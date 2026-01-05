Năm 2025, ngân sách nhà nước thặng dư hơn 248 nghìn tỷ đồng

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết dù ngân sách nhà nước tháng 12/2025 thâm hụt hơn 105 nghìn tỷ đồng nhưng cân đối cả năm vẫn thặng dư 248,6 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, thu nội địa áp đảo với tỷ trọng hơn 86% tổng thu...

Chiều ngày 5/1/2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý 4 và năm 2025. Theo đó, Cục Thống kê cho biết tổng thu ngân sách nhà nước tháng 12/2025 ước đạt 244,2 nghìn tỷ đồng.

Xét về cơ cấu các khoản thu, thu nội địa tháng 12 ước đạt 214,2 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô tháng 12 ước đạt 3,8 nghìn tỷ đồng và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 12 ước đạt 25,2 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 12 tháng năm 2025, cơ cấu thu ngân sách cho thấy sự lệ thuộc ngày càng rõ vào nguồn thu nội địa, khi khoản thu này chiếm hơn 86% tổng thu. Lũy kế cả năm, thu nội địa ước đạt 2.279,9 nghìn tỷ đồng, vượt 36,7% dự toán và tăng 33,2% so với năm 2024.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính

Trong nhóm thu nội địa, nhiều khoản ghi nhận mức tăng cao. Thu từ nhà, đất ước đạt 575,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 196,4% dự toán năm do các địa phương đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất đã góp phần huy động kịp thời nguồn lực từ đất đai cho ngân sách.

Bên cạnh đó, các khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế, thu hồi vốn và chênh lệch thu – chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ước đạt 158,3 nghìn tỷ đồng, vượt 38% dự toán, chủ yếu do phát sinh thêm các khoản cổ tức được chia và nộp ngân sách.

Bên cạnh đó, các khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế, thu hồi vốn và chênh lệch thu – chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ước đạt 158,3 nghìn tỷ đồng, vượt 38% dự toán, chủ yếu do phát sinh thêm các khoản cổ tức được chia và nộp ngân sách.

Cùng với đó, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục cải thiện trong năm 2025. Lũy kế 12 tháng, khoản thu này đạt khoảng 319,8 nghìn tỷ đồng, bằng 136,1% dự toán và tăng 18,2% so với năm trước, cho thấy sự phục hồi tương đối vững của thương mại quốc tế cũng như năng lực sản xuất trong nước.

Ngược lại, thu từ dầu thô tiếp tục đi xuống. Ước tính cả năm 2025, nguồn thu này chỉ đạt gần 48,0 nghìn tỷ đồng, tương ứng 90,1% dự toán và giảm 18,2% so với năm 2024, phản ánh những biến động bất lợi của thị trường năng lượng.

Như vậy, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 2.650,1 nghìn tỷ đồng, bằng 134,7% dự toán năm và tăng 29,7% so với năm trước.

Về chi ngân sách nhà nước, tháng 12/2025 ghi nhận mức chi khoảng 350,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế cả năm, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.401,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 93,2% dự toán và tăng 31,2% so với năm 2024, đáp ứng yêu cầu chi phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và các nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Cơ cấu chi chủ yếu phục vụ cho 3 nhu cầu chính. Theo đó, chi thường xuyên tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với quy mô 1.553,0 nghìn tỷ đồng, bằng 97,2% dự toán và tăng 30,4% so với năm trước. Chi đầu tư phát triển đạt 732,0 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 92,6% dự toán và tăng mạnh 38,3%, trong khi chi trả nợ lãi ước đạt 109,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 99,0% dự toán, tăng 1,0%.

Nhìn chung, trong cơ cấu chi ngân sách nhà nước năm 2025, chi thường xuyên tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức 65% tổng chi.