanh thu du lịch năm 2026 lên khoảng 2,78 nghìn tỷ baht, tương đương mức tăng trưởng 7%. Chiến lược sắp tới sẽ tập trung đa dạng hóa thị trường, kéo dài thời gian lưu trú và phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao.

Trong khi đó, với bước chuyển lớn của bức tranh du lịch Đông Nam Á năm 2025, Việt Nam và Malaysia vươn lên trở thành “cường quốc” du lịch của khu vực, theo nền tảng truyền thông kỹ thuật số hàng đầu dành cho ngành du lịch toàn cầu Travelandtourworld.

Các yếu tố góp phần vào thành công của Malaysia bao gồm việc cấp visa dễ dàng hơn và các điểm tham quan văn hóa đa dạng. Sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa Mã Lai, Trung Hoa và Ấn Độ tại đây mang đến sự kết hợp đa dạng các trải nghiệm hấp dẫn cả khách du lịch hạng sang và khách du lịch tiết kiệm. Các thành phố như Kuala Lumpur, Penang và Langkawi năm nay thu hút lượng khách kỷ lục.

Quốc gia này cũng đầu tư mạnh vào sân bay, giao thông công cộng và trung tâm hội nghị. Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) được ví như trung tâm trung chuyển lớn của khu vực, trong khi hệ thống MRT, LRT và cao tốc giúp du khách di chuyển liền mạch. Bên cạnh đó là hệ sinh thái lễ hội - ẩm thực diễn ra quanh năm như Hari Raya, Tết âm lịch, Deepavali, Gawai, Kaamatan…, tạo cảm giác mỗi lần đến Malaysia là một trải nghiệm khác.

Ngày 1/1 vừa qua, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Tiong King Sing đã kêu gọi công chúng tiếp tục cải thiện thái độ tiếp đón du khách và nghiêm túc giải quyết vấn đề vệ sinh công cộng. Đây là bước chuẩn bị then chốt khi quốc gia này đẩy mạnh chiến dịch “Visit Malaysia 2026”.

Phát biểu tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, ông Tiong cho biết đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ các cơ quan chính phủ về việc khách du lịch bị đối xử thô lỗ khi cần giúp đỡ. Ông nhấn mạnh: “Một số người dân tỏ ra thiếu thân thiện, thậm chí cáu gắt khi du khách hỏi đường hoặc nhờ hỗ trợ”.

Năm 2026, Malaysia đặt mục tiêu thu hút 47 triệu lượt khách quốc tế và mang về doanh thu 80 tỉ USD.

Bên cạnh thái độ phục vụ, quốc gia Đông Nam Á còn vướng phải rào cản lớn là tình trạng vệ sinh kém. Hồi tháng 10/2025, một vlogger người Anh đã gọi thị trấn biển Semporna thuộc bang Sabah là “nơi bẩn nhất châu Á” do rác thải tràn ngập vùng biển gần các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Bộ trưởng Tiong King Sing nhấn mạnh vệ sinh công cộng phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chính quyền các thành phố lớn như thủ đô Kuala Lumpur đã bắt đầu thắt chặt thực thi luật chống xả rác, áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn và lao động công ích.

Các chương trình nâng cao nhận thức sẽ được triển khai sớm, ngay từ đối tượng trẻ em nước này, để xây dựng một nền văn hóa hiếu khách bền vững. Với chuỗi hoạt động quảng bá và hơn 300 sự kiện dự kiến triển khai trong năm, chiến dịch Visit Malaysia 2026 đặt mục tiêu thu hút 47 triệu lượt khách quốc tế và mang về doanh thu 80 tỉ USD.