TP. Hồ Chí Minh đề xuất người dân bị thu hồi đất để xây khu đô thị được tái định cư tại chỗ

TP. Hồ Chí Minh đang đề xuất chính sách tái định cư tại chỗ cho người dân có đất bị thu hồi, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị…

Theo dự thảo quy định mới do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh chủ trì, người dân có đất ở bị thu hồi để thực hiện các dự án khu đô thị sẽ được xem xét bố trí tái định cư ngay trong phạm vi dự án. Điều này phù hợp với quy định của Luật Đất đai và nhằm giúp người dân tiếp tục sinh sống trong khu vực quen thuộc, hạn chế xáo trộn về sinh kế, học tập và các mối quan hệ xã hội.

Ngoài ra, người dân bị thu hồi đất còn được hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian chờ sắp xếp nơi ở mới, với hai phương án: bố trí chỗ ở tạm trong quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước hoặc hỗ trợ bằng tiền thuê nhà.

Dự thảo quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà khác nhau, căn cứ theo khu vực và số nhân khẩu trong hộ. Cụ thể: Khu vực 1 (các quận trước đây: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và TP Thủ Đức), hộ từ 4 nhân khẩu trở xuống được hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ/tháng; hộ từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng, tổng mức không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng;

Khu vực 2 (thị trấn các huyện và các khu vực đã đô thị hóa tại các huyện trước đây như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ), hộ từ 4 nhân khẩu trở xuống được hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ/tháng; hộ từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 1,75 triệu đồng/người/tháng, tối đa 21 triệu đồng/hộ/tháng;

Khu vực 3 (các xã thuộc các huyện trước đây: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ), hộ từ 4 nhân khẩu trở xuống được hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ/tháng; hộ từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng, tổng mức không quá 18 triệu đồng/hộ/tháng.

Dự thảo cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với các địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, bảo đảm sự phù hợp với điều kiện phát triển đô thị và mức sống tại từng khu vực.

Đối với các thành phố trước đây của Bình Dương (Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát), mức hỗ trợ tương tự Khu vực 2 là 7 triệu đồng/hộ/tháng với hộ đến 4 nhân khẩu; 1,75 triệu đồng/người/tháng với hộ từ 5 nhân khẩu trở lên, tối đa 21 triệu đồng/hộ/tháng.

Các huyện còn lại của Bình Dương trước đây và các phường thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo áp dụng mức hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ/tháng với hộ đến 4 nhân khẩu; 1,5 triệu đồng/người/tháng với hộ từ 5 nhân khẩu trở lên, tối đa 18 triệu đồng/hộ/tháng.

Riêng các xã thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, hộ từ 4 nhân khẩu trở xuống được hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ/tháng; hộ từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, tổng mức không quá 12 triệu đồng/hộ/tháng.

Thời gian hỗ trợ tạm cư được tính linh hoạt theo từng trường hợp, từ thời điểm bàn giao mặt bằng đến khi nhận nhà hoặc đất tái định cư. Trường hợp tái định cư bằng nền đất ở, hộ dân được hỗ trợ thêm thời gian thuê nhà để chờ xây dựng nhà hoàn chỉnh. Ngoài ra, các trường hợp bàn giao mặt bằng sớm hoặc bị ảnh hưởng bởi tiến độ thi công dự án cũng được xem xét hỗ trợ phù hợp.

Chính sách tái định cư tại chỗ của TP. Hồ Chí Minh không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân mà còn hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một thành phố hiện đại, văn minh và đáng sống, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai.